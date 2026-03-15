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Batido de plátano y cacahuete: una receta rica en proteínas y refrescante para cuidar de tu salud esta primavera

Es una preparación ideal para personas que hacen mucho deporte

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Batido plátano y cacahuete. (Freepik)
Batido plátano y cacahuete. (Freepik)

En los últimos años, el batido ha ganado bastante popularidad por múltiples razones, entre las que destaca su versatilidad. Este formato permite combinar una gran cantidad de alimentos diferentes y, en la mayoría de casos, es una forma muy útil de incluir numerosos nutrientes a nuestra dieta.

Además, es un complemento ideal para aquellas personas que les cuesta llegar a las calorías necesarias. Si tú eres uno de esos o simplemente quieres preparar una bebida nutritiva y llena de sabor, este batido es una gran opción.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos
  • Preparación: 2 minutos
  • Cocción: 3 minutos

Ingredientes

  1. 1 plátano maduro
  2. 2 cucharadas de crema de cacahuete (puede sustituirse por un puñado de cacahuetes)
  3. 250 ml de leche fría
  4. 1 cucharadita de miel (opcional)
  5. 4 cubitos de hielo
  6. 1 pizca de canela (opcional)

Cómo hacer batido de plátano y cacahuete, paso a paso

  1. Pela el plátano y córtalo en rodajas. Elige un plátano maduro para obtener un sabor más dulce y una textura más cremosa. Retira la piel con cuidado y córtalo en trozos pequeños para facilitar el triturado.
  2. Coloca los ingredientes en la batidora. Introduce el plátano junto con la crema de cacahuete, la leche y el hielo en el vaso de la batidora. Si prefieres una textura más espesa, puedes añadir menos leche al inicio y ajustar después.
  3. Añade los ingredientes opcionales. Incorpora la miel y una pizca de canela si deseas un toque extra de sabor. Estos ingredientes son opcionales y pueden adaptarse al gusto personal.
  4. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Bate a velocidad media-alta hasta que la preparación quede suave, cremosa y sin grumos. Si es necesario, detén la batidora y mezcla con una espátula antes de continuar.
  5. Ajusta la textura y el dulzor. Prueba el batido y corrige si lo deseas más dulce o más ligero, añadiendo un poco más de miel o leche según prefieras.
  6. Vierte el batido en un vaso grande y disfrútalo bien frío, ideal como desayuno, merienda o después de hacer deporte.

Consejo técnico: usa crema de cacahuete sin azúcar ni aceite de palma para un resultado más saludable. Si buscas un extra de proteína, añade una cucharada de proteína en polvo neutra o de vainilla.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades obtendrás aproximadamente dos vasos de batido. Si necesitas más, puedes duplicar o ajustar los ingredientes manteniendo las mismas proporciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteína: 12 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Grasas: 15 g
  • Azúcares: 8 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el peso exacto de todos los productos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir el batido en el momento para disfrutar mejor de su sabor, textura y propiedades nutricionales. No obstante, si sobra, puede guardarse en la nevera en un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas.

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