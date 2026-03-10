La reina Letizia se enfunda una bata de laboratorio en Almería y demuestra que el rojo sigue siendo su gran aliado

La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

La agenda institucional de la reina Letizia ha arrancado esta semana con un desplazamiento al sur de España. Este martes ha viajado hasta El Ejido, en Almería, para protagonizar un acto en solitario con motivo del aniversario de uno de los centros de investigación agrícola más relevantes del país.

El destino de la visita ha sido la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, un enclave que se ha convertido en referencia internacional en materia de innovación aplicada a la agricultura intensiva. Allí, la consorte ha podido conocer de primera mano el trabajo que se realiza en torno a la sostenibilidad, la tecnología agraria y el desarrollo de nuevas soluciones para el sector agroalimentario.

La jornada se enmarca dentro de la celebración del 50 aniversario del ecosistema de innovación agroalimentaria impulsado por Cajamar en la provincia almeriense, un proyecto que ha contribuido a situar a la zona como uno de los polos agrícolas más punteros de Europa.

La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Una visita entre invernaderos, ciencia y una inesperada bata blanca

Nada más llegar, Letizia fue recibida por las autoridades locales y los responsables del centro antes de iniciar un recorrido por las instalaciones. Como suele ser habitual en este tipo de visitas técnicas, la reina mostró un especial interés por las explicaciones de los investigadores que trabajan en el complejo. Es sabido que siempre que tiene un acto se prepara a fondo para aportar todo lo que pueda.

Uno de los momentos más llamativos del día llegó cuando la monarca se colocó una bata de laboratorio para acceder a uno de los espacios de investigación. Una imagen poco habitual que dejó ver a Letizia en un contexto mucho más científico de lo que acostumbra su agenda pública.

Durante la visita, pudo conocer algunos de los proyectos que actualmente se desarrollan en el centro. Entre ellos destacan los estudios centrados en la valorización de subproductos agrícolas, así como la investigación sobre microorganismos con aplicaciones en alimentación, farmacia o cosmética, todo ello apoyado en herramientas avanzadas de biotecnología.

La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Los responsables de la estación también explicaron los avances en el diseño de nuevos envases y formatos biofuncionales destinados a la comercialización de alimentos saludables y con alto valor añadido. Muchas de estas iniciativas se desarrollan en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas internacionales.

Un guiño en su estilismo

Más allá del contenido institucional del acto, el estilismo de Letizia tampoco pasó desapercibido. La eeina apostó por un conjunto que ya forma parte de su armario más funcional: un traje de chaqueta rojo firmado por Hugo Boss, combinado con una camisa blanca y mocasines.

El detalle no es casual. Los colores elegidos coinciden con los de la bandera de El Ejido, un guiño simbólico a la ciudad anfitriona que muchos observadores de la Casa Real interpretaron como un gesto de complicidad con el territorio.

En cuanto a las joyas, la asturiana optó por algunos de sus básicos habituales: los pendientes de triple aro y el conocido anillo de la firma Coreterno, una pieza que se ha convertido en imprescindible en muchas de sus apariciones públicas.

La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Además del recorrido científico, la jornada incluyó un encuentro con beneficiarios de los programas impulsados por la Fundación Almería Tierra Abierta, una entidad que trabaja en proyectos de formación e integración social, especialmente enfocados en el ámbito de las migraciones.

La visita ha servido así para poner el foco no solo en la innovación agrícola que caracteriza a la provincia almeriense, sino también en las iniciativas sociales que buscan favorecer la integración y las oportunidades laborales de colectivos con mayores dificultades.