España

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Fuentes policiales confirman que el taxista secuestrado ha sido liberado y se encuentra en buen estado de salud

Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. GUARDIA CIVIL

Un hombre armado permanece atrincherado desde esta madrugada en una vivienda familiar de la localidad burgalesa de Villoruebo, después de secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid y obligarlo a conducir hasta el pueblo, según ha informado la Guardia Civil a Efe.

Las últimas actualizaciones de fuentes policiales indican que el taxista ya ha sido liberado y se encuentra en buen estado de salud.

Noticia en ampliación

