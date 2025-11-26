España

La reina Letizia vuelve a lucir la tiara de Cartier siete años después para la cena de gala con el presidente y la primera dama de Alemania

La monarca lució la famosa joya por primera vez en 2018 y desde entonces no se la había vuelto a poner

La reina Letizia con la
La reina Letizia con la tiara de Cartier (Europa Press / José Oliva)

La reina Letizia ha recuperado la tiara de Cartier después de 7 años sin lucirla. La ocasión para la que se ha engalanado con este lujoso accesorio ha sido la cena de gala en honor al presidente de Alemania, Fran-Walter Steinmeier, y su esposa, Elka Büdenbender de este miércoles 26 de noviembre. La pareja alemana estará visitando España durante la semana y los reyes los acompañarán con toda una serie de actos públicos.

Esta es la segunda vez que la reina se muestra con la valiosa joya sobre su cabeza. Originalmente, Cartier diseñó la famosa tiara con inspiración egipcia para la reina Victoria Eugenia. Está compuesta por diamantes y perlas, pese a que en un inicio había colocadas esmeraldas en sustitución de las perlas.

María Cristina, hija de Alfonso XII y Victoria Eugenia, heredó la joya, pero con el tiempo Juan Carlos I consiguió llegar a un acuerdo con su tía para recuperarla y mantenerla en la familia real. La diadema se convirtió en uno de los complementos favoritos de la reina Sofía, que no tuvo reparo en mostrarse con ella puesta en más de quince actos.

Antes de que la tiara pasase a coronar a Letizia, fue la infanta Cristina quien tuvo ocasión de destacar con ella puesta. La hermana de Felipe VI la utilizó el 19 de junio de 2010 durante la boda de la princesa Victoria de Suecia y Daniel Westling. Fue una decisión estilística controvertida, ya que los expertos monárquicos consideran que hay una regla no escrita que limita su uso únicamente a las reinas españolas.

Su segunda vez con la tiara de Cartier

La primera vez que Letizia deslumbró al estrenar la tiara de Cartier fue en 2018, también por la visita de Estado de un presidente: Rebelo de Sousa, que por entonces presidía Portugal. Esta vez, con la visita del presidente alemán, la reina ha combinado la joya con su anillo de Coreterno y los pendientes de diamantes que forman parte del lote de joyas de pasar.

Felipe IV y Letizia durante
Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

La monarca no ha necesitado más elementos para realzar su estilismo, por lo que ha acudido con las muñecas al desnudo, sin pulseras ni brazaletes. También ha estrenado un vestido negro de gala muy elegante con escote cuadrado. La sobriedad de la estructura principal de la prenda contrasta con la pedrería brillante de sus mangas cortas. Además, deja la espalda al aire con un escote en V.

Contraste con la primera dama alemana

El pelo lo llevaba recogido para seguir dando el protagonismo a la popular diadema de perlas. Una vez más, Letizia ha dado una lección de clase al combinar lo clásico con lo moderno, una tendencia muy común en sus looks.

Los reyes ofrecen la tradicional
Los reyes ofrecen la tradicional cena de gala al presidente de Alemania y su esposa (José Oliva / Europa Press)

Por otro lado, Elka Büdenbender ha optado por un atuendo completamente opuesto al de la reina española, apostando por completo por el color con un vestido azul eléctrico. No obstante, han estado a punto de coincidir, ya que la propia Letizia llevó un vestido de ese color en su última cena de gala, que se celebró en honor al sultán de Omán.

