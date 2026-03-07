España

‘Insumisas’, el recorrido histórico de las mujeres españolas entre el machismo y el feminismo: de la lucha de Clara Campoamor a la ridiculización de Isabel II

En su nuevo libro, el sociólogo Manuel Espín recoge la historia de las pioneras y las detractoras de la lucha por los derechos de la mujer en España

El presidente del Partido Radical
El presidente del Partido Radical Republicano, Alejandro Lerroux, preside una reunión de la minoría radical en el Congreso de los Diputados. Entre los presentes, Clara Campoamor, la única mujer de la imagen. (Sin fecha, 1934-35). (EFE)

“Considero que es mi convicción la que habla; que ante un ideal lo defendería hasta la muerte; que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de igual modo Breno colocó su espada, para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República española”.

Estas fueron las últimas líneas del discurso que dio Clara Campoamor frente al Congreso de los Diputados en defensa del sufragio femenino el 1 de octubre de 1931. Para que ella pudiera hablar y ser escuchada en la Cámara baja de la Segunda República, fueron necesarios los esfuerzos de las mujeres que escalaban hacia la igualdad por un risco pedregoso. Décadas antes del discurso por el voto de las mujeres, Concepción Arenal tuvo que disfrazarse de hombre en 1842 para poder acudir a la universidad. Cuando la descubrieron, le permitieron asistir acompañada y vigilada, pero no obtener el título. Años después, las mujeres podrían acceder a los estudios universitarios, pero no a las facultades. Recibían clases desde sus casas y con un permiso especial hasta 1910, cuando por fin se estableció “no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas”.

Las primeras universidades españolas nacieron a principios del siglo XIII, pero tuvieron que pasar siete siglos para que las alumnas pudieran atravesar sus puertas igual que sus compañeros, y este es solo uno de los frentes en los que tuvieron que batallar. El sociólogo Manuel Espín aborda decenas de ellos en su último libro: Insumisas (Almuzada, 2026).

La orden por la que
La orden por la que se permite a las mujeres el acceso a la universidad, recogida en la Gaceta de Madrid, antecesor del Boletín Oficial del Estado, publicada el 9 de marzo de 1910. (BOE)

En su obra, Espín examina el papel de la mujer en la historia, denuncia la persistencia de estereotipos y sostiene que la igualdad de género debe defenderse ahora más que nunca, cuando la mitad de los españoles considera que el feminismo discrimina a los hombres. En conversación con Infobae, explica que en su obra “plantea la igualdad desde lo que tiene que ver con un derecho humano”. Es decir, continúa, “tenemos que considerar la igualdad de género como uno más de los derechos humanos, no solamente en el mundo occidental”. Por eso, apela a los hombres y destaca que “a veces se olvida que la lucha a favor de los derechos de las mujeres no solo ha sido emprendida por mujeres, sino que también ha habido hombres que han estado apoyando esos derechos”.

El libro también reconoce lo contrario. En la historia ha habido mujeres que se han opuesto a la igualdad y que han asumido roles machistas, una cuestión que no se ha extinguido en la actualidad. Entre los ejemplos que incluye Espín en su libro, sostiene que autoras como Cecilia Bohl de Faber, conocida como Fernán Caballero, defendían que la educación de las mujeres debía limitarse a lo doméstico y a la crianza, negando el acceso a otros espacios como el laboral y la vida pública.

¿Qué es una 'mujer de alto valor'? Este spot del Gobierno de España para el Día Internacional de la Mujer expone los peligrosos estereotipos que circulan en redes sociales. Una mujer se rebela contra el manual sexista para unirse a la lucha feminista. No dejaremos que el pasado avance.

Espín también rastrea cómo en España, durante la posguerra española y buena parte del siglo XX, a las mujeres se les permite participar de manera limitada en géneros literarios como la literatura infantil o la novela sentimental. Precisa que, aunque muchas mujeres escriben, “se las limita o se las circunscribe a los contenidos femeninos”, sin poder abordar temas asociados históricamente al mundo masculino. Pero esa segregación no es exclusiva de la literatura. “No se conocen pintoras y, sin embargo, los museos están llenos de obras hechas por hombres”, indica Espín, que argumenta que la menor valoración de la obra femenina —que se mantiene a día de hoy— se debe únicamente a su procedencia. Esa discriminación estructural se repite en otros ámbitos, históricamente relegando la presencia femenina en espacios públicos y culturales.

Figuras históricas femeninas

De reinas a políticas y de pintoras a actrices, Espín rescata en Insumisas la vida y las obras de cientos de mujeres pioneras que se abrieron camino pese a tenerlo todo en contra. En este sentido, comenta que mujeres de la aristocracia y la realeza, como Victoria de Inglaterra o Isabel II de España, acceden al poder con una formación limitada a lo doméstico, lo que produce conflictos entre las expectativas sociales y las exigencias públicas para las que no las quisieron preparar.

De hecho, a través de la reina española, Espín analiza el trato desigual que recibían —y reciben— las mujeres en comparación con los hombres en temas como la infidelidad o la vida privada. Por ejemplo, a Isabel II “se la llegó a llamar la prostituta real”, denuncia, mientras que esas mismas conductas se toleran en reyes varones como Alfonso XII o Alfonso XIII. “Si la reina quiere corona / que se la hagan de viruta / que la corona de España / no es para ninguna puta”, decía una copla popular registrada en 1868, que recoge la historiadora Isabel Burdiel en Los Borbones en pelota (2012), un análisis basado en 89 acuarelas de la época de temática satírico-política que incluían un alto porcentaje de imágenes pornográficas de la reina.

Ilustración de 'Los borbones en
Ilustración de 'Los borbones en pelota. Isabel II fornicando con Carlos Marfori'. (Wikimedia Commos)

Espín explica que su objetivo al escribir Insumisas es alejarse de narrativas tradicionales y lineales sobre la igualdad. El sociólogo quiere mostrar la lucha de las mujeres, pero también que los hombres pueden y deben ser aliados; algunos —pocos— lo hacían hace siglos, de modo que los hombres del siglo XXI también pueden hacerlo.

