La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Imagen de archivo de la policía austriaca. (Reuters)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado mantener en prisión provisional a un hombre reclamado por las autoridades austriacas por cometer más de una decena de robos organizados o a mano armada en este país. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa y ha confirmado la decisión de mantenerlo entre rejas para garantizar su entrega a la justicia extranjera.

La defensa de Casimiro había solicitado la libertad provisional, argumentando su arraigo familiar y domiciliario en España. Alegó que tenía una esposa y una hija menor, de once años, cuya protección constitucional debía ser considerada por el juez. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha estimado que no se acreditaron circunstancias suficientes para evitar el riesgo de fuga y que la naturaleza de los hechos reclamados justificaba la medida de prisión provisional.

La Audiencia Nacional ha examinado la situación de este hombre en el contexto de una orden de detención europea emitida por las autoridades judiciales de Austria Según el expediente, la orden se basa en la imputación de once robos con una pena de 1 a 10 años de prisión: ocho delitos con allanamiento de morada en empresas y tres en tiendas, todas sucursales de un supermercado. Los hechos serían equivalentes en España a delitos de robo con fuerza, según los artículos 238, 240 y 241.1 del Código Penal.

Los delitos son graves y existe riesgo de fuga

La defensa del acusado argumentó que el auto recurrido no ponderaba adecuadamente la protección constitucional de la familia ni el impacto de la medida sobre la menor. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó la desestimación del recurso y la confirmación de la prisión provisional, postura que finalmente adoptó el tribunal.

El tribunal ha concluido que no existen circunstancias de arraigo suficientes para sustituir la prisión provisional por una medida menos gravosa. Ha subrayado que la privación de libertad resulta necesaria para garantizar la entrega de Casimiro a Austria, dado el número y la gravedad de los delitos imputados y la pena a la que se enfrenta.

Además, la resolución ha señalado que, aunque el reclamado se encuentra en prisión provisional por otro procedimiento, ello no impide que se adopte la medida para asegurar su entrega en este caso. Contra el auto dictado por la Audiencia Nacional no cabe recurso alguno, por lo que la resolución adquiere firmeza y se dispone el archivo definitivo del procedimiento, quedando pendiente la ejecución de la entrega a las autoridades extranjeras.