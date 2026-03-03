El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Torres de alta tensión.

La tensión en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán amenaza con trasladarse al bolsillo de los españoles, ya que un cierre total o parcial del estrecho de Ormuz -bajo control iraní y una de las principales arterias energéticas del mundo- bloquearía el tránsito de petróleo y gas natural hacia los mercados internacionales. Ese escenario tensionaría aún más los precios y podría traducirse en un encarecimiento de las facturas de electricidad y gas para los consumidores españoles.

El cierre del estrecho de Ormuz podría subir la tarifa regulada de electricidad hasta un 50%, según los cálculos de Kelisto en base a las estimaciones de la consultora Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), que asegura que el precio del gas natural en el mercado neerlandés TTF, referencia para Europa, ascendería hasta los 90 euros el megavatio hora (MWh) durante un cierre de 15 días del paso.

A juicio de Javier Martínez, portavoz de Energía de Kelisto.es, este posible aumento del 50% en el coste de la energía de la tarifa regulada incrementaría el precio del kilovatio hora (kWh) de los 0,125 euros registrados en febrero a los 0,187 euros, con un recibo promedio que subiría desde los 47 euros al mes a los 64 euros.

“Este aumento, en cualquier caso, sería mucho más contenido que el registrado durante el episodio inflacionario de 2022 gracias al nuevo diseño de la tarifa regulada, que utiliza para sus cálculos tanto el precio diario del mercado mayorista de electricidad, muy volátil, como el mercado de futuros, más estable”, afirma Javier Martínez.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

El gas, disparado

Junto a la luz, también subiría el gas. El precio del gas natural en la Tarifa de Último Recurso (TUR) -la regulada por el Gobierno- podría ascender hasta un 100% en la revisión de abril de 2026. Martínez considera que “el Ejecutivo puede repetir las medidas que tomó en 2022, limitando al 15% el aumento del coste del gas en la TUR entre una revisión y otra”.

El precio del gas natural se disparó ayer lunes al alcanzar en la media sesión de la bolsa una escalada del 44%, hasta superar los 45 dólares por megavatio hora, máximos desde marzo de 2025.

Esta remontada preocupa, y mucho, a Antonio Aceituno, director general de la consultora Tempos Energía. Reconoce que “si bien el petróleo Brent no se ha asustado del shock geopolítico que supone el enfrentamiento bélico entre los tres países en Oriente Medio, la situación del gas sí puede notarse mucho en los precios en Europa”. Reconoce que “es preocupante” y no se trata de “una subida contenida. Hay mucho miedo y mucha presión”.

España, entre los países europeos que menos ‘sufrirá’

En este contexto de precios al alza, Aceituno considera que España está “más protegida” ante un encarecimiento de la electricidad gracias a sus “grandes reservas hidráulicas”, generadas por las pasadas borrascas que llenaron los embalses.

“Mientras que Europa va a sufrir esta traslación de la subida del gas a la electricidad, en España, de momento, estamos apantallados”, ha indicado el experto. “Confiamos en que las renovables hagan su trabajo y que el gas, que se ha encarecido en un 50%, no entre a fijar el precio en el mix energético”, estima Aceituno. Espera “que lo de Catar no sea una decisión que dure mucho”, pero, si lo hace, “empezaríamos una espiral de precios muy preocupante”.

Vista de la planta regasificadora de Cartagena, Murcia . Javier Carrión / Europa Press.

Importaciones del 5% de petróleo y del 2% de gas

También desde el Gobierno reconocen que España no será uno de los países más impactados por el conflicto respecto al suministro energético, ya que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que llega a nuestro país transita por el Estrecho de Ormuz.

Según las últimas estadísticas anuales publicadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), esta exposición se reduce a las entregas de crudo procedentes de Irak, que en el último año supusieron un 4,8% del total; y a las de gas desde Catar, que representaron el 1,7%.

Por lo que respecta al crudo, las importaciones desde Irak se incrementaron en 2025 un 55% interanual, hasta los 2,9 millones de toneladas. No obstante, se trata de un peso muy reducido si se compara con los 9,3 millones de toneladas que llegaron a España directas de EEUU, que repitió como principal suministrador, por tercer ejercicio consecutivo, tras aportar un 15,2% del total.

Junto a Estados Unidos, otros de los principales suministradores de petróleo a España el año pasado fueron Brasil (13,6%) y México (12,3%). De Oriente Medio, en el conjunto de 2025, llegó un 10,7%, con Arabia Saudí (5,9%) e Irak (4,8%).

En cuanto al gas, la exposición al estrecho de Ormuz de las importaciones hacia España viene dada por las entregas desde Catar, que durante el pasado ejercicio bajaron un 43,2%, hasta los 6.403 gigavatios hora. Esto es, un 1,7% del total. Una cuota muy inferior a la del 34,5% que concentra Argelia, primer origen del gas importado por España en 2025 con 107.179 GWh de gas natural y 21.325 GWh de gas natural licuado.

En segunda posición, EEUU, que incrementó sus entregas en más de un 97% interanual, hasta los 111.660 GWh, adelantando así a Rusia, que pasó de tener un peso del 20,8% en 2024 al 11,4% con unos 42.629 GWh, según el boletín estadístico de Enagás.

Sin riesgo de suministro, por el momento

En cuanto a un posible riesgo de suministro energético en Europa provocado por el conflicto, la Comisión Europea (CE) no lo ve probable por ahora. “Nuestro análisis es que no hay preocupación inmediata por la seguridad de suministro para la Unión Europea”, ha señalado la portavoz de energía de la CE, Anna-Kaisa Ikonen.

En cuanto al gas, calcula que los depósitos de la UE están aproximadamente al 30%, es decir, dentro de los límites marcados durante el período de invierno. Descartó acciones de urgencia porque “no hay escasez”.

Subida de los alimentos

Otros productos que podrían encarecerse, además del gas y la luz, serían los alimentos, a juicio de Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.

Reconoce que el precio de los alimentos puede subir como consecuencia de la tensión geopolítica, aunque puntualiza que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur “puede ser un contrapunto” que tienda a presionar a medio y largo plazo los precios a la baja.