La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Ibai, Reven y Luzu en
Ibai, Reven y Luzu en la presentación de los combates la Velada del Año VI (Ibai)

Ibai Llanos ha anunciado en sus redes sociales la lista de participantes que formarán parte de la sexta edición de la Velada del Año. El evento se celebrará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, un escenario que ya acogió la edición anterior y que, según Llanos, ha sido elegido de nuevo por las condiciones que facilita para organizar un espectáculo de estas características.

En sus perfiles, Ibai adelantó que esta edición contará con “más combates que nunca”, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores del boxeo amateur y entre quienes habitualmente siguen los eventos que produce. La Velada del Año VI reunirá a creadores de contenido y figuras invitadas que se enfrentarán en el ring, y además contará con actuaciones musicales en vivo, un formato que se ha consolidado como uno de los principales atractivos y que ha contribuido al éxito de las anteriores ediciones.

19:21 hsHoy

TERCER COMBATE

El tercer combate anunciado es entre Clersss y Natalia MX

19:19 hsHoy
Fabiana Sevillano y La Parce
Fabiana Sevillano y La Parce en la presentación de la Velada del Año VI (Ibai)
19:10 hsHoy
Fabiana Sevillano en el video
Fabiana Sevillano en el video de presentación de la Velada del Año VI (Ibai)
19:09 hsHoy
La Parche en el video
La Parche en el video de presentación de la Velada del Año VI (Ibai)
19:04 hsHoy

Fabiana Sevillano asegura que la Velada del Año VI será muy especial para ella: “Pelear en mi casa va a ser un recuerdo para toda la vida”.

18:57 hsHoy

SEGUNDO COMBATE

El segundo combate anunciado de anunciado para la Velada es: Fabiana Sevillano y La Parce

19:07 hsHoy

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

El periodista deportivo ha sorprendido a todos con su aparición la presentación del evento

Edu Aguirre, participante de la
Edu Aguirre, participante de la Velada del Año VI (Ibai)

La presentación de la Velada del Año 6 ha comenzado y, desde el primer momento, ha llegado llena de sorpresas. De hecho, el primer participante que se ha anunciado es Edu Aguirre, algo que ha impactado a la mayoría de los espectadores.

Leer la nota completa
18:44 hsHoy
18:44 hsHoy
Gastón Edul, participante de la
Gastón Edul, participante de la Velada del Año VI (Ibai)
18:43 hsHoy
Edu Aguirre, participante de la
Edu Aguirre, participante de la Velada del Año VI (Ibai)

