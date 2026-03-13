España

Marisa Jara revive en ‘Supervivientes’ su sorprendente romance con Leonardo DiCaprio: “Venía a recogerme a mi apartamento”

La modelo sevillana ha compartido con sus compañeras del reality cómo conoció al actor en Nueva York y algunos detalles de las citas que mantuvieron durante su breve historia

Guardar
Marisa Jara en el programa
Marisa Jara en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Las largas horas de convivencia en Supervivientes suelen dar para muchas conversaciones. Entre pruebas, pesca y momentos de descanso en la playa, los concursantes terminan compartiendo anécdotas personales que, en ocasiones, dejan a todos boquiabiertos. Esta semana, una de las historias más comentadas ha sido la que ha contado Marisa Jara, que ha recordado el breve romance que mantuvo hace años con el actor Leonardo DiCaprio.

Todo surgió durante una charla distendida con sus compañeras en Playa Derrota. Mientras conversaban sobre relaciones pasadas, Ingrid Betancor sacó a relucir la historia que la modelo ya había contado en televisión. Lejos de esquivar el tema, Marisa se animó a compartir algunos recuerdos de aquella etapa en la que trabajaba como modelo en Nueva York.

Entre risas, explicó que una de las citas que recuerda con más cariño fue una cena. “Fue una cena muy especial”, comentó, aunque sin entrar en demasiados detalles. La conversación pronto se volvió más divertida cuando Maica Benedicto lanzó una pregunta más atrevida sobre el actor. Marisa, algo incómoda, prefirió cortar rápidamente el tema. “De esas cosas no voy a hablar. Tampoco es tan importante”, respondió con una sonrisa.

Leonardo DiCaprio en los Golden
Leonardo DiCaprio en los Golden Globes del año 2026. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Cómo empezó todo: “Se acercó directo a mí”

La modelo sí quiso explicar cómo se conocieron. Según contó, todo ocurrió en una fiesta en Nueva York a la que acudió con varias compañeras de profesión. En aquel momento vivía en un apartamento compartido con un gran grupo de modelos que trabajaban en la ciudad.

“Se acercó directo a mí”, recordó. A partir de ese momento empezaron a hablar y, según explicó, la conexión fue inmediata. “Nos gustamos y quedamos al día siguiente… y luego seguimos quedando”, relató con naturalidad.

Marisa también recordó una anécdota que, con el paso del tiempo, sigue haciéndole gracia. El actor la recogía en el apartamento donde vivía con otras modelos, pero muchas de ellas no se daban cuenta de quién era realmente.

“Mis compañeras decían: ‘¡Cómo se parece ese chico a Leonardo DiCaprio!’”, contó entre risas. “Si hubieran sabido que era él de verdad, habrían alucinado”.

Una historia que ya contó en televisión

Marisa Jara en 'Supervivientes'. (Instagram
Marisa Jara en 'Supervivientes'. (Instagram @supervivientestv)

La sevillana ya había hablado de este romance en el programa ¡De viernes!, donde explicó que la relación fue breve pero intensa. Según relató entonces, conoció al actor cuando tenía poco más de veinte años y ambos empezaron a verse durante una temporada.

La historia, sin embargo, no duró demasiado. Marisa explicó que la relación se prolongó apenas tres meses. Durante ese tiempo llegaron a viajar juntos a diferentes ciudades, aunque finalmente decidieron seguir caminos distintos.

La modelo también explicó que, con el tiempo, se dio cuenta de que prefería mantener relaciones con personas de su propio entorno. Poco después conocería al cantante Manu Tenorio, con quien iniciaría una relación sentimental.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Ahora, años después, aquella historia vuelve a salir a la luz gracias a su participación en Supervivientes. Y, viendo la curiosidad que ha despertado entre sus compañeras, no sería extraño que en las próximas noches en la playa siga compartiendo más recuerdos de aquella etapa tan inesperada de su vida.

Temas Relacionados

Marisa JaraLeonardo DiCaprioSupervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoTelevisión España

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Las limitaciones físicas o psicológicas que impiden seguir trabajando suelen estar relacionadas con cinco grandes grupos de enfermedades, según explica un abogado especializado

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son las 7 cosas que debes recordar cuando alguien te decepciona”

La experta da herramientas útiles para gestionar la decepción de forma sana y poder seguir adelante

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Está compuesto por 200 efectivos y 12 aeronaves y cumple labores de policía aérea como parte de la misión de la OTAN

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército

Así es como debes actuar si excluyen a tus hijos, según un neuropsicólogo

El especialista señala que la forma en la que los adultos reaccionan ante estas situaciones influye en cómo los niños aprenden a afrontarlas

Así es como debes actuar

Gabriela Guillén, entre lágrimas, recibe atención médica urgente en ‘Supervivientes 2026’

La madre de uno de los hijos de Bertín Osborne ha tenido que ser asistida en mitad de la prueba ‘La caída de Ícaro’

Gabriela Guillén, entre lágrimas, recibe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club