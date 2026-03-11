Receta de guasacaca, la salsa venezolana hecha con aguacate para acompañar empanadas, arepas y pollo a la parrilla

Receta de salsa guasacaca, una receta venezolana (Pexels)

La cocina venezolana cuenta con sabores y recetas exquisitas, una variedad que poco a poco vamos conociendo y apreciando más en Europa gracias a esos restaurantes y bares que incluyen sus platos nacionales en la carta. Bien conocidas son ya las arepas o los tequeños, aunque aún queda mucho por descubrir de esta variada y sabrosa tradición culinaria.

Hoy hablaremos de la guasacaca, la salsa por excelencia de la cocina venezolana, prima hermana del guacamole, que se elabora con pimiento, cebolla, aguacate y ajo. Su origen se encuentra en los restaurantes de parrillas y pollos a la brasa venezolanos, como una salsa para acompañar a la carne que, originalmente, no llevaba aguacate, asemejándose al chimichurri argentino.

Este ingrediente, el aguacate, es un añadido que se ha sumado con el paso del tiempo en los hogares de Venezuela. A día de hoy, coexisten ambas variantes; unas con este fruto y otras sin ello. A diferencia de la versión mexicana, esta salsa suele licuarse hasta conseguir una textura fina y más ligera, aunque existen variantes donde todos los ingredientes se pican o muelen a mano obteniendo un resultado algo más denso.

Esta salsa es muy popular como complemento a otras recetas, y queda genial en parrilladas de carne o de pollo, para mojar arepas, empanadas y yuca frita, o para acompañar pescados. Una versatilidad que la convierte en la opción perfecta para cualquier ocasión.

Receta de guasacaca

La guasacaca es una salsa emulsionada de aguacate, cilantro y perejil, triturados con cebolla, ajo, pimiento, vinagre y aceite. El truco está en ajustar la cremosidad y el punto de acidez para obtener una textura suave pero fluida, ideal para bañar y acompañar carnes, asados o empanadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 0 minutos



Ingredientes

2 aguacates medianos maduros

1 cebolla mediana

1 pimiento verde pequeño

2 dientes de ajo

1 manojo pequeño de cilantro fresco

1 manojo pequeño de perejil fresco

2 cucharadas de vinagre de vino blanco o de manzana

4 cucharadas de aceite de oliva suave o de maíz

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 chile dulce (opcional, para un toque picante)

Zumo de 1 lima (opcional, para ajustar acidez y frescura)

Cómo hacer guasacaca, paso a paso

Pela y trocea los aguacates. Retira el hueso y extrae la pulpa con una cuchara. Pica la cebolla, el pimiento y los dientes de ajo en trozos medianos. Lava y escurre bien el cilantro y el perejil. Utiliza solo las hojas. Coloca en el vaso de la batidora o procesador el aguacate, la cebolla, el pimiento, el ajo, el cilantro y el perejil. Añade el vinagre y el aceite. Tritura todo hasta obtener una salsa homogénea y cremosa. Si prefieres una textura más rústica, pica algunos ingredientes a mano. Salpimenta al gusto y ajusta la acidez con el zumo de lima si quieres un extra de frescura. Si deseas un toque picante, añade el chile dulce o ají y vuelve a triturar. Prueba y rectifica de sal, vinagre o aceite según tu gusto. Sirve fría en salsera acompañando tus carnes asadas, arepas o empanadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones (como salsa para acompañar asados).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 35 kcal

Proteínas: 1 g

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 2 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La guasacaca se conserva en la nevera durante 2 días en un recipiente hermético. Para evitar la oxidación, cubre la superficie con film y guarda el hueso del aguacate dentro de la salsa.