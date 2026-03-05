La mitad de los españoles considera que el feminismo discrimina a los hombres: el 49 % cree que la igualdad ya ha llegado demasiado lejos

Varias personas con carteles durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, 8M, a 7 de marzo de 2025, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

En términos de feminismo, España y otros países de todo el globo enfrentan un serio problema: el auge de discursos ultraderechistas provoca que cada vez más personas rechacen la lucha por la igualdad y consideren que los preceptos feministas se dirigen hacia la destrucción del hombre.

En nuestro país, encontramos un escenario muy polarizado: mientras que el 51 % de la población reconoce considerarse feminista, el 49 % considera que ya hemos llegado muy lejos en la promoción de la igualdad, por lo que se ha traspasado la línea de la discriminación hacia los hombres.

Estos datos son el resultado de un estudio global realizado por Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King’s Business School para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026. El informe, elaborado con más de 23.000 encuestas realizadas a adultos de 29 países, sitúa a España como uno de los referentes en cuanto a identificación con el feminismo, aunque también como el país europeo con un porcentaje más elevado en cuanto a la consideración del feminismo como discriminación del hombre.

¿Qué es una 'mujer de alto valor'? Este spot del Gobierno de España para el Día Internacional de la Mujer expone los peligrosos estereotipos que circulan en redes sociales. Una mujer se rebela contra el manual sexista para unirse a la lucha feminista. No dejaremos que el pasado avance.

El 44 % de los hombres y el 59 % de las mujeres se consideran feministas

El estudio de Ipsos de 2026 revela que el porcentaje de población española que se declara feminista no ha variado con respecto al año anterior. Así, no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido, por lo que podría considerarse una buena noticia teniendo en cuenta el auge de los discursos antifeministas.

Tampoco se revelan cambios significativos en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres. En España, un 44 % de los hombres se identifican como feministas (mismo valor que en 2025), mientras que entre las mujeres la cifra llega al 59 % (el informe del año pasado revelaba un valor de 58 %).

El 60 % de los hombres creen que el feminismo los discrimina

Casi la mitad de la ciudadanía de España considera que el feminismo ya ha llegado demasiado lejos: un 49 %. Si lo comparamos con el dato del informe de Ipsos de 2025, el porcentaje ha descendido (52 % el año anterior), aunque continúa siendo muy elevado.

Pancartas durante la manifestación de la Coordinadora Feminista de Valencia por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil/Europa Press)

La creencia de que la lucha por la igualdad supone una discriminación para los hombres cala especialmente en la población masculina: un 60 % está de acuerdo con esta afirmación, al igual que un 38 % de las mujeres.

Para estas personas, el feminismo ya ha alcanzado sus objetivos y se ha instaurado ahora en una posición contraria a la igualdad. Sin embargo, especialmente los últimos meses han demostrado que queda mucho trabajo por hacer: persisten los techos de cristal y los suelos pegajosos; en España, en lo va de año ya son al menos 10 las mujeres asesinadas por violencia de género y 2 los menores víctimas de la violencia vicaria, y se suceden las denuncias por acoso sexual en entornos políticos y policiales.

Hogar, crianza y trabajo: entornos en los que todavía no hay igualdad plena

El estudio de Ipsos revela otros datos relevantes con respecto a las tareas del hogar, la crianza o el papel laboral de la mujer. Por ejemplo, el 40 % de la población española encuestada considera que las mujeres son naturalmente mejores en el cuidado de los niños que los hombres.

Una persona durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

También el 23 % considera que, si la mujer gana más que el hombre, esto puede suponer un problema en la pareja; el 10 % cree que un hombre que participa en el cuidado de los hijos es menos masculino.

En el terreno profesional, el 59 % considera que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan puestos con responsabilidades en el gobierno y las empresas y el 55 % que las mujeres no alcanzarán la igualdad con los hombres a menos que haya más mujeres líderes en los negocios y el gobierno.