¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Una persona mete su voto en una urna. (Rober Solsona/Europa Press)

Más de dos millones de electores están llamados a las urnas este domingo en las elecciones autonómicas de Castilla y León, y entre ellos, 35.423 jóvenes residentes en Castilla y León han cumplido 18 años desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo -celebradas en 2024- y se han incorporado al censo electoral. En un ámbito más amplio, desde las elecciones generales de julio de 2023, la cifra asciende a 53.012 nuevos electores. En cambio, si se toman como referencia las últimas elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2022, en las que Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular) revalidó la presidencia, el número de nuevos votantes alcanza los 81.890.

Por provincias, Valladolid concentra el mayor número de nuevos electores, seguida de León y Burgos. En el extremo opuesto se sitúan Palencia, Zamora y Soria, las que menos jóvenes incorporan al censo. Este patrón se repite en las tres últimas convocatorias electorales, con las mismas provincias a la cabeza y a la cola en la incorporación de nuevos votantes.

De entre todos los nuevos votantes, un muestreo de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años permite poner rostro -aunque ninguno ha aceptado ser fotografiado- a esta nueva generación que podrá ejercer su derecho al voto por primera vez en la próxima cita del domingo. Por lo general, estos primeros votantes sienten ilusión, aunque la mayoría aún no tiene decidida su elección. Tras seguir la campaña en redes sociales, consideran necesario contrastar la información antes de tomar una decisión.

A pesar de las diferencias ideológicas, esta nueva generación de votantes coincide en identificar un problema común en Castilla y León: la falta de oportunidades laborales. Esta situación, que les afecta a ellos mismos o a su entorno cercano, les obligará en muchos casos a emigrar fuera de la comunidad, ya sea a grandes ciudades como Madrid o Barcelona o incluso al extranjero. Por ello, todos tienen claro cuál debería ser una de las principales medidas del partido que llegue al poder: mejorar la situación laboral y generar más oportunidades dentro de la región. Estas son sus historias.

Colegio electoral en Aragón. (Javier Belver/EFE )

Soraya, 19 años

Soraya es una joven de 19 años, nacida el 26 de febrero de 2007, que acudirá por primera vez a las urnas este domingo, aunque reconoce que al principio tuvo dudas. “Lo he dudado”, admite. Aun así, considera que participar en las elecciones es importante: “Para mí, votar supone responsabilidad y pertenencia a la democracia. Es un derecho con el que decidimos quién queremos que gobierne y participamos en las decisiones del país”. “Me hace ilusión votar, pero no lo veo como una obligación, sino como un derecho”, señala.

Para formarse una opinión propia, Soraya decidió informarse por su cuenta, leyendo sobre historia y actualidad política del país, también ha seguido la información a través de redes sociales y la televisión. “En mi casa no se suele hablar de política, porque mi familia prefiere que cada uno piense por sí mismo, así que decidí informarme sola y elegir el partido que más me convenía”, explica.

La joven sigue la campaña electoral a través de diferentes medios, aunque reconoce que no toda la información que circula es fiable. “Algunas informaciones en redes son falsas o incompletas. He visto campañas en TikTok, Instagram y otros medios, y siempre intento contrastar la información”, afirma.

Soraya asegura tener claro su voto para estos comicios: optará por Vox, formación que en Castilla y León tiene a Carlos Pollán Fernández como candidato. “Sus propuestas se acercan más a mis ideas”, señala. Entre los aspectos que más influyen en su decisión destaca “la seguridad, la economía y los valores tradicionales”, y confía en que su voto “pueda cambiar algo en las políticas regionales”.

En su opinión, uno de los principales problemas para los jóvenes en Castilla y León es la falta de oportunidades laborales. “Me gustaría quedarme aquí, pero si no hay suficientes oportunidades, podría plantearme ir a otra comunidad o incluso al extranjero. Por eso creo que se debería fomentar el empleo y la inversión en la región para que los jóvenes podamos desarrollarnos sin tener que marcharnos”, concluye.

Votantes en un colegio electoral de Extremadura. EUROPA PRESS

Zoe, 19 años

Zoe, una joven vallisoletana de 19 años, nacida el 24 de julio de 2006, se enfrenta a sus primeras elecciones como votante. “Me hace ilusión, porque siento que puedo aportar, aunque sea un poco, para decidir cómo va a vivir nuestra sociedad durante los próximos años”, explica. Asimismo, relata que ha crecido en un entorno familiar donde “se habla de política constantemente”. “Es un tema que está al día, y no solo en mi casa; yo creo que vayas donde vayas, estás influenciada por la política”, comenta.

En cuanto a la campaña electoral, Zoe intenta mantenerse informada a través de redes sociales, principalmente TikTok, Instagram y Twitter. “No confío al cien por cien en todo lo que veo en redes, pero de algún sitio tienes que sacar la información. Al final, contrastando distintos mensajes sobre un mismo tema, acabas formándote tu propia opinión”, señala.

Sin embargo, a pesar de estar informada, aún no tiene decidido a quién votará. “He leído toda la propaganda electoral que me ha llegado e intento informarme al máximo sobre lo que propone cada partido, pero todavía no tengo claro mi voto”. Lo que sí tiene claro es que su decisión se basará en sus intereses y, sobre todo, en los servicios públicos.

Zoe es consciente de que su voto, por sí solo, no cambiará gran cosa: “No creo que mi voto pueda alterar mucho las cosas, porque al final son miles de votos. Pero si puedo aportar algo, bienvenido sea”, asegura.

