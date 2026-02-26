Viajes

Loles León anuncia en ‘La Revuelta’ sus nuevos proyectos: un show de sexo en La 2 y un musical por los ‘prides’ de España

La actriz catalana ha acudido como invitada al programa de RTVE, donde ha repasado su trayectoria profesional en la televisión pública, así como su situación financiera tras quedarse con 2.000 euros en su cuenta bancaria

La actriz catalana ha acudido al programa de David Broncano para promocionar su vuelta a la televisión pública 50 años después. / Captura de pantalla

La aparición de Loles León (Barcelona, 75 años), “la abuela del cine español”, como se define ella, es sinónimo de grandes titulares. Sus declaraciones nunca pasan desapercibidas, ya sea por los temas que decide abordar (o sea, todos los que se le pongan por delante) o por la frescura con la que decide hacerlo. En esta ocasión, la actriz ha acudido a La Revuelta para promocionar su nuevo programa en RTVE, un espacio de “debates sin filtros sobre relaciones, cuerpo, deseo y nuevas formas de vivir”.

Además de responder a las preguntas clásicas de David Broncano, sobre economía y sexo, la invitada ha revelado algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria vital. Ahora, la artista se adentra en una nueva etapa vital en la que vuelve a protagonizar un programa de televisión 50 años después. El 8 de marzo, se estrena Zero Dramas, en La 2.

La actriz relata cómo se quedó, a sus 72 años, “con 2.000 euros en la cuenta”

Ante la pregunta de Broncano sobre el dinero en el banco, la actriz catalana ha sido tajante: “En 2022, a mis 72 años, me quedé con 2.000 euros en la cuenta”. Igual que Lolita Flores, Loles León ha denunciado en el espacio de RTVE el hostigamiento que sufrieron actrices y actores por parte del “señor de apellido Montoro”, en referencia al exministro de Hacienda. León ha descrito cómo una inspección fiscal y la consecuente regularización desbarataron por completo sus ahorros: “De un día para otro te cambian el criterio y te reclaman todo lo desgravado años atrás, con intereses y multas”.

A raíz de lo sucedido, León ha admitido que vivió durante esa etapa una “situación de ruina económica” que jamás había experimentado, detallando que todo lo que entraba en su cuenta “lo embargaban” y que, por ello, acabó liquidando propiedades como un apartamento en Ibiza. No obstante, lejos de paralizarse, Loles León echó para adelante.

Con su nuevo show, la actriz señala que se ha reinventado y, como ella misma ha relatado, “he trabajado en cuatro, a veces cinco trabajos a la vez con 72 años, recorriendo toda España”. Entre esos trabajos se incluyen papeles en largometrajes muy taquilleros y colaboraciones en programas de televisión como Tu cara me suena. A pesar del esfuerzo, ha confesado que la recuperación ha sido parcial: “He vendido mi casa”. Y aunque asegura que “ha entrado mucho dinero, no se ha quedado por circunstancias de la vida”, pero en la actualidad disfruta de una tranquilidad inesperada.

En este periodo, la actriz ha seguido ligada a la televisión y al teatro. De hecho, además de aprovechar el espacio con Broncano para anunciar Zero dramas, también ha explicado, en exclusiva, que hará “un musical maravilloso” titulado Qué ganas tengo, con el que prevé recorrer diferentes ciudades durante las fiestas del Orgullo (o el “prime”, como prefiere llamarle la actriz.

La televisión pública (por fin) se copa de ‘talents shows’ con mujeres como conductoras

Zero dramas, el programa que la actriz conducirá en La 2, se plantea como un talk show con un enfoque desenfadado, donde temas de actualidad serán tratados en clave alegre e irreverente, según ha descrito León. El formato incluirá debates en torno a cuestiones como la inteligencia artificial aplicada a los desnudos, la esclavitud de la belleza o las nuevas formas de relación, e integrará además un consultorio de sexología dirigido por una especialista. Ahora, ya no solo es Henar Álvarez quien ocupa las noches de la cadena público, junto a David Broncano y Andreu Buenafuente.

Mitos y verdades sobre el fichaje de David Broncano por TVE: del coste del contrato al objetivo de audiencia de ‘La Resistencia’.

León, que ya mostró su desparpajo en televisión durante su paso por La Revuelta en RTVE, ha explicado que esos segmentos dedicados al sexo le resultan especialmente atractivos: “El rato que más me gusta es cuando hablamos de sexo con una sexóloga, no os lo podéis perder”. El perfil de Loles León está marcado por un fuerte sentido de la independencia y una energía inagotable. De esta manera, la actriz ha recordado su primera etapa en TVE, que arrancó en 1970. Su carrera la ha llevado “de la televisión en blanco y negro”, como le ha indicado a Broncano entre risas, a liderar grandes formatos del siglo XXI.

