Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

El especialista advierte que la falta de reconocimiento y las largas jornadas afectan el bienestar físico y mental de los empleados

Rafael Alonso, experto en recursos humanos, habla sobre los efectos del trabajo en la salud

La idea de que el trabajo puede llegar a ser perjudicial para la salud se ha asentado como una realidad cotidiana, según Rafael Alonso, experto en recursos humanos. Alonso sostiene que este fenómeno no solo afecta al bienestar físico, sino que también repercute en la salud mental y emocional de los empleados.

“Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo, pero es muy triste pensar que la vida se reduce a aguantar en un sitio donde no se nos valora”, ha afirmado Alonso en su TikTok (@rafabienestarlaboral). Esta percepción se agrava en contextos donde las jornadas extensas y la falta de reconocimiento son habituales, así como en empresas donde la presión constante y la sobrecarga de tareas forman parte de la cultura organizacional.

En estos entornos, la insatisfacción laboral puede derivar en cuadros de ansiedad y enfermedades relacionadas con el estrés. A partir de este diagnóstico, Alonso invita a reconsiderar las estrategias vitales y profesionales, apoyándose en datos recientes para ilustrar la viabilidad real del cambio y promoviendo una reflexión sobre las decisiones laborales.

Estabilidad laboral en transformación

En muchos sectores, el periodo medio de permanencia en un puesto de trabajo es de tres a cuatro años, lo que demuestra que la estabilidad laboral ha perdido su carácter lineal y que cada vez más personas buscan oportunidades de desarrollo en diferentes empresas.

La afirmación de Alonso se apoya en el dato de que el 80 % de las vacantes no se publican en portales generales, lo que revela una dinámica del mercado mucho más abierta de lo que suele percibirse. Este punto sirve de réplica a quienes asocian el cambio de empleo con un fracaso, consolidando la tendencia social hacia trayectorias profesionales fluidas y adaptables.

La psicóloga explica que no podemos controlar los pensamientos ajenos, pero sí modificar en cierta manera cómo actuamos ante ellos.

Alonso ha explicado que el mito del sacrificio como único camino hacia el éxito profesional responde más a una herencia cultural que a una necesidad real: “Hemos sido educados en que si quieres conseguir tu objetivo en la vida, la única manera de hacerlo es mediante el sacrificio”. No obstante, matiza que “el esfuerzo más allá de nuestros límites no es sinónimo de recompensa” en el ámbito laboral, subrayando que “en el trabajo, esforzarse al máximo muchas veces no es sinónimo de recompensa”.

De acuerdo con su análisis, el equilibrio entre la vida personal y profesional cobra importancia en las nuevas generaciones de empleados, quienes priorizan entornos más saludables y flexibles, donde el respeto por el tiempo libre y la autonomía se consideran elementos clave para el bienestar.

Salir de un entorno tóxico mejora el bienestar

El experto defiende que dejar un puesto tóxico puede tener efectos positivos inmediatos para la mayoría de trabajadores: “La mayoría de personas que dejan un trabajo tóxico mejoran su bienestar rápidamente”. Según ha detallado Alonso, los estudios sobre el síndrome de burnout demuestran que “cuando desaparece el entorno que lo provoca, los niveles de estrés y agotamiento bajan en pocos meses”.

Estas mejoras se reflejan tanto en el estado de ánimo como en la productividad individual, según la literatura especializada. La invisibilidad de la mayor parte de las ofertas laborales refuerza la necesidad de ampliar las estrategias de búsqueda de empleo más allá de los portales convencionales.

“Las vacantes que ves publicadas representan solamente el 20 % del total, ya que el 80 % restante ni siquiera llega a publicarse”, ha recordado Alonso, lo que implica que el networking y las recomendaciones personales toman cada vez mayor protagonismo en los procesos de selección y movilidad laboral.

