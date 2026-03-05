Encuentran a la séptima víctima del colapso del puente de madera en El Bocal (Santander)

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal (Juanma Serrano / Europa Press)

Los equipos de rescate desplegados en la playa de El Bocal en Santander (Cantabria) han localizado a la séptima víctima del colapso del puente de madera del pasado 3 de marzo. Así lo ha confirmado la SER, que según ha podido saber fue hallada en las mismas grietas del lugar. La joven de 20 años era natural de Guadalajara.

Recordemos que en el accidente del martes fallecieron cinco personas y otra superviviente de 19 años fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Durante las 16:30 horas, la joven cruzaba la estructura junto a seis compañeros del CIFP La Granja durante una excursión que comenzaba en El Bocal y que terminaba en el Instituto Español de Oceanografía.

Concretamente, los jóvenes se encontraban en la senda costera que une el faro de Cabo Mayor con la Virgen del Mar. Por el momento se desconocen más datos de cómo ha sido el rescate de la última víctima.

*Noticia en ampliación