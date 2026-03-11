España

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Las primeras hipótesis sugieren que podría haber sufrido un problema de salud mientras hacía ejercicio

Guardar
Vista general del lago de
Vista general del lago de la Casa de Campo en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años apareció este martes en el lago de la Casa de Campo, en Madrid. Fuentes policiales han confirmado que el hallazgo se produjo tras el aviso de varios transeúntes, que alertaron a la Policía Nacional al ver un cadáver flotando a la altura del paseo de María Teresa, según ha adelantado El Mundo.

El hombre vestía ropa deportiva y no presentaba signos de violencia. Las primeras hipótesis sugieren que podría haber sufrido un problema de salud mientras hacía ejercicio, aunque serán los resultados de la autopsia los que determinen las causas exactas de la muerte.

Según informó Emergencias Madrid, hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos que recuperaron el cadáver del lago. La rigidez del cuerpo, de acuerdo a esas primeras investigaciones, indica que llevaba varias horas sin vida cuando fue hallado.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

MadridSucesosPolicía NacionalBomberosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los reyes Felipe VI y Letizia dan el último adiós a Raúl del Pozo con un emotivo mensaje: “El mejor relator del ruido de la calle”

El periodista y referente del periodismo de opinión en España falleció este martes, 10 de marzo, a los 89 años

Los reyes Felipe VI y

Esto es lo que pasa cuando comes pan de masa madre cada día, según dietistas

Tres expertas explican la mejor manera de consumir el alimento para disfrutar de todos los beneficios

Esto es lo que pasa

Resultados ganadores del Super Once del 11 marzo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

Los proyectos eólicos franceses en el Mediterráneo amenazan a la pardela balear de España: se encuentra en peligro crítico de extinción

Los ecologistas de SEO/BirdLife denuncian que estos parques en el golfo de León podrían afectar a la supervivencia y el éxito reproductor de la especie

Los proyectos eólicos franceses en

La Aemet avisa de un cambio de tiempo con lluvias intensas, nevadas en cotas bajas y un descenso brusco de las temperaturas

La llegada de una masa de aire frío desde latitudes septentrionales provocará una bajada considerable del mercurio, con posibilidad de nevadas a baja altitud y condiciones inestables que afectarán especialmente al centro y el este peninsular

La Aemet avisa de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe a la mocromafia en

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil

Von der Leyen se retracta ante el Parlamento Europeo y sostiene que la UE “siempre defenderá el orden internacional”

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si te

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”