Última hora de las elecciones de Castilla y León: abren los colegios electorales

Carlos Pollán, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez en el debate electoral. (Claudia Alba/Europa Press)

Después de Extremadura y Aragón, llegan unas nuevas elecciones autonómicas en España: las de de Castilla y León. Según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP de Alfonso Fernández Mañueco será la fuerza más votada, pero sin mayoría absoluta, y está sobre la mesa la opción de un “empate técnico” con el PSOE, que necesita un buen resultado después de los descalabros anteriores. La posibilidad de que el PP requiera el apoyo de un Vox reforzado para formar gobierno es el principal escenario. Desde Infobae, te contamos este domingo, minuto a minuto, la jornada electoral.