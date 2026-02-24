Economía

Cerraron más de 500 sucursales bancarias en los últimos 5 años: quiénes todavía prefieren utilizarlas

Con el crecimiento de los canales digitales, el sistema financiero perdió el 11% de sus filiales desde 2020. La atención presencial resiste para la solución de problemas y los productos más sofisticados

Guardar
Foto de archivo: un hombre
Foto de archivo: un hombre mira su celular mientras camina frente al edificio de la casa central del Banco Central de la República Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Francisco Loureiro

En la Argentina funcionan 4.088 sucursales bancarias según el último dato disponible del BCRA correspondiente a octubre pasado. Cinco años antes, había 4.598 filiales, lo que implica que en ese plazo hubo 510 sucursales que cerraron sus puertas en el sistema financiero argentino.

De esta forma, los bancos perdieron en 5 años el 11% de sus filiales. Los datos pueden resultar desactualizados ya que la cantidad de oficinas físicas puede reducirse aún con mucha mayor velocidad. El avances de los canales de atención virtuales y los medios de pago digitales puede acelerar la decisión de muchas entidades financieras para achicar su atención presencial. Varias bancos planean cerrar sucursales y ampliar su oferta online, por razones de eficiencia, de preferencias de su público o por haber concretado fusiones recientes con otros bancos que generaron superposiciones.

Históricamente, la apertura de nuevas sucursales era una clara señal de crecimiento para un banco, que le permitía asentarse en barrios o ciudades donde no están los competidores. Hoy, el gran interrogante es de cuánto sirve eso, dado que la competencia pasa por las fintech y por aquellas entidades que dan mejores soluciones en las apps y el homebanking.

El dato del BCRA corresponde a las sucursales convencionales. Si bien los bancos desarrollaron otras opciones, como los “minibancos” dentro de empresas o las sucursales móviles como las que se arman en los lugares turísticos durante el verano, es claro que la atención presencial ya no es lo que era.

El avance de las billeteras virtuales es tal que obligó a los bancos a desarrollar las propias y a dar la pelea. Claro ejemplo de ello fue la pelea que se dio en el marco del debate por la reforma laboral para que las fintech no estén habilitadas a acreditar salarios y manejar “cuentas-sueldo”. Hasta ahora esa discusión parlamentaria fue ganada por los bancos, lo que no impide que millones de argentinos cobren su sueldo en una cuenta tradicional y lo giren a una billetera para su vida cotidiana.

Un 25% de los encuestados
Un 25% de los encuestados aseguro que su última visita a una sucursal fue hace más de seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de sucursales también tiene impacto en el terreno laboral, ya que en los últimos años se consolidó el escenario en el que los bancos vienen perdiendo en forma progresiva una porción de sus trabajadores mientras que la dotación de las fintech no para de crecer. La transformación del negocio lleva a que haya menos empleados parados detrás de un mostrador y más diseñando herramientas para la atención online.

Los cajeros automáticos también dejaron de ser el motivo de visita obligada a la sucursal bancaria. No solamente porque el uso de los medios de pago virtuales (transferencias, QR, tarjetas) se multiplican y el efectivo se usa menos, sino también porque hay supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios que entregan billetes en su línea de caja.

Pero las sucursales resisten y todavía tienen relevancia, aún con la expansión digital. Según un estudio de D’Alessio IROL para Infobae, la atención presencial para los clientes bancarios sigue teniendo un rol clave, aunque no para todo sino para aquellos casos en los que lo digital no resulta suficiente.

La encuesta de D’Alessio IROL registró que un 63% de los consultados fue a una sucursal bancaria en los últimos 3 meses. Es decir que 2 de cada 3 usuarios encuentran la necesidad de la visita presencial. En el otro extremo, un 25% aseguró que su último trámite presencial en un banco fue hace más de 6 meses. Solamente un 1% aseguró no haber ido nunca a una sucursal y manejarse de manera enteramente virtual.

¿Para qué van al banco los que siguen yendo? Allí está el punto clave que muestra el cambio. “La sucursal ya no es el lugar donde comienza la relación con el banco, sino donde se la sostiene cuando surgen fricciones", señala el informe.

