Loles León inaugura su consultorio sexual abierto al público en ‘Zero dramas’: “Lo que no se usa, se oxida”

La actriz española y la creadora de contenido, Marina Rivers, son parte de la nueva apuesta de las noches en La 2. / Captura de pantalla RTVE

La actriz Loles León (Barcelona, 75 años) reivindica, una vez más, la libertad sexual femenina con la inauguración del nuevo ‘talk show’ Zero dramas, que coincide con la reivindicación por el 8M. La apuesta de La 2 por la artista llega de la mano de un consultorio sexual, en el que junto a la doctora Gemma García Gálvez, responde a las preguntas que tengan tanto el público asistente como la audiencia virtual que mande sus curiosidades. El elenco intergeneracional se completa con la actriz Petra Martínez, la presentadora Alba Carrillo y la creadora de contenido Marina Rivers.

La maternidad, la masturbación femenina, el sexo anal o el BDSM han sido algunos de los temas que se han abordado rápidamente en las primeras consultas del programa. La actriz ha dado pie a que el público asistente al plató se abriese a preguntar todo aquello que quisiese, bajo la atenta mirada de la doctora. “Lo que no se usa, se oxida”, ha indicado León para animar a las primeras participantes. Por su parte, Rivers, a velocidad de TikTok, ha lanzado algunas píldoras sobre la actualidad de las redes sociales en cuestiones de sexo.

Además del consultorio, la primera parte del programa consiste en una recopilación de contenido colgado en redes sociales y comentado por todas las presentas. A ellas, se ha sumado en esta primera aparición en antena el cineasta Santiago Segura, quien ha dejado algunos titulares más controvertidos, al aportar cierto contrapunto a la conversación.

El nuevo programa de Loles León trata de indagar en los estereotipos de género junto a una variedad de invitadas

“Qué ganas tenía de volver a la casa madre”, han sido las primeras palabras pronunciadas por Loles León al aparecer junto a Broncana, la mascota (un león) roja del programa. El nombre viene dado en honor a que fue un regalo de David Broncano, presentador de La Revuelta, cuando la actriz acudió al programa de RTVE para promocionar el nuevo show que ha arrancado esta noche del 8 de marzo.

¿Es el porno una infidelidad? ¿Las madres lo son por obligación o por devoción? ¿En qué consiste el pretty privilege? Estas son algunas de las preguntas que han lanzado Loles León y Marina Rivers como temas candentes a debatir, en base con lo que la creadora de contenido ha encontrado en las redes sociales. Por otro lado, la actriz que se autodenomina como “la abuela del cine español” ha desmentido un bulo que afirma que ronda desde hace tiempo: la vaginoplastia que dicen que se ha hecho. “Los bajos los tengo igual, sigo intacta”, ha afirmado entre risas León.

Qué es ser “un machirulo”, según Alba Carrillo y Santiago Segura

El estreno de Zero Dramas, el nuevo talk show de RTVE presentado por Loles León, ha apostado por la música en directo con la incorporación de Ainhoa Cantalapiedra como vocalista de la banda. Durante la primera emisión, el foco ha recaído en la definición de “machirulo”, un término abordado por Alba Carrillo, quien lo ha descrito como “aquel que piensa que está por encima de la mujer, se sienta abierto de patas y se siente superior a nosotras, solo por el hecho de existir”. “El cretino de toda la vida”, ha resumido el director de la saga Torrente.

Santiago Segura ha intervenido señalando que en su etapa de instituto existía un consenso sobre la igualdad de derechos entre hombre y mujer, y ha planteado su preocupación porque esa claridad se haya perdido. Carrillo, entonces, le ha cuestionado si consideraba que su propia creación, Torrente, ejemplificaba el “machirulismo”. En respuesta, el director ha remarcado: “La gente corta puede entender que lo que es una crítica puede entenderlo como apología”.

El espacio ha tratado también la presión social sobre la maternidad y el abuso de las operaciones estéticas. Por ello, Petra Martínez pidió que los “machirulos” reciban mayor formación y propuso que “estudien un poco”. La emisión inaugural, que ha coincidido con el Día de la Mujer, se ha abierto con Loles León interpretando una versión modificada de su emblemático Qué ganas tengo para adaptarla a su nuevo desafío televisivo.