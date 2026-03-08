Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

La concejala del PP de Collado Villalba, Noelia Díaz Vaca, interrumpe un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto” (Más Madrid Collado Villalba / X)

La concejala Noelia Díaz Vaca, responsable del área de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID del Ayuntamiento de Villalba (Madrid) ha dimitido este domingo tras recibir una oleada de críticas por interrumpir en la víspera del 8M un monólogo feminista. La ahora exedil tomó la decisión sobre la marcha al considerar que la obra, programada y contratada por el propio equipo municipal del PP, era “una falta de respeto”.

La dimisión se ha hecho efectiva tras la polémica generada este sábado en el Teatro Municipal de la Casa de Cultura de Collado Villalba durante la representación del monólogo Ser mujer, incluido en la programación cultural organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. La obra, interpretada por la actriz Susana Pastor y producida por la compañía teatral Xana Teatre, formaba parte de las actividades previstas por el consistorio con motivo de esta fecha.

El incidente tuvo lugar pocos minutos después de iniciarse la función. En ese momento, la concejala se levantó de su asiento y subió al escenario para comunicar al público que la representación no continuaría. Varios vídeos difundidos posteriormente en redes sociales recogen el momento en el que Díaz Vaca se dirige a los asistentes para anunciar la suspensión del espectáculo. “Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido”, afirmó ante los espectadores.

Su intervención provocó una reacción inmediata entre parte del público que permanecía en la sala. Algunos asistentes protestaron desde sus butacas y recriminaron a la concejala la paralización de la función. En las grabaciones se escuchan abucheos y peticiones para que la actuación continuara. En uno de los intercambios con el público, la edil defendió su decisión señalando que tenía “todo el derecho del mundo” a tomarla porque, según explicó, había personas que se sentían ofendidas.

Tras ese momento de tensión, Díaz Vaca abandonó el escenario mientras continuaban las protestas de algunos espectadores. La función quedó finalmente suspendida después de que, según personas presentes en la sala, se indicara a los técnicos del teatro que detuvieran la representación.

Un monólogo sobre feminismo y vida cotidiana

La obra Ser mujer se presenta como un monólogo de humor que aborda diferentes aspectos de la experiencia femenina desde una perspectiva feminista. Según la descripción difundida por la propia compañía, el texto gira en torno a Pilar, una mujer que acaba de cumplir 40 años y que reflexiona sobre cuestiones como el matrimonio, la maternidad, el deseo o las expectativas sociales.

Noelia Díaz Vaca, responsable del área de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID del Ayuntamiento de Collado Villalba (Ayuntamiento de Collado Villalba)

La propuesta forma parte de un tipo de teatro que combina comedia y reflexión social. Durante la representación, la actriz interactúa con el público y plantea distintas preguntas relacionadas con el feminismo y el papel de las mujeres en la sociedad.

Entre las personas presentes en el teatro se encontraba la portavoz de Mujer del PSOE en el municipio, Athir Quannouni, quien grabó el momento en el que la concejala apareció en el escenario para anunciar la suspensión. Ese vídeo comenzó a circular en redes sociales durante la noche del sábado y se difundió ampliamente a lo largo de la mañana de este domingo, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo.

Tras la cancelación, el director de la compañía se dirigió al público para explicar que la actuación no podía continuar por “circunstancias ajenas a la compañía”. Sus palabras se produjeron entre nuevas protestas de algunos asistentes, que reclamaban que el espectáculo siguiera adelante.

Dimisión y reacción del Ayuntamiento

Antes de que se hiciera pública su dimisión, Díaz Vaca publicó durante la madrugada un mensaje en la red social X en el que pedía disculpas por lo ocurrido. En ese texto reconocía que su reacción “no fue la adecuada” y señalaba que, como representante pública, debe actuar siempre “desde la serenidad y el respeto”. En ese mismo mensaje añadía que cree firmemente en la libertad de expresión como un principio esencial en democracia, aunque consideraba que ese derecho debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando se abordan cuestiones relacionadas con la mujer.

Horas después de que las imágenes comenzaran a circular y generaran numerosas reacciones en redes sociales, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha anunciado la dimisión de la concejala. El consistorio ha informado de la decisión mediante un comunicado en el que señalaba que la edil había optado por presentar su renuncia tras analizar lo sucedido durante la representación.

En esa nota, el gobierno municipal trasladó su “respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas”, al tiempo que lamentó los perjuicios ocasionados tanto a la compañía teatral como al equipo técnico y a los vecinos que asistieron a la función.

El comunicado también señala que el Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para reprogramar el espectáculo en próximas fechas, con el objetivo de que el público de Collado Villalba pueda disfrutar de la propuesta cultural en condiciones normales.

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, y la exconcejala Noelia Díaz Vaca (Ayuntamiento de Collado Villalba)

Noelia Díaz había sido concejala por Vox durante el mandato municipal 2019-2023. Posteriormente abandonó esa formación y pasó al grupo de concejales no adscritos. En las elecciones municipales de 2023 se integró en la candidatura del Partido Popular en Collado Villalba, donde asumió la delegación de Familia, Servicios Sociales, Mujer y el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID).