Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

En plena investigación por su desaparición en 2017, la Guardia Civil encontró restos óseos enterrados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) y confirmó que le correspondían a Francisca Cadenas. Tras detener a dos hermanos como los principales sospechosos, iniciaron los registros correspondientes en el inmueble, que han concluido este viernes sin que confirmen nuevas líneas de investigación u otras pruebas.

La confirmación forense ha supuesto un giro en una investigación que permaneció varios años sin avances sustanciales. Francisca Cadenas desapareció la noche del 9 de mayo de 2017, después de dejar a una niña a la que había estado cuidando. La investigación, que en 2019 llegó a archivarse por falta de pruebas, fue reabierta recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de la insistencia de la familia.

Esta semana, agentes de la UCO realizaron una nueva reconstrucción de los hechos, centrando su atención en una vivienda situada a escasos metros del domicilio de Cadenas. Allí residían dos hermanos, ya investigados previamente en el caso. El registro en ese domicilio permitió descubrir los restos de la desaparecida, lo que ha sido determinante para reactivar la causa y aportar una respuesta que la familia reclamaba.

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Efe)

Investigación y registros

La intervención de la Guardia Civil en la vivienda implicada incluyó inspecciones minuciosas tanto en el interior como en el entorno del inmueble. Los dos hermanos propietarios fueron detenidos como principales sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas, aunque actualmente permanecen en libertad tras declarar ante la autoridad judicial. La investigación se mantiene bajo secreto judicial, por lo que las circunstancias exactas del crimen, así como los posibles motivos, continúan sin hacerse públicos.

Los agentes de la UCO trabajan para esclarecer los detalles de la desaparición y muerte de Cadenas, mientras los restos identificados han sido remitidos a Madrid para la realización de pruebas complementarias. La investigación de la Guardia Civil sigue abierta, con el objetivo de determinar las responsabilidades y circunstancias de lo ocurrido.

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Europa Press)

Repercusión social del caso

La desaparición y el posterior hallazgo de los restos de Francisca Cadenas han marcado profundamente a la comunidad de Hornachos. La localidad, consternada desde 2017, ha decidido rendir homenaje a su vecina dedicando una calle con su nombre, en un intento de mantener viva su memoria y expresar la exigencia de justicia. La noticia de la identificación de los restos ha sacudido a los vecinos, que durante años han seguido con atención cada avance en la investigación. Las desapariciones se consideran de los sucesos más difíciles de seguir, porque la falta de rastro deja abiertas muchas posibilidades en la investigación.

Familiares y allegados consideran este hallazgo un paso fundamental, aunque siguen esperando respuestas sobre las circunstancias del crimen. La comunidad mantiene la esperanza de que la investigación judicial y las pruebas forenses en curso permitan esclarecer todos los detalles del caso. Hornachos permanece expectante ante la posibilidad de que se disipen las incógnitas que rodean uno de los episodios más difíciles vividos en la región, con la mirada puesta en la resolución definitiva del caso.