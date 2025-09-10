España

España, a la cabeza en abandono escolar: “No estamos cumpliendo por falta de iniciativa y voluntad política”

272 millones de niños y niñas en el globo están fueras de las aulas, según un informe de la ONG Entreculturas

Por Marcos Montalbán

España registra uno de los datos más altos en abandono escolar de Europa. (Freepik)

La crisis educativa mundial se refleja en una cifra estremecedora: 272 millones de niños y niñas permanecen fuera de la escuela en este momento. Así lo ha revelado el informe Lo prometido es deuda, de la ONG Entreculturas.

A cinco años de cumplirse el plazo fijado por la Agenda 2030, la comunidad internacional se enfrenta a la imposibilidad de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. “La conclusión es clara: no estamos cumpliendo, y no solo por falta de recursos, que también, sino sobre todo por falta de iniciativa y voluntad política”, advirtió Lucía Rodríguez Donate, responsable de Incidencia Política de Entreculturas.

El documento advierte que, incluso si se alcanzaran todas las metas, 84 millones de menores seguirían sin escolarizar en 2030.

Pandemia, deuda y déficit docente

El panorama se agrava si se tiene en cuenta varios factores. Por un lado, la pandemia de Covid-19, que en marzo de 2020 dejó a 1.540 millones de estudiantes (el 91% de la población escolar mundial) fuera de las aulas.

Las consecuencias en el aprendizaje han sido devastadoras: en los países de la OCDE, las pruebas de matemáticas cayeron 15 puntos entre 2018 y 2022, y las de lectura, 10 puntos,

Por otro lado, la financiación educativa permanece estancada en torno al 4,2% del PIB global, mientras que en los países de bajos ingresos el servicio de la deuda externa supera en 2,8 veces la inversión en educación.

Tras la pandemia, un 40% de los países de ingreso bajo y medio-bajo recortaron su gasto educativo en un promedio del 13,5%. A ello se suma que el mundo necesita 44 millones de docentes adicionales de aquí a 2030.

No obstante, las políticas de austeridad impuestas por organismos internacionales han limitado la contratación y los salarios, agravando la crisis.

Despedidos por vacaciones: miles de empleados de la educación se van al paro en el verano de 2024 pese a la reforma laboral.

Desigualdades que persisten

La exclusión educativa adopta formas distintas según el contexto, pero está presente en todo el planeta. En África subsahariana, solo el 53% de las escuelas secundarias cuanta con agua potable y el 32% de las primarias con electricidad.

Las brechas también atraviesan América Latina. “En Guatemala, el 43% de los jóvenes rurales terminan la secundaria, pero de ahí no siguen. Tenemos una gran brecha tecnológica porque muchos estudian en zonas rurales sin acceso a internet”, explica Vanesa Mejía, de la Red Generación 21+.

En Honduras, el problema se repite con otros matices. Heyda Escobar, exalumna de Fe y Alegría, recuerda: “Estudiar me permitió capacitarme, crecer como persona, y descubrir que puedo aportar a mi comunidad, no solo con mi trabajo, sino también con liderazgo y compromiso social”.

Su compatriota, Lidia López, gestora de proyectos educativos, pone el acento en las causas: “La deserción escolar motivada por factores como la pobreza, la migración, el embarazo adolescente, la violencia y el trabajo infantil”.

Es más, en la educación superior, la brecha es abismal: la tasa global de inscripciones es del 42%, pero apenas el 9% en países de bajos ingresos frente al 77% en los ingresos altos. Entre los 82 millones de personas refugiadas en el mundo, solo el 7% de los jóvenes logra acceder a la universidad.

La alfabetización tampoco avanza al ritmo necesario: existen 754 millones de adultos analfabetos, dos tercios de ellos mujeres.

España: abandono escolar y desigualdad

El informe también destaca el abandono escolar temprano de España, que sigue siendo de las tasas más altas de Europa (13% frente al 9,5 de media), Además, la inversión en becas apenas alcanza el 0,21% del PIB, frente al 0,44% de la UE.

Claudia Ponce de León, de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, advierte: “La educación es la herramienta más poderosa para luchar contra la desigualdad y garantizar la igualdad de oportunidades, pero nuestro sistema educativo actual no está logrando revertir las desigualdades sociales, sino que está contribuyendo a que aumenten, afectando en mayor medida a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Porcentaje de abandono escolar por comunidades autónomas.

“Aún estaos a tiempo”

El informe de Entreculturas exige medidas urgentes: elevar el gasto educativo hasta entre un 4% y un 6% del PIB o entre un 15% y un 20% del gasto público, aliviar la deuda de los países de bajos ingresos y eliminar las políticas de austeridad que afectan al sector.

Además, pide fortalecer la formación docente, garantizar la equidad de género, eliminar las barreras para personas con discapacidad y pueblos indígenas, y asegurar la gratuidad universal de la educación preescolar.

“La exclusión educativa no entiende de fronteras: en todas partes cuestiona nuestra capacidad de garantizar el derecho a aprender”, recordó Rodríguez Donate. Y concluyó con un mensaje claro: “Aún estamos a tiempo. A cinco años de 2030, tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de actuar. Es ahora o nunca”, concluye.

