Economía

Cómo conseguir efectivo en supermercados y estaciones de servicio durante el paro general

Ante las dificultades que puede haber para retirar dinero en los cajeros automáticos por la medida gremial, existen otras opciones

Guardar
Un hombre sostiene una billetera
Un hombre sostiene una billetera de cuero y extrae los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos, introducidos recientemente por el Banco Central de la República Argentina para facilitar las transacciones ante la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores bancarios y los camioneros adhieren al paro de la CGT. Por tal motivo, las recargas de los cajeros automáticos podrían no ser suficientes para abastecer de dinero en efectivo a lo largo de la jornada.

Si bien ha crecido con fuerza la expansión de los medios electrónicos de pago, que abarcan a las tarjetas de débito y crédito, transferencias inmediatas desde bancos y billeteras y pagos con código QR, entre otros, el retiro de dinero en comercios permite acceder al cash ante la eventualidad de no encontrarlo en la red de cajeros automáticos.

Las personas que utilizan tarjetas de débito Visa pueden acceder a retiros de hasta 170.000 pesos en efectivo directamente en la línea de caja de miles de comercios en todo el país a través del servicio Extra Cash.

Esta opción está disponible en cadenas de supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Makro, Vea y Walmart. Además, el servicio se encuentra habilitado en estaciones de servicio YPF y Axion. También en locales de Mc Donalds, Farmacity y Open Sport, entre otros.

El monto máximo que se puede extraer está sujeto tanto al límite diario de extracción de la tarjeta como al tope que cada comercio establece, el cual debe consultarse en la caja al momento de la operación.

Para realizar el retiro, es necesario efectuar una compra y solicitar el efectivo en la caja. No se exige un monto mínimo de compra, la operación no tiene costo adicional y el dinero se debita directamente de la cuenta bancaria del titular.

Una clienta cuenta billetes de
Una clienta cuenta billetes de pesos argentinos antes de pasar por caja en un supermercado, en Buenos Aires, Argentina 13 de enero de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

También ofrecen la posibilidad de retirar efectivo todos los comercios de la red de adquirencia Payway, cuando paguen con las tarjetas de débito (Visa, Mastercard y Cabal) y tarjetas prepagas (Visa y Mastercard).

El retiro de dinero se hace al mismo tiempo que la compra en el comercio y el tope es de $170.000. Este último monto está sujeto a la disponibilidad de dinero que tenga el comerciante en el momento del pago en la caja.

Para los usuarios de tarjetas de débito o prepagas Mastercard, existe el servicio Cash Plus, que habilita a llevarse hasta $170.000 por día, dependiendo del efectivo disponible en el comercio. El servicio puede utilizarse en las cadenas Vital, Farmacity y Carrefour.

Otra opción para hacerse de efectivo es mediante la billetera de Mercado Pago siempre que el comercio en tenga un lector de QR de esa marca. Se puede retirar por esta vía hasta $70.000 diarios, aunque el límite por extracción varía según el local y la disponibilidad de fondos en cada punto de venta. En algunos comercios se exige una compra con QR para acceder al efectivo mientras que en otros basta con solicitar el retiro en la caja, indicar el monto y escanear o mostrar el código QR.

Entre los comercios que permiten el retiro máximo se encuentran Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour. Otros establecimientos ofrecen límites menores: Cooperativa Obrera, Pintecord, Supermercado Día, Mariano Max, Starbucks, Diarco, Farmaplus, Libertad, Farmacias Líder, Farmacia Dr. Ahorro y Kioscos 724. Para localizar los puntos habilitados, la aplicación de Mercado Pago ofrece la función “Sacar efectivo”, que permite buscar en el mapa el local preferido y seguir las instrucciones en pantalla.

Por otra parte, aunque las sucursales se encuentren cerradas, los usuarios del sistema financiero cuentan con alternativas para realizar operaciones financieras. Las herramientas de banca digital estarán operativas. Los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles de sus respectivos bancos para realizar una amplia gama de transacciones, como consultas de saldos y movimientos, pago de servicios y transferencias de dinero.

Temas Relacionados

retirar efectivodinero en efectivoefectivo en supermercadosExtra CashMercado Pagoúltimas noticias

Últimas Noticias

Vicuña proyecta exportaciones por USD 6.000 millones y asegura que sin RIGI el proyecto no sería viable

Ron Hochstein, CEO de la minera que anunció una inversión por USD 18.000 millones en San Juan, sostuvo que el régimen de incentivos fue “crítico” para avanzar con el desarrollo y destacó la estabilidad fiscal que brinda la normativa

Vicuña proyecta exportaciones por USD

Paro de la CGT: qué pasará con los jubilados Anses y beneficiarios de AUH que cobran este jueves 19 de febrero

El organismo previsional distribuye diversos beneficios sociales en este día de paro general. Las entidades bancarias, aunque se ven afectadas por la jornada, garantizan el funcionamiento de las transacciones electrónicas

Paro de la CGT: qué

Por la adhesión al paro de los gremios aeronáuticos, hay 64.000 pasajeros afectados: qué pasa en cada aerolínea

Las compañías aéreas hicieron ajustes en su programación que incluyeron la cancelación de vuelos tanto domésticos como internacionales

Por la adhesión al paro

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán

El crudo Brent y el WTI avanzan mientras los mercados evalúan el riesgo de interrupciones en el suministro tras el despliegue militar estadounidense en la región y el cierre temporal del estrecho de Ormuz por parte de Teherán

Los precios del petróleo suben

Trenes, colectivos, subtes y vuelos: qué gremios están de paro

La CGT anunció la medida de fuerza el lunes y, rápidamente, otras agrupaciones de trabajadores se sumaron. Algunos sindicatos, como ATE, realizarán una movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral, mientras se debata en Diputados desde las 14 de este jueves

Trenes, colectivos, subtes y vuelos:
DEPORTES
Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine en la sesión de la tarde

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

TELESHOW
El tierno video de Chino

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

INFOBAE AMÉRICA

El impresionante mural de Maria

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Impulsan en Uruguay una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases

En medio de la tensión con EEUU, Irán y Rusia realizaron maniobras militares conjuntas en el golfo de Omán

Informe de la ONU sobre la masacre de la Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán: “Hay signos de un genocidio”