Un 35% va para hacer consultas, un 33% para resolver problemas con las tarjetas, un 14% a hacer pagos y un 12% para hacer reclamos. Apenas un 2% dijo haber ido a la sucursal para abrir una cuenta y un 4% para pedir un préstamo.

Retirar efectivo del cajero ya
Retirar efectivo del cajero ya no es motivo de visita obligada a las sucursales bancarias. REUTERS/Cristina Sille

“La sucursal dejó de ser el punto de entrada y pasó a cumplir un rol de resolución, explicación y corrección dentro del recorrido del cliente. Es el lugar al que se acude cuando algo no se entiende, no funciona o requiere acompañamiento humano. Paradójicamente, a mayor digitalización, mayor necesidad de soporte calificado", apuntó el informe.

En los segmentos más bancarizados, el 55% de las visitas a sucursal están vinculadas a problemas con las tarjetas, “lo que refleja mayor sofisticación operativa y mayores expectativas de servicio”.

En un sistema cada vez más digital, la sucursal “dejó de ser un canal transaccional masivo para convertirse en un punto crítico de soporte, con impacto directo en la experiencia, la confianza y la continuidad del vínculo con el banco", afirmó D’Alessio IROL.

Temas Relacionados

bancossucursales bancariasBCRAbilleterascanales digitalesmedios de pagoúltimas noticias

Últimas Noticias

Hoy se conoce el dato de actividad de diciembre: cuánto se espera que haya crecido la economía en 2025

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a publicar el Estimador Mensual de Actividad Económica de diciembre. Las expectativas para el 2026 y la situación de las tasas

Hoy se conoce el dato

Santa Fe sumó USD 800 millones a las reservas del BCRA: cuánto perdió la provincia por esperar para ingresar los dólares

El viernes pasado las tenencias internacionales de la autoridad monetaria saltaron gracias al ingreso de deuda emitida en diciembre pasado. La demora en entrar esas divisas generó polémica con Economía, dadas las pérdidas que sufrió el distrito por la baja del dólar

Santa Fe sumó USD 800

Con el dólar a la baja en el mundo, el Gobierno refuerza reservas y lanza un bono para reducir el riesgo país

La volatilidad externa golpeó a los activos argentinos pero engrosó las arcas del Banco Central. Además, el Ministerio de Economía anunció un nuevo título en dólares para cubrir parte de los vencimientos de julio por USD 4.200 millones

Con el dólar a la

Golpe de timón: otra marca tradicional canceló su auto eléctrico antes del lanzamiento

Aunque era uno de los superdeportivos que ya tenían nombre y fecha de lanzamiento, Lamborghini dio de baja el Lanzador que iba a llegar en 2029

Golpe de timón: otra marca

Alerta industrial: la mitad de las fábricas no puede producir más por la falta de consumo interno

Una encuesta del Indec mostró que el 52,4% de las industrias tiene la cartera de pedidos por debajo de lo normal y que crecen las expectativas de recorte de empleo para el próximo trimestre

Alerta industrial: la mitad de
DEPORTES
El detrás de escena de

El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

Los emotivos mensajes de los hijos de Marcelo Gallardo tras el anuncio de su salida de River Plate: “El más grande, lejos”

Se completó la clasificación y comenzó el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre II

Una estrella de la NBA encendió el debate: con qué leyenda del básquet comparó a Lionel Messi

Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

TELESHOW
Todo el brillo y la

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

Mirtha Legrand cumple 99 años: los invitados que la acompañaron

Noche de alta tensión en MasterChef: quién es el nuevo eliminado tras un desafío inesperado

INFOBAE AMÉRICA

La CIA le entregó a

La CIA le entregó a México información “decisiva” para “eliminar” a “El Mencho”

Campanella lleva “Parque Lezama” al cine y cuestiona: “Ningún país occidental, capitalista, importante, se tira contra su cultura”

Liberaron bajo fianza al ex embajador británico en EEUU, Peter Mandelson: permanecerá bajo investigación por conducta indebida

Una cena con hongos locos y una historia desopilante con final inesperado

Jacob Elordi, Heathcliff y la polémica sobre “Cumbres Borrascosas”