Entre los problemas que más preocupan a los jóvenes en Castilla y León, Zoe destaca las dificultades para independizarse, comprar un coche o una vivienda, así como el empleo, afectado por la paradoja de necesitar experiencia para conseguir trabajo: “Si no te contratan, no ganas experiencia, y así es difícil avanzar. Es la pescadilla que se muerde la cola”. También señala que la educación podría estar mejor planteada y, además, propone como medida mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Ante estas dificultades, Zoe se plantea buscar oportunidades fuera de Castilla y León e incluso fuera de España: “Una vez tenga el título, quiero intentar trabajar fuera, porque en mi campo de estudio la financiación en España es insuficiente para desarrollar bien la profesión”. Por todo ello, no se muestra demasiado optimista sobre el futuro: “Creo que los políticos dicen lo que los jóvenes quieren escuchar para ganar su voto, pero luego hacen lo que les sale de las narices. Nos escuchan solo por su propio interés, no por otra cosa”, concluye.

Un colegio electoral en Plasencia. (EFE/ Eduardo Palomo)

Manuel, 19 años

Manuel, un joven de 19 años nacido el 11 de octubre de 2006, también votará este domingo por primera vez. “Para mí es algo muy importante, porque es una decisión que puede influir mucho en nuestra comunidad autónoma. Siento que mi opinión cuenta”, afirma. Aunque reconoce que no lo vive con una ilusión especial, tampoco lo considera una obligación. Aun así, le motiva participar por primera vez en unas elecciones.

Su interés por la política comenzó hace algunos años, principalmente a raíz de las “típicas conversaciones familiares”. “Antes, como no sabía mucho del tema, prefería no opinar”, explica. Con el tiempo decidió informarse más, ya que considera que se trata de un asunto relevante que afecta al día a día de la sociedad.

Manuel asegura que ha seguido la campaña electoral desde el principio, y para informarse utiliza principalmente las redes sociales, ya que es lo que más consume en su tiempo libre. En particular, sigue en TikTok al partido político que más le interesa, sin decir cuál es. Sin embargo, reconoce que su confianza es limitada: “Confío hasta cierto punto, porque otros partidos antes no han cumplido lo que prometían”.

Carlos Martínez llega a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo con el objetivo de trasladar a escala autonómica el modelo político que le ha permitido gobernar Soria desde 2007, con cuatro mayorías absolutas consecutivas.

A pocos días de acudir a las urnas, Manuel tiene clara su decisión “desde hace bastante tiempo”. Explica que su elección se basa sobre todo en las propuestas y medidas de los partidos y en si realmente pueden mejorar la situación actual. Aun así, es consciente de que “un solo voto no lo cambia todo, pero sí el de muchas personas”.

En su opinión, los principales problemas que afectan a los jóvenes en Castilla y León son el aumento del coste de la vida, como el precio de la comida, la vivienda o la gasolina, y la escasez de oportunidades laborales.

Por el momento, no se plantea marcharse fuera a trabajar, aunque no descarta esa posibilidad. “Si me ofrecieran un puesto con mejores condiciones, sí me gustaría, porque también me atrae la idea de explorar y conocer mundo”, comenta. No obstante, su deseo es que se creen más oportunidades laborales para los jóvenes: “Me gustaría que se centraran más en generar trabajo para que no tengamos que irnos lejos de casa solo para ganar un poco más de dinero”.

Un empleado de Correos entrega los votos por correo en un colegio electoral de Zaragoza. (EFE/ Javier Belver)

María, 20 años

María tiene 20 años y nació el 9 de noviembre de 2005. Ya participó en los comicios europeos, pero se prepara para votar por primera vez en unas elecciones autonómicas. La joven considera que los jóvenes deberían informarse de manera más activa: “Las personas deberían interesarse con más intención”, señala.

Su interés por la política surgió durante el bachillerato, ya que en casa rara vez se habla de política de manera directa, “aunque sí sobre los problemas que la política aborda”. Para estas elecciones no está siguiendo la campaña de forma activa, pero ha leído los programas de los partidos que le interesan y se informa principalmente a través de redes sociales y la televisión. Además, reconoce que muchas informaciones en redes no son fiables y que, cuando algo le llama la atención, trata de contrastarlo buscando más fuentes.

Aunque aún no tiene completamente decidido su voto, asegura estar “casi segura” y explica que su elección se basa sobre todo en lo que no quiere: “Los determinantes de mi voto suelen basarse en lo que sé que no quiero, porque es lo más fácil de decidir primero”. Entre los asuntos que más le preocupan, se encuentran la inmigración y los problemas económicos como el paro, la inflación, el control de precios y los retos que afrontan los jóvenes.

En cuanto a la inmigración, Sofía opina que es un problema en Castilla y León: “Económicamente es beneficiosa en muchas zonas porque falta mano de obra y son personas que consumen y trabajan. Pero debería regularizarse, porque hay quienes vienen a delinquir, aunque también hay muchas personas que trabajan más que nosotros”, subraya.

Una urna en una mesa de un colegio electoral. Jesús Hellín - Europa Press

Sobre la situación de los jóvenes en el territorio, opina que muchos se acomodan gracias a beneficios como el bono cultural o el transporte gratuito. “Conozco a personas que, aunque han estudiado, no encuentran trabajo en su área y no quieren aceptar otros empleos. Pero todos, por mucha formación que tengamos, tenemos que empezar desde abajo”, afirma. Aun así, considera que “la situación no está tan complicada como a veces nos la venden”.

Respecto al impacto de su voto, Sofía es realista: “Un voto no es nada. Es uno de los motivos por los que muchos deciden no ir a votar, piensan que lo que hagan no cambiará nada. Pero si la gente se conciencia, al final los votos de todos cuentan”. En cambio, cree que los partidos no escuchan a los jóvenes de manera directa, sino que solo les prestan atención si pueden obtener votos.