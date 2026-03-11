"Sé que puedo brillar sola". Almudena, destrozada, sentencia el futuro de Borja y Darío en 'Supervivientes'

A pocos días de su llegada a ‘Supervivientes’, Almudena Porras recibió la noticia de que el futuro de dos participantes, Borja Silva y Darío Linero, quedaría en sus manos, en una decisión inesperada que determinaría quién continuaría en la aventura. Según informó el medio Telecinco, la influencer se encontró ante un dilema personal y público al tener que decidir la permanencia en el concurso de su actual pareja y de su exnovio, con quienes compartió las primeras jornadas de convivencia en el islote conocido como ‘Playa Destino’.

Tras saltar desde el helicóptero y llegar al programa en la tradicional ceremonia de bienvenida, Almudena se reunió inesperadamente con Darío Linero, su pareja durante once años y con quien terminó su relación después de la grabación de ‘La isla de las tentaciones 9’, y con Borja Silva, su interés romántico actual, a quien conoció durante la misma experiencia en televisión. Tal como publicó Telecinco, ambas presencias impactaron profundamente a la concursante, quien se mostró visiblemente sorprendida y sin palabras por este reencuentro.

La convivencia aislada de los tres en la playa desembocó en una prueba emocional para la influencer. Durante la gala de ‘Tierra de nadie’, Ion Aramendi comunicó a Almudena que la continuidad en 'Supervivientes' de Borja Silva y Darío Linero dependería íntegramente de la decisión que ella tomara. “¿Cómo me podéis poner en este aprieto? ¿Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿ahora qué hago yo? A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres, pero no quiero otra 'Isla de las tentaciones’”, expresó Almudena en declaraciones reproducidas por Telecinco, visiblemente afectada y entre lágrimas.

La importancia de esta decisión radicaba en que, tras convivir durante 48 horas únicamente con Borja y Darío, Almudena debía elegir si seguía compartiendo la experiencia junto a ellos o si optaba por incorporarse al grupo principal del concurso y continuar su camino de forma independiente. Luego de deliberar, Almudena comunicó en directo que anteponía su independencia dentro del reality y pidió que se le permitiera sumarse al conjunto de concursantes. “Borja me va a entender, sé que puedo sola, voy a confiar en que no les mandéis a España, se merecen tanto como yo esto, y vivir mi experiencia. Quiero irme con todos mis compañeros, no sé si me vais a entender, pero tengo que brillar sola”, indicó la participante, en una intervención recogida por el canal.

La reacción inmediata de Borja Silva, según reportó Telecinco, fue de apoyo hacia su pareja y valoración positiva de su fortaleza. “Me vuelvo a España ahora mismo y me vuelvo contento por ella, estoy enamorado hasta las trancas”, afirmó Borja, quien asumió la posibilidad de su inminente regreso y expresó su comprensión hacia la elección de Almudena.

No obstante, la situación vivió un giro inesperado, ya que Ion Aramendi anunció ante las cámaras que, a pesar de la decisión tomada por Almudena y la impresión generalizada de que Borja y Darío abandonarían la isla, ambos permanecerían en el programa bajo una nueva condición. Según detalló Telecinco, Aramendi comunicó a los concursantes: “No volvéis a España, Almudena y todos van a pensar que sí, pero os vais a quedar aquí, el lugar en el que semana a semana irán los expulsados y cuando llegue el momento os jugaréis con ellos la expulsión definitiva. Estáis en zona de peligro, pero tenéis una oportunidad”.

Los dos participantes, Borja Silva y Darío Linero, continuarán aislados en ‘Playa Destino’, siendo este espacio el reservado para los concursantes que vayan siendo eliminados en posteriores semanas, quienes competirán más adelante por su permanencia. Esta reorganización, según consignó Telecinco, garantiza a ambos la posibilidad de seguir en juego, aunque les sitúa en una posición de riesgo dentro de la dinámica del programa.

La decisión y las reacciones generadas por este episodio han marcado un punto clave para el desarrollo de la actual edición de ‘Supervivientes’, ya que plantea nuevos retos emocionales y estratégicos para Almudena Porras, quien optó por la autonomía en la competición tras el reencuentro con su pasado y su presente sentimental en el formato televisivo.