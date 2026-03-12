España

Las monjas de Belorado abandonan el convento y el enfado de una de ellas con un periodista se hace viral: “Eres un maltratador”

Las exclarisas se trasladan a La Puebla de Montalbán tras abandonar el convento burgalés horas antes del desalojo judicial

Dos exmonjas de Belorado llegando
Dos exmonjas de Belorado llegando a los juzgados en noviembre de 2025. (Tomás Alonso / Europa Press)

Casi dos años después de que anunciaran su salida de la Iglesia católica y fueran excomulgadas por un delito de cisma, las exmonjas de Belorado abandonaron finalmente el monasterio este jueves, tras meses de intentos por recurrir y detener el proceso judicial. La salida del convento se produjo antes de las 9:30 horas, poco antes de que sus abogados entregaran las llaves del edificio a la comisión judicial.

Sin embargo, su marcha ha estado protagonizada por la polémica con un periodista. Una de las religiosas ha increpado a uno de los periodistas que esperaba junto a otros compañeros de profesión a las puertas del monasterio burgalés. “Eres un maltratador”, ha señalado María Roser Más, quien llegó al lugar conduciendo una furgoneta para ayudar en la mudanza.

Desde el asiento del conductor, respondió a las preguntas de los medios sobre su estancia en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán. Durante la conversación, pidió al periodista que se apartara: “Apártate, te lo pido por favor, apártate”, y ha añadido que más tarde le explicaría los motivos.

“No puedo hablar contigo”, ha insistido. Tras finalizar sus declaraciones, volvió a dirigirse al mismo reportero: “Eres un maltratador. No tienes suficiente con faltar el respeto a las hermanas, también faltas el respeto a nuestras familias”.

La religiosa expresó su malestar con frases como: “Cuando hay una llaga y una enfermedad, metes más la mano y más mierda metes” y aclaró que su enfado era solo con ese periodista. “Estoy muy enfadada contigo. Con el resto de personal no tengo nada que decir. Pero tú eres un maltratador”, ha subrayado.

Asimismo, la exclarisa también ha acusado al periodista de inventar información: “Las verdades te las estás inventando. Te has inventado un montón de cosas, guapo”, e incluso ha llegado a amenazar para darle un “tortazo”.

Exmonjas de Belorado de camino
Exmonjas de Belorado de camino a los juzgados. Europa Press

La mudanza a La Puebla de Montalbán

Este reproche al periodista se enmarca en la mudanza de las exmonjas de Belorado a La Puebla de Montalbán, su nuevo destino tras abandonar el monasterio burgalés. Según declaraciones recogidas por ABC, las religiosas no han confirmado si su estancia en Toledo será definitiva y han afirmado que “nos vamos a ir donde el Señor nos indique”.

Sin embargo, según ha señalado su abogado, Florentino Aláez, esperan que esta medida sea temporal hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación presentado. La salida del monasterio se produjo la madrugada de este jueves, pocas horas antes de que venciera el plazo judicial para un desalojo voluntario o serían desahuciadas, recoge Efe.

Asimismo, el portavoz Francisco Canals ha informado que la marcha tuvo lugar a las 02:46, tras un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, apagó una última vela en el altar y desconectó los interruptores del edificio.

Fachada del convento de Belorado
Fachada del convento de Belorado (Burgos). EFE/ archivo/ Iratxe Rodríguez

Las exmonjas, tras varios días dedicados a la mudanza luego de que el juzgado denegara su solicitud de un mes de prórroga antes del desalojo, se instalarán en Toledo, en una localidad donde una de ellas tiene vínculos familiares. Aunque se había contemplado la posibilidad de trasladarse al monasterio de Orduña (Bizkaia), este inmueble también enfrenta una demanda de desahucio.

Por su parte, el Arzobispado de Burgos ha denunciado que el monasterio de Santa Clara se encuentra “muy deteriorado” tras la marcha de las exmonjas, sin muebles ni condiciones de habitabilidad a corto plazo. Natxo de Gamón, portavoz del comisario pontificio, ha afirmado que el edificio “no está en condiciones de habitarlo a corto plazo”.

