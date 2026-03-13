Marisa Jara revive en ‘Supervivientes’ su sorprendente romance con Leonardo DiCaprio: “Venía a recogerme a mi apartamento”

Marisa Jara en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Las largas horas de convivencia en Supervivientes suelen dar para muchas conversaciones. Entre pruebas, pesca y momentos de descanso en la playa, los concursantes terminan compartiendo anécdotas personales que, en ocasiones, dejan a todos boquiabiertos. Esta semana, una de las historias más comentadas ha sido la que ha contado Marisa Jara, que ha recordado el breve romance que mantuvo hace años con el actor Leonardo DiCaprio.

Todo surgió durante una charla distendida con sus compañeras en Playa Derrota. Mientras conversaban sobre relaciones pasadas, Ingrid Betancor sacó a relucir la historia que la modelo ya había contado en televisión. Lejos de esquivar el tema, Marisa se animó a compartir algunos recuerdos de aquella etapa en la que trabajaba como modelo en Nueva York.

Entre risas, explicó que una de las citas que recuerda con más cariño fue una cena. “Fue una cena muy especial”, comentó, aunque sin entrar en demasiados detalles. La conversación pronto se volvió más divertida cuando Maica Benedicto lanzó una pregunta más atrevida sobre el actor. Marisa, algo incómoda, prefirió cortar rápidamente el tema. “De esas cosas no voy a hablar. Tampoco es tan importante”, respondió con una sonrisa.

Leonardo DiCaprio en los Golden Globes del año 2026. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Cómo empezó todo: “Se acercó directo a mí”

La modelo sí quiso explicar cómo se conocieron. Según contó, todo ocurrió en una fiesta en Nueva York a la que acudió con varias compañeras de profesión. En aquel momento vivía en un apartamento compartido con un gran grupo de modelos que trabajaban en la ciudad.

“Se acercó directo a mí”, recordó. A partir de ese momento empezaron a hablar y, según explicó, la conexión fue inmediata. “Nos gustamos y quedamos al día siguiente… y luego seguimos quedando”, relató con naturalidad.

Marisa también recordó una anécdota que, con el paso del tiempo, sigue haciéndole gracia. El actor la recogía en el apartamento donde vivía con otras modelos, pero muchas de ellas no se daban cuenta de quién era realmente.

“Mis compañeras decían: ‘¡Cómo se parece ese chico a Leonardo DiCaprio!’”, contó entre risas. “Si hubieran sabido que era él de verdad, habrían alucinado”.

Una historia que ya contó en televisión

Marisa Jara en 'Supervivientes'. (Instagram @supervivientestv)

La sevillana ya había hablado de este romance en el programa ¡De viernes!, donde explicó que la relación fue breve pero intensa. Según relató entonces, conoció al actor cuando tenía poco más de veinte años y ambos empezaron a verse durante una temporada.

La historia, sin embargo, no duró demasiado. Marisa explicó que la relación se prolongó apenas tres meses. Durante ese tiempo llegaron a viajar juntos a diferentes ciudades, aunque finalmente decidieron seguir caminos distintos.

La modelo también explicó que, con el tiempo, se dio cuenta de que prefería mantener relaciones con personas de su propio entorno. Poco después conocería al cantante Manu Tenorio, con quien iniciaría una relación sentimental.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Ahora, años después, aquella historia vuelve a salir a la luz gracias a su participación en Supervivientes. Y, viendo la curiosidad que ha despertado entre sus compañeras, no sería extraño que en las próximas noches en la playa siga compartiendo más recuerdos de aquella etapa tan inesperada de su vida.