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Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

No hay heridos tras el colapso, aunque se han cancelado las visitas previstas

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Derrumbe de una torre del
Derrumbe de una torre del castillo de Escalona (Toledo)

Una de las torres de la entrada del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado durante la mañana de este sábado. Afortunadamente, el incidente no ha provocado daños personales, según ha confirmado a EFE el alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez.

El colapso se produjo cuando “centenares de personas” se preparaban para participar en la jornada turística prevista para ese día. El derrumbe ocurrió alrededor de las 10:30 horas, apenas unos minutos antes del inicio de las visitas guiadas, que preveían una gran afluencia de público. A pesar de ello, la torre se desplomó cuando todavía no había visitantes en el recorrido.

Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado por la mañana sin causar heridos.

Algunos turistas que se encontraban en la localidad toledana grabaron el momento en que la estructura comenzó a desprenderse hasta que, finalmente, la torre se vino abajo. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el derrumbe fue total y generó una densa nube de polvo.

El alcalde ha señalado a EFE que se encuentra “absolutamente apenado” por lo ocurrido. Como medida inmediata, el Ayuntamiento ha acordonado la zona para garantizar la seguridad y ha suspendido todas las visitas y actividades previstas en el castillo. Gutiérrez anunció además que tanto las visitas programadas para ese sábado como las de las próximas semanas han quedado canceladas.

Asimismo, el edil ha expresado su agradecimiento porque no se hayan producido daños personales ni “grandes perjuicios a terceros”, aunque ha aclarado que algunos vehículos estacionados en la explanada del castillo resultaron afectados “por alguna piedra” que ha caído sobre ellos.

El proyecto de restauración de varias torres estaba en marcha

El alcalde ha señalado que ahora es necesario analizar los daños, por lo que este domingo se desplazarán al municipio arquitectos y personal de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “para evaluar, no solo los daños de esta torre, sino también para realizar una auditoría del resto de la muralla del castillo” con el objetivo de “descartar que haya más peligro”.

Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres”, entre ellas la que se ha derrumbado, ha precisado Gutiérrez a Efe, quien ha lamentado que “desgraciadamente no ha dado tiempo” a sacarlo adelante.

El castillo de Escalona, en
El castillo de Escalona, en Toledo (Adobe Stock).

El castillo de Escalona había reabierto sus puertas al público el 26 de abril de 2025, tras su adquisición por parte del Consistorio en octubre de 2024. Esta reapertura ponía fin a una etapa en la que el castillo había estado en manos privadas desde su construcción hace 1.000 años. La fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicada estratégicamente sobre una meseta que bordea el río Alberche, despertó un notable interés entre vecinos y turistas.

En redes sociales, varias personas han expresado su pesar porque, aunque no se hayan producido heridos, “se debe lamentar que la historia de nuestro pueblo haya desaparecido”. Según la Diputación de Toledo, se trata de una fortaleza gótica con un palacio interior de estilo mudéjar, construida por el condestable Álvaro de Luna. El castillo de Escalona fue inicialmente una fortaleza romana, ocupada posteriormente en época musulmana y tomada más tarde por Alfonso VI de Castilla.

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