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¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Los comercios deben colocar carteles visibles para que el consumidor lo sepa antes de realizar la compra

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Una persona paga con un
Una persona paga con un billete. REUTERS/Manon Cruz

“Solo aceptamos efectivo” es un cartel que se puede ver en algunos comercios. Hoy en día, pagar en una tienda puede realizarse de múltiples maneras: con tarjeta, mediante el móvil, con billetes o incluso a través de Bizum. Aunque los pagos electrónicos han ganado popularidad en los últimos años, el dinero en efectivo sigue estando respaldado por la legislación española y europea.

En este contexto de transición, muchos comercios han adaptado sus formas de cobro según sus preferencias. Algunos fomentan el uso de tarjetas o aplicaciones móviles, mientras que otros establecen condiciones como un importe mínimo para pagar con tarjeta o incluso exigen pago en efectivo. Esto genera una duda frecuente entre los consumidores: ¿puede un comercio obligar a pagar en efectivo o con tarjeta?

No existe ninguna ley que lo prohíba, pero hay una condición importante: los comercios deben colocar carteles visibles para que, antes de realizar la compra, el consumidor sepa que una parte del pago debe hacerse obligatoriamente en efectivo. Según el abogado David Jiménez, en declaraciones a La Razón, esta obligación de informar se basa en la normativa de consumo y en los criterios del Banco de España, que exigen que las condiciones de pago se comuniquen de manera clara antes de completar la compra.

Persona pagando con tarjeta. (Télam)
Persona pagando con tarjeta. (Télam)

Por otro lado, los comercios tampoco pueden negarse a aceptar pagos en efectivo. La normativa vigente es clara: los establecimientos abiertos al público deben recibir efectivo, siempre que se respeten los límites establecidos por la legislación fiscal para prevenir el fraude. Esta obligación está en la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que fue cambiada por el Real Decreto-ley 24/2021. Se considera una infracción no aceptar dinero en efectivo dentro de los límites legales para estas operaciones.

Un comercio puede ser multado si rechaza dinero en efectivo

Las autoridades de consumo pueden sancionar a los comercios si no aceptan dinero en efectivo. En los casos más leves, las multas oscilan entre 100 y 10.000 euros, aunque pueden ser mayores si la infracción se considera grave o si el establecimiento obtiene un beneficio económico con esta conducta.

La protección del efectivo también cuenta con respaldo a nivel europeo. Varias decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que, por regla general, las obligaciones de pago deben poder cumplirse mediante dinero en efectivo en euros.

Una persona realiza un pago
Una persona realiza un pago con su tarjeta de crédito. (Freepik)

Por su parte, la normativa antifraude fija límites para ciertos pagos en efectivo. Actualmente, las transacciones entre consumidores y empresas no pueden superar los 1.000 euros, mientras que entre particulares el límite es más elevado.

Para las compras habituales en tiendas, bares o restaurantes, el uso de billetes y monedas sigue siendo completamente legal, y los establecimientos no pueden negarse a aceptarlo dentro de los límites establecidos por la normativa antifraude. Por eso, si un comercio intenta obligar a pagar únicamente con tarjeta o con métodos digitales, el consumidor tiene derecho a exigir el pago en efectivo, solicitar una hoja de reclamaciones o acudir a los organismos de consumo competentes para hacer valer sus derechos. Sin embargo, un comercio sí puede exigir que una parte del pago se realice en efectivo, siempre que lo comunique previamente mediante carteles visibles.

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