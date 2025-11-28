La reina Letizia deslumbra en la Embajada de Alemania con su vestido más icónico de Hugo Boss

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, se han despedido de los reyes con una cena ofrecida en la Embajada de su país

La reina Letizia volvió a brillar con luz propia en la recepción que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, ofrecieron en su honor y en la del rey Felipe VI en la residencia de la Embajada de Alemania en Madrid. La velada, cargada de simbolismo y marcada tras el fin de una intensa agenda bilateral, se convirtió también en una auténtica pasarela real gracias al impecable estilismo de la reina, que recuperó uno de los vestidos más celebrados de su armario.

Letizia apareció radiante con un vestido negro midi de Hugo Boss, una de sus firmas fetiche y la que, según muchos expertos en moda, mejor refleja su estilo actual: sobrio, moderno y con un toque vanguardista. La pieza, confeccionada en una silueta recta, destaca por su escote de rejilla y los característicos flecos que caen desde los hombros y el pecho, un guiño elegante y muy español que recuerda a los mantones de manila. No se trata de una pieza de estreno, pues Letizia ha lucido este diseño en varias ocasiones. Estrenó la pieza en 2019 en los premios Mariano de Cavia y la llevó también en 2021 y 2023 en otros actos, confirmando que es uno de esos vestidos que no pasan de moda por mucho que corra el calendario.

Recepción en honor de los Reyes ofrecida por el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, en la embajada de Alemania en España. (Instagram @casareal.es)

Para completar el look, Letizia apostó por la comodidad sin renunciar al estilo con unos slingbacks de tacón bajo de Magrit y un clutch Very Bow de Aquazzura, un bolso joya de satén negro que aportaba un toque glamuroso. Sin embargo, el elemento más llamativo llegó desde su joyero: la Reina escogió una de las pulseras gemelas del lote de pasar, históricas piezas de Cartier que pertenecieron a Victoria Eugenia y que ella suele reservar para ocasiones señaladas.

A esta joya se sumaron unos pendientes largos brillantes y su ya habitual anillo de Coreterno, que se ha convertido en una suerte de amuleto moderno para sus actos públicos.

La reina Letizia en la recepción en honor ofrecida por el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, celebrada en la embajada de Alemania. (Europa Press)

A su llegada a la Embajada, Letizia se protegió del frío con un abrigo militar de Carolina Herrera con botones joya, una prenda que le aportó un aire más rotundo y que contrastaba con la fluidez del vestido. La primera dama alemana también apostó por Hugo Boss, reafirmando la sintonía entre ambas mujeres, si bien la germana apostó con un blusa clásica de Banora en blanco a contraste con el elegante conjunto negro. Letizia también tiene este mismo modelo de esta prenda en ese tono, además de en otras versiones igual de llamativas: fucsia, rojo, morado e incluso una con lunares en blanco y negro.

La recepción llegó tras una jornada llena de compromisos, entre ellos la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán en la CEOE, visitas institucionales y encuentros con representantes del ámbito empresarial. A lo largo del viaje, la reina ha reafirmado su compromiso con la Corona a la vez que se ha vuelto a postular como un gran ejemplo en lo que se refiere a la sostenibilidad en la moda, reutilizando prendas emblemáticas de su armario.

El rey Felipe y la reina Letizia en la recepción en honor ofrecida por el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, celebrada en la embajada de Alemania. (Europa Press)

La agenda sigue este viernes, 28 de noviembre, con un emotivo homenaje en Gernika a las víctimas del bombardeo de 1937, acto al que asistirán el rey Felipe y el presidente Steinmeier. Ambos recorrerán el Museo de la Paz en un gesto cargado de simbolismo, que pone el foco en la memoria histórica y en los valores que unen a España y Alemania. Durante la cena de gala del miércoles, el propio Steinmeier recordó que “este crimen fue cometido por alemanes”, enfatizando la importancia de defender siempre la paz, la libertad y los derechos humanos.