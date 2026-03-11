España

Investigadores españoles encuentran una bacteria en el intestino que puede mejorar la masa muscular y la fuerza

La presencia de esta bacteria en el organismo disminuye a medida que envejecemos

Una mujer entrenando en el
Una mujer entrenando en el gimnasio (Freepik)

Ni press de banca ni peso muerto. Existe una bacteria en nuestras tripas que puede ayudarnos a aumentar la masa muscular y mejorar la fuerza. Este hallazgo podría ser el germen de un futuro probiótico que ayude al mantenimiento del estado de forma durante el envejecimiento, momento crítico de pérdida de masa muscular.

El descubrimiento llega de la mano de un equipo de investigadores de la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad de Granada (UGR), junto con la Leiden University Medical Center de Países Bajos (LUMC), quienes han identificado que una bacteria del género Roseburia está asociada músculos más fuertes y una mejor condición física.

Los hallazgos también han revelado que la presencia de esta bacteria intestinal decrece en los adultos mayores, algo que cuadra con la pérdida de masa muscular que se produce al alcanzar ciertas edades. A la pérdida generalizada de masa, fuerza y la funcionalidad del músculo esquelético se la conoce como sarcopenia, una enfermedad progresiva que aumenta el riesgo de sufrir caídas.

Los resultados del equipo respaldan “la existencia de un eje intestino-músculo en el que esta bacteria identificada modula positivamente el metabolismo muscular y la fuerza muscular”, señala Jonatan Ruiz, catedrático del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR e investigador del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS). “Esto abre la posibilidad de que la bacteria investigada pueda usarse como probiótico para ayudar a preservar la fuerza muscular durante el envejecimiento”, explica el investigador de la Universidad de Almería Borja Martínez Téllez.

Los investigadores Borja Martínez (Universidad
Los investigadores Borja Martínez (Universidad de Almería) y Jonatan Ruiz (Universidad de Granada), autores del estudio

Para explorar si la Roseburia puede influir directamente en la función muscular, los investigadores han hecho experimentos con ratones. Tras reducir temporalmente su microbiota intestinal mediante antibióticos, los animales recibieron cepas humanas de la bacteria, una vez por semana durante ocho semanas. Los ratones tratados con la bacteria presentaron un aumento aproximado del 30 % en la fuerza de agarre de las extremidades anteriores, en comparación con los animales que no la recibieron.

Cómo influyen las bacterias en el rendimiento muscular

El equipo investigador analizó si ciertos microorganismos del intestino están relacionados con la fuerza muscular y la condición física. Para ello, examinaron muestras de heces de 90 adultos jóvenes sanos (de 18 a 25 años) y de 33 personas mayores (65 años o más). Además, los participantes realizaron distintas pruebas de aptitud física, como mediciones de fuerza de prensión manual, fuerza de piernas y fuerza del tren superior (músculos pectorales). También se evaluó el consumo máximo de oxígeno, un indicador de la capacidad cardiorrespiratoria.

Como cuidar la salud del intestino

Entre los numerosos grupos bacterianos identificados, destacó el género Roseburia, cuya mayor presencia se asocia con un incremento de la masa muscular y de la fuerza. En particular, la especie Roseburia inulinivorans mostró una relación clara con la condición física.

En los adultos mayores en los que se detectó esta bacteria, las pruebas revelaron un 29 % más de fuerza de prensión manual en comparación con quienes no la presentaban. En los adultos jóvenes, una mayor abundancia de esta especie también se relacionó tanto con una mayor fuerza de prensión como con una mejor capacidad cardiorrespiratoria.

Otras especies del mismo género mostraron patrones distintos: Roseburia intestinalis se asoció con la fuerza de piernas y del tren superior en adultos jóvenes, mientras que Roseburia faecis y Roseburia hominis no mostraron relaciones significativas con los indicadores analizados.

