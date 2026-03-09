La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Ibai, Reven y Luzu en la presentación de los combates la Velada del Año VI (Ibai)

Ibai Llanos ha anunciado en sus redes sociales la lista de participantes que formarán parte de la sexta edición de la Velada del Año. El evento se celebrará el 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, un escenario que ya acogió la edición anterior y que, según Llanos, ha sido elegido de nuevo por las condiciones que facilita para organizar un espectáculo de estas características.

En sus perfiles, Ibai adelantó que esta edición contará con “más combates que nunca”, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores del boxeo amateur y entre quienes habitualmente siguen los eventos que produce. La Velada del Año VI reunirá a creadores de contenido y figuras invitadas que se enfrentarán en el ring, y además contará con actuaciones musicales en vivo, un formato que se ha consolidado como uno de los principales atractivos y que ha contribuido al éxito de las anteriores ediciones.