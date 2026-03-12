La Libertad Avanza pidió evaluar el desafuero de un diputado del PJ que fue citado a indagatoria en una causa por trata de personas

Carlos Cisneros, diputado de Unión por la Patria e integrante de La Bancaria

La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas.

La iniciativa requiere que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al dirigente sindical.

El pedido presentado por Lemoine insta a que la comisión evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria de Cisneros.

El texto firmado por Lilia Lemoine con el pedido para que se evalúe el desafuero de Carlos Cisneros

El documento también indica que el juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional, ya que los fueros parlamentarios obligan a informar al Congreso sobre determinadas medidas.

La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente judicial que involucra a Carlos Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero. El proyecto sostiene que, conforme al régimen de inmunidades parlamentarias previsto en la Constitución, los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso. Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial. El texto enfatiza que el sistema de inmunidades no debe impedir investigaciones judiciales y que un tratamiento rápido del caso contribuiría a resguardar el prestigio institucional de la Cámara de Diputados y la confianza pública en sus integrantes.

El origen de la causa y las repercusiones políticas

La investigación que involucra a Cisneros deriva del denominado caso Vélez, surgido a partir de la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del club Vélez Sarsfield. En ese expediente se investigó un supuesto abuso sexual en un hotel de Tucumán, pero los jugadores denunciados fueron finalmente sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante y por sectores que la acompañaban.

A partir de derivaciones de ese caso, la Justicia federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la víctima, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucra al legislador tucumano y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la denunciante. El expediente derivó en el pedido de declaración indagatoria de Cisneros, lo que motivó la notificación oficial a la Cámara de Diputados.

El avance de la causa provocó repercusiones en el Congreso, donde legisladores del oficialismo solicitaron analizar la situación institucional de Cisneros. La iniciativa de Lemoine busca que el caso sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien deberá evaluar si corresponde avanzar con el proceso de desafuero. Este procedimiento requiere que la comisión emita un dictamen que luego debe ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados; la decisión final corresponde al pleno.

El caso también generó pronunciamientos dentro del oficialismo. La diputada libertaria Silvana Giudici planteó que el Congreso debe analizar el pedido judicial y avanzar con el tratamiento del expediente. Giudici sostuvo que la Cámara tiene la responsabilidad institucional de evaluar la situación del legislador ante la gravedad de los hechos investigados y que el Parlamento debe garantizar que la investigación judicial se realice sin obstáculos.

Perfil y defensa de Carlos Cisneros

Carlos Cisneros y el titular de La Bancaria, Omar Palazzo

Carlos Aníbal Cisneros es diputado nacional por Tucumán y dirigente del sindicato La Bancaria, organización gremial con peso en el sistema financiero argentino. Dentro del gremio ocupa el cargo de secretario de Administración y forma parte de la conducción nacional liderada por Sergio Palazzo, también diputado nacional. En el Congreso, Cisneros integra el bloque de Unión por la Patria, principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.

A lo largo de su carrera política, Cisneros ha intervenido en debates sobre el sistema financiero, el rol del Estado en la economía y la defensa de los trabajadores bancarios. Su figura está asociada al sindicalismo bancario, uno de los sectores con mayor capacidad de movilización dentro del movimiento sindical argentino. La inclusión de su nombre en una causa judicial por trata de personas tuvo impacto en el ámbito político y sindical.

Cisneros negó las acusaciones y afirmó que la denuncia en su contra surgió luego de que él y el sindicato La Bancaria acompañaran a la mujer que denunció la presunta violación grupal. Explicó que el gremio brindó asistencia y contención a la denunciante, lo que generó conflicto con uno de los futbolistas involucrados. El diputado aseguró que la denuncia por trata de personas fue presentada por uno de los jugadores luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. Agregó que el sindicato tiene la obligación institucional de asistir a víctimas de violencia mediante una secretaría especializada en derechos humanos y género. Cisneros también cuestionó el funcionamiento de la justicia provincial en Tucumán y sostuvo que la causa que lo involucra se inició en ese contexto. Manifestó que, cuando sea convocado por la Justicia, se presentará para aclarar la situación y defender su actuación en el caso.