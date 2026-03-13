Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un hombre armado permanece atrincherado desde esta madrugada en una vivienda familiar de la localidad burgalesa de Villoruebo, después de secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid y obligarlo a conducir hasta el pueblo, según ha informado la Guardia Civil a Efe.
Las últimas actualizaciones de fuentes policiales indican que el taxista ya ha sido liberado y se encuentra en buen estado de salud.
Noticia en ampliación
