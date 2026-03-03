Comisión 8M ve "gravísimo" que el feminismo en Madrid vuelva a ir dividido el domingo: "Eligen aliarse con el fascismo"

"Esto representa un ataque al derecho de libertad de asociación y decimos que es una imposición, que esta imposición es un veto ideológico", sostuvo la Comisión 8M durante la presentación de su marcha por el Día Internacional de la Mujer. A partir de esta denuncia, la organización manifestó su preocupación por la fragmentación del movimiento feminista en Madrid y criticó la existencia de dos manifestaciones convocadas para el mismo día y con enfoques diferentes. Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa, las portavoces de la Comisión 8M advirtieron sobre las consecuencias de esta división en el actual contexto político, al que calificaron como especialmente delicado para los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la información publicada, las dirigentes de la Comisión 8M expresaron que consideran "gravísimo" que el feminismo madrileño llegue dividido al 8 de marzo. Saida García Casuso, portavoz de la organización, afirmó que existe un grupo de feministas que, según su análisis, "eligen luchar contra los derechos" y optan por "aliarse con el fascismo". Pese al conflicto, García Casuso explicó que la Comisión sigue comprometida con la defensa de los "derechos de todas y de todes". "No concebimos que ante este panorama haya otras feministas que eligen luchar contra los derechos, que eligen aliarse con el fascismo", señaló.

El medio detalló que la marcha de la Comisión 8M en Madrid tiene como lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes". La manifestación partirá a las 12:00 horas desde Atocha, realizando varias paradas de contenido temático antes de finalizar en la calle Sevilla. El recorrido contempla una primera parada en Neptuno, donde se abordará la situación en Palestina y los llamados al antimilitarismo. Una segunda parada, entre Neptuno y Cibeles, estará dedicada al antirracismo y a la demanda de regularización de las personas migrantes. En Cibeles, la tercera parada, se tratarán asuntos relacionados con diferentes formas de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, la manifestación llegará al Ministerio de Igualdad, donde se reclamará la aplicación efectiva de la Ley Trans y se debatirán cuestiones referentes a la política de subvenciones.

Durante la comparecencia ante los medios, Patricia Herrada López, otra portavoz de la Comisión 8M, subrayó que la movilización ocurre "en un contexto belicista y de rearme". Cuestionó la postura de la comunidad internacional ante el conflicto en Gaza y la actuación de Estados Unidos e Israel. "Nos desgarra la complicidad internacional que permite que Israel y Estados Unidos violen sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional con total impunidad", declaró Herrada López, según publicó el medio. Agregó además que al feminismo "ningún dolor le es ajeno", reivindicando la intersección entre la lucha feminista y las denuncias por otras formas de violencia o discriminación a nivel global.

La Comisión 8M se autodefine como organización "antifascista" y "antirracista", y sostiene que el combate contra el patriarcado es inseparable de la oposición a cualquier forma de opresión. "Somos más, nos reafirmamos en que somos mayoría de buena gente, diversa, organizada o no, en todos los territorios, frente a un puñado de mierdas tristes que se hacen grandes con el miedo que nos intentan vender", expresó Herrada López, según recogió el medio informativo. De ese modo, el colectivo presenta su movilización como inclusiva y plural.

El reportaje también señala que la Comisión 8M lanzó acusaciones al Ayuntamiento de Madrid, al que reprocha el "desmantelamiento de los espacios de igualdad", así como a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La organización calificó de "violencia política" las recientes declaraciones de Díaz Ayuso sobre abortos, después de que sugiriera a las mujeres acudir "a otro lado" si desean interrumpir su embarazo. Por su parte, el Ministerio de Igualdad también fue blanco de críticas por parte de la Comisión 8M. De acuerdo con lo consignado, la organización considera que el ministerio intenta "anular la libertad de pensamiento del movimiento feminista" tras introducir requisitos para que las entidades que opten a subvenciones reconozcan expresamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres.

La organización insistió en que este requerimiento gubernamental constituye un veto ideológico sobre las entidades feministas y solicitó su eliminación. Desde su perspectiva, la imposición afectaría la diversidad y autonomía de pensamiento y acción en el activismo feminista.

Tras la marcha, la Comisión 8M celebrará un "tardeo feminista", espacio que incluirá actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones de diversas participantes, según reportó el medio. Se insistió en la naturaleza inclusiva de la convocatoria, dirigida a "todas y todes".

El medio también señaló que, además de la Comisión 8M, otro colectivo feminista conocido como Movimiento Feminista de Madrid, vinculado a sectores abolicionistas, tiene prevista su propia manifestación en la capital. Esta marcha arrancará a las 12:00 horas desde Cibeles y concluirá en la Plaza de España, bajo el lema "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y el sublema "Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas".

Las diferencias entre ambos movimientos radican en sus posiciones respecto a cuestiones como la Ley Trans, la prostitución y la interpretación del feminismo, lo cual ha dado lugar a movilizaciones separadas en una fecha significativa para las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Las portavoces de la Comisión 8M reiteraron que la dispersión en las manifestaciones perjudica la fuerza y visibilidad del movimiento, especialmente en el contexto actual que describen como de auge de posturas políticas extremas.

Las actividades del 8 de marzo en Madrid se desarrollarán en un escenario de tensión ideológica entre organizaciones feministas, mientras cada bloque prepara sus reivindicaciones y actos, con rutas y lemas diferenciados. Las proclamas, los motivos de cada parada y los mensajes públicos reflejan el debate interno del feminismo y las prioridades señaladas por cada colectivo, desde el reconocimiento de derechos hasta la denuncia de políticas públicas o la defensa de posturas abolicionistas.