Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Vista general del lago de la Casa de Campo en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años apareció este martes en el lago de la Casa de Campo, en Madrid. Fuentes policiales han confirmado que el hallazgo se produjo tras el aviso de varios transeúntes, que alertaron a la Policía Nacional al ver un cadáver flotando a la altura del paseo de María Teresa, según ha adelantado El Mundo.

El hombre vestía ropa deportiva y no presentaba signos de violencia. Las primeras hipótesis sugieren que podría haber sufrido un problema de salud mientras hacía ejercicio, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen las causas exactas de la muerte.

Según informó Emergencias Madrid, hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos que recuperaron el cadáver del lago. La rigidez del cuerpo, de acuerdo a esas primeras investigaciones, indica que llevaba varias horas sin vida cuando fue hallado.

(Noticia en desarrollo)