EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Aviones de EEUU pasan por Rota hacia bases de Italia o Grecia. (FlightRadar)

El gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado en prohibir a EEUU usar las bases militares de Rota y Morón, en Cádiz y Sevilla, para sus ataques en Irán. Donald Trump ha respondido de forma contundente, calificando a España de “aliado terrible” o “perdedor” y amenazando con represalias comerciales. Sin embargo, en la práctica, la consecuencia ha sido que el ejército estadounidense utilice otras bases europeas para seguir luego el recorrido hacia Oriente Medio. Según el Convenio que firmaron ambos países en 1988, España debe dar su “autorización previa” para un operativo unilateral estadounidense.

Rota sigue siendo una pieza relevante en los planes estadounidenses. Las aeronaves siguen aterrizando y despegando en la base gaditana. Un caso especialmente llamativo es el vuelo RCH224, que llegó a Rota desde Norfolk, en Virginia (EEUU), el 4 de marzo y voló hacia Sigonella (Italia) el 6 de marzo, según FlightRadar. No pueden partir de territorio español para realizar un ataque, pero encuentran el hueco legal con un paso intermedio por Alemania, Italia o Grecia.

Avión sale de EEUU a Rota y de España a Italia, entre el 4 y el 6 de marzo. (FlightRadar)

Pero en este último país, se están extendiendo las movilizaciones contra EEUU por usar su país como “plataforma de lanzamiento para la guerra”. La base de la Bahía de Souda, en la ciudad griega de Chania, es un centro operativo estadounidense clave. Italia también ha servido como punto de aterrizaje para continuar hacia enclaves más cercanos a Irán como Yibuti.

Este jueves, tras cinco días sin hacer declaraciones públicas, compareció la líder italiana, Giorgia Meloni, y sorprendió con su rechazo a los ataques en Irán, asegurando que “no entrarán en ninguna guerra”. De esta forma, Italia pretende seguir la senda española e impedir el uso de sus bases, lo que terminaría con una de estas escalas a Oriente Medio. No obstante, mientras siga habiendo bases europeas con acuerdos con EEUU, podrá seguir empleando este método.

El personal sanitario traslada a los pacientes a un aparcamiento en el Centro Médico Sourasky (Ichilov) por seguridad, tras sonar las sirenas en Tel Aviv, mientras Teherán responde con andanadas de misiles contra países del Golfo e Israel tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las escalas para llegar a Oriente Medio

Este jueves 5 de marzo, por ejemplo, aviones de las fuerzas estadounidenses despegaron desde Rota para aterrizar en Chania. Este enclave es fundamental para operaciones en Europa, África y Oriente Medio. Alberga a unas 1.000 personas y comparte aeródromo con la Fuerza Aérea Helénica. Su muelle de aguas profundas permite el atraque de portaaviones. Además, su ubicación estratégica facilita el despliegue de fuerzas estadounidenses y aliadas en el Mediterráneo oriental.

Otra de las escalas a las que esta semana se han dirigido los aviones desde EEUU es la Estación Aeronaval de Sigonella, situada en Sicilia. Funciona como base de la Armada de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea Italiana. Alberga más de 39 comandos estadounidenses y apoya operaciones de la 6.ª Flota y aliados. Ubicada cerca de Catania, es un centro estratégico en el Mediterráneo.

A pesar de los vetos, Estados Unidos continúa utilizando bases europeas para sostener sus operaciones hacia Oriente Medio, apoyándose en otros enclaves y agarrándose a lo escrito en los acuerdos, donde goza de libertad para trasladar aviones entre bases europeas aliadas. Esta flexibilidad permite sortear las restricciones impuestas por España o, ahora, Italia, y mantener la proyección militar en la región.