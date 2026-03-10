España

La reina Letizia se enfunda una bata de laboratorio en Almería y demuestra que el rojo sigue siendo su gran aliado

La reina ha presidido en solitario una intensa jornada en la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’

Guardar
La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

La agenda institucional de la reina Letizia ha arrancado esta semana con un desplazamiento al sur de España. Este martes ha viajado hasta El Ejido, en Almería, para protagonizar un acto en solitario con motivo del aniversario de uno de los centros de investigación agrícola más relevantes del país.

El destino de la visita ha sido la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, un enclave que se ha convertido en referencia internacional en materia de innovación aplicada a la agricultura intensiva. Allí, la consorte ha podido conocer de primera mano el trabajo que se realiza en torno a la sostenibilidad, la tecnología agraria y el desarrollo de nuevas soluciones para el sector agroalimentario.

La jornada se enmarca dentro de la celebración del 50 aniversario del ecosistema de innovación agroalimentaria impulsado por Cajamar en la provincia almeriense, un proyecto que ha contribuido a situar a la zona como uno de los polos agrícolas más punteros de Europa.

La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Una visita entre invernaderos, ciencia y una inesperada bata blanca

Nada más llegar, Letizia fue recibida por las autoridades locales y los responsables del centro antes de iniciar un recorrido por las instalaciones. Como suele ser habitual en este tipo de visitas técnicas, la reina mostró un especial interés por las explicaciones de los investigadores que trabajan en el complejo. Es sabido que siempre que tiene un acto se prepara a fondo para aportar todo lo que pueda.

Uno de los momentos más llamativos del día llegó cuando la monarca se colocó una bata de laboratorio para acceder a uno de los espacios de investigación. Una imagen poco habitual que dejó ver a Letizia en un contexto mucho más científico de lo que acostumbra su agenda pública.

Durante la visita, pudo conocer algunos de los proyectos que actualmente se desarrollan en el centro. Entre ellos destacan los estudios centrados en la valorización de subproductos agrícolas, así como la investigación sobre microorganismos con aplicaciones en alimentación, farmacia o cosmética, todo ello apoyado en herramientas avanzadas de biotecnología.

La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Los responsables de la estación también explicaron los avances en el diseño de nuevos envases y formatos biofuncionales destinados a la comercialización de alimentos saludables y con alto valor añadido. Muchas de estas iniciativas se desarrollan en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas internacionales.

Un guiño en su estilismo

Más allá del contenido institucional del acto, el estilismo de Letizia tampoco pasó desapercibido. La eeina apostó por un conjunto que ya forma parte de su armario más funcional: un traje de chaqueta rojo firmado por Hugo Boss, combinado con una camisa blanca y mocasines.

El detalle no es casual. Los colores elegidos coinciden con los de la bandera de El Ejido, un guiño simbólico a la ciudad anfitriona que muchos observadores de la Casa Real interpretaron como un gesto de complicidad con el territorio.

En cuanto a las joyas, la asturiana optó por algunos de sus básicos habituales: los pendientes de triple aro y el conocido anillo de la firma Coreterno, una pieza que se ha convertido en imprescindible en muchas de sus apariciones públicas.

La reina Letizia durante la
La reina Letizia durante la visita a los invernaderos por el 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Europa Press)

Además del recorrido científico, la jornada incluyó un encuentro con beneficiarios de los programas impulsados por la Fundación Almería Tierra Abierta, una entidad que trabaja en proyectos de formación e integración social, especialmente enfocados en el ámbito de las migraciones.

La visita ha servido así para poner el foco no solo en la innovación agrícola que caracteriza a la provincia almeriense, sino también en las iniciativas sociales que buscan favorecer la integración y las oportunidades laborales de colectivos con mayores dificultades.

Temas Relacionados

Reina LetiziaRealezaCasas RealesCasa RealEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El cronista político y escritor ha fallecido este martes en Madrid, según ha informado ‘El Mundo’, diario en el que era colaborador

Muere el periodista Raúl del

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

La presidenta de la Comisión Europea declaró que “ya no se puede confiar en este sistema internacional como la única manera de defender sus intereses ante las amenazas”

Albares responde a Von der

Leiva confirma su relación con Almudena Cañedo y deja de ocultarse con su primer evento público juntos desde la primera fila de la Semana de la Moda de París

El cantante se ha dejado ver junto a su pareja en el desfile de la diseñadora Gabriela Hearst

Leiva confirma su relación con

AuronPlay, la gran ausencia en el cartel de la Velada del Año VI: tiene pánico al dentista, según los memes es un terrorista y vive en Andorra

El influencer español era uno de los nombres más esperados por los fans del evento

AuronPlay, la gran ausencia en

Resultados del Sorteo 3 de Super ONCE hoy, martes 10 de marzo del 2026

Descubre aquí la combinación ganadora de las 14:00 horas; podrías ser uno de los nuevos millonarios

Resultados del Sorteo 3 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares responde a Von der

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

A juicio cuatro activistas detenidos por las protestas durante la última etapa de la Vuelta a España: la Fiscalía pide hasta dos años de prisión

Francisco Franco, abogado: “Existe un truco para ganar una sanción por exceso de velocidad”

Un albañil operado de las dos caderas consigue la incapacidad permanente absoluta: recibirá una pensión vitalicia de 1.419 euros al mes

ECONOMÍA

Comprar una vivienda es un

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos diez permisos pagados los tienen todos los trabajadores en 2026”

El hotel de lujo en Mallorca del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que forma parte de su “imperio inmobiliario global”

Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo