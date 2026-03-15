España

Última hora de las elecciones de Castilla y León: abren los colegios electorales

Un total de 1.917.546 votantes residen en Castilla y León y otros 180.222 en el extranjero, un 12,5% más que en los comicios de 2022

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Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco
Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez en el debate electoral. (Claudia Alba/Europa Press)

Después de Extremadura y Aragón, llegan unas nuevas elecciones autonómicas en España: las de de Castilla y León. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP de Alfonso Fernández Mañueco será la fuerza más votada, pero sin mayoría absoluta, y está sobre la mesa la opción de un “empate técnico” con el PSOE, que necesita un buen resultado después de los descalabros anteriores. La posibilidad de que el PP requiera el apoyo de un Vox reforzado para formar gobierno es el principal escenario. Desde Infobae, te contamos este domingo, minuto a minuto, la jornada electoral.

09:11 hsHoy

Constituidas el 100% de las mesas en CyL sin incidencias reseñables

Las 4.470 mesas electorales en Castilla y León han quedado constituidas “sin incidencias reseñables” en la mañana de este 15 de marzo, un inicio de jornada electoral marcado por la “normalidad” y el “orden” en los 2.910 colegios.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una comparecencia a las 9.45 horas de este domingo en la que ha felicitado a todos aquellos que van a “poder manifestar en libertad su opción política” en lo que constituye “una fiesta de la democracia” en la Comunidad.

08:18 hsHoy

180.222 votantes residen en el extranjero

Los 2.097.768 electores llamados a las urnas este domingo suponen 3.278 más que hace cuatro años, de los que 81.890 votarán por primera vez por haber cumplido 18 años.

Un total de 1.917.546 votantes residen en Castilla y León y otros 180.222 en el extranjero —un 12,5% más que en los comicios del 2022—, cuyo sufragio han podido depositar hasta el pasado jueves en los consulados e irá a su correspondiente circunscripción electoral, y su escrutinio definitivo lo hará la Junta Electoral Provincial a los 5 días de celebrarse las elecciones.

Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) encabeza por primera vez la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Junta tras casi dos décadas como alcalde de la capital soriana.

Y por provincias: 136.195 votantes corresponden a Ávila, 299.425 a Burgos, 424.287 a León, 137.353 a Palencia, 303.191 a Salamanca, 120.825 a Segovia, 76.573 a Soria, 437.764 a Valladolid y 162.155 a Zamora.

Con información de EFE

08:09 hsHoy

Abren los colegios electorales

Castilla y León abre las urnas este domingo, en el que 2.097.768 castellanoleoneses pueden ejercer su derecho al voto para elegir a 82 procuradores y con ello al que será su presidente los próximos cuatro años. Para ello se han dispuesto 4.470 mesas, más de 24 millones de papeletas y rutas de transporte para facilitar el sufragio en un millar de pueblos.

Es la segunda cita autonómica que Castilla y León celebra sin otras convocatorias electorales tras la del 13 de febrero del 2022, marcada entonces por los protocolos por la covid, y los castellanoleoneses podrán optar en total entre 24 candidaturas, aunque sólo ocho han presentado lista en las nueve provincias: PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde, IU-Sumar-Verdes, Escaños en Blanco, Partido Animalista (Pacma) y Se Acabó La Fiesta.

Los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, y en concreto decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

Con información de EFE

08:09 hsHoy

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

La encuesta apunta a un mejor resultado de los socialistas respecto a los comicios de Aragón y Extremadura, pero el PP aún es el favorito

Campaña del PP en Castilla
Campaña del PP en Castilla y León. (Europa Press)

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se presentan con un panorama fragmentado, donde la gobernabilidad dependerá de pactos y equilibrios entre partidos. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP de Alfonso Fernández Mañueco se mantiene como la fuerza más votada, pero sin la mayoría absoluta, señalando un “empate técnico” con el PSOE. La posibilidad de que el PP requiera el apoyo de un Vox reforzado para formar gobierno es el principal escenario. En este sentido, el resultado más probable es el mismo que en Extremadura y Aragón.

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