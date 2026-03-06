Pep Martorell, experto en IA: “Debería ayudar a la reducción de la jornada, pero hay tareas donde la interacción humana será indispensable”

Pep Martorell, físico y doctor en informática, experto en IA y supercomputación, nos explica cómo están adaptando la inteligencia artificial las empresas españolas y los retos que esta supone para los trabajadores.

Pep Martorell, físico y doctor en informática y experto en inteligencia artificial, cuenta las claves para la formación de los universitarios en IA, una ventaja respecto al resto de actores del mercado profesional independientemente de la carrera que elijan, cómo deben adaptarse los trabajadores jóvenes y veteranos a las nuevas herramientas laborales y su utilidad para reducir la jornada laboral en ciertos sectores.

Pregunta.: Estamos viendo cómo el trabajador tiene evolucionar a la vez que evoluciona la inteligencia artificial pero, de cara al estudiante, ¿es posible que en una universidad se pueda enseñar IA teniendo en cuenta la velocidad con la que esta va cambiando?

Respuesta: La respuesta es absolutamente sí. La mayoría de universidades se están moviendo hacia una zona muy interesante que es: seguiremos enseñando las carreras habituales pero dentro de cada una introduciremos este tipo de conocimientos. El otro día colaboraba con una facultad de ADE que decían: Bueno, ¿qué les vamos a enseñar de IA? Y yo les decía: ¿les vamos a enseñar a programar en la última herramienta? Esto no tiene sentido, porque en el tiempo que tardarán en llegar al mercado laboral la herramienta habrá cambiado tres veces. Enséñales las competencias básicas. Si salen de comprendiendo esto, solo esto, les da una ventaja competitiva brutal. La oportunidad histórica de la gente más joven es que ya lleguen con la competencia de entender cómo esta tecnología puede llegar a ser disruptiva.

P.: Teniendo en cuenta que la IA cada vez tiene más peso en todos los sectores, ¿qué carreras van a tener más salida laboral en el futuro?

R.: Lo primero que cada uno tiene que pensar es qué es lo que realmente le apasiona. Una carrera aparentemente muy útil, hecha sin pasión, acostumbra a ser un desastre. Pero yo diría que cualquier enseñanza donde haya una cierta base de capacidad analítico-matemática puede ser una buena idea. Si tu vocación es el derecho, la pedagogía o la medicina, estudia eso. Porque por mucho que cambie el mundo, se seguirán necesitando expertos en derecho, en leyes, en comunicación, en medicina y en lo que sea. El consejo que le daría a un estudiante futuro sería que busque una universidad lo que le apasiona se de de una manera donde la tecnología esté presente.

P.: Se hablaba también del resurgir de algunas humanidades como filosofía o lingüística por el entrenamiento de modelos de lenguaje, ¿lo ves así o crees que no es un resurgir como tal?

R.: Puede ser posible. En muchos de los equipos que desarrollan IA ves a filólogos, lingüistas, gente que sabe profundamente qué significa el lenguaje. Ves a muchos neurocientíficos que comprenden cómo el lenguaje expresa aquello del cerebro, también ves gente del mundo de la filosofía, la ética, porque es muy importante. Es decir, es posible que sean cada vez más necesarias porque el impacto de esa tecnología en la manera como los humanos nos relacionamos y trabajamos será cada vez mayor.

P.: ¿Crees que el modelo clásico de cuatro años de carrera universitaria se está quedando obsoleto en cuanto a los nuevos modelos de aprendizaje?

R.: Escucho que la enseñanza universitaria se está quedando obsoleta desde hace, como mínimo, 25 años. Desde el primer día que tuvimos el primer email, alguien ya dijo: uy, la enseñanza va a cambiar radicalmente. Sí que es verdad que esta tecnología te dará capacidades que hasta ahora no tenías. Sin mucho conocimiento puedes pedirle a una de estas aplicaciones que te haga un curso, pero esto y una buena educación universitaria son dos cosas distintas. Esto no quiere decir que la universidad no tenga que evolucionar, pero afirmar directamente que la docencia universitaria se verá disruptada y que la universidad en diez años no se parecerá en nada a lo que tenemos hoy, a mí de momento me parece una exageración.

P.: Si nos centramos en el trabajador, al joven le es más fácil adaptarse al avance tecnológico pero, el senior, ¿estás viendo que le cuesta implementar esas nuevas tecnologías?

R.: Bueno, más de cincuenta años y más de cuarenta y más de treinta. Sobre todo lo que está costando es que las empresas tengan capacidad y tiempo para moverse lo rápido que se deberían mover en un upskilling global de toda su plantilla. Para mí ahora el reto, a nivel individual pero sobre todo a nivel corporativo, es cómo pueden hacer las empresas para, en muy poco tiempo, hacer este upskilling. Yo digo siempre, esta tarde, en lugar de verte algo de Netflix, te vas a YouTube, seleccionas el tema que te interese y, en una hora, habrás aprendido mucho más de lo que habías aprendido antes en mucho más tiempo leyendo libros.

P.: ¿Las empresas están costeando la formación en IA a sus trabajadores o es algo que de por sí tiene que surgir del propio empleado?

R.: Están pasando las dos cosas. Veo a las compañías bastante preocupadas por cómo poder hacer frente a una inversión de este tipo, pues, estamos hablando de formar miles y miles y miles de trabajadores. Pero a la vez veo, no a todo el mundo, pero sí a los más espabilados, proactivamente, poniéndose al día. Para las empresas empieza a ser una manera muy interesante detectar ese trabajador espabilado, vivo y con ganas, aquellos que de motu propio se ponen al día en este tipo de herramientas.

P.: En cuanto al personal, el reto es que convivan dentro de una misma empresa el trabajador joven que domina la IA y el veterano que no hace uso de estas herramientas.

R.: La convivencia es muy difícil. Se están viendo casos de problemas de convivencia laboral entre equipos por la distancia y productividad que empieza a aparecer entre el que la utiliza y el que no. Pero querría romper el apriorismo de la edad. Esta tecnología es muy interesante, porque así como en oleadas tecnológicas anteriores era muy evidente que a partir de una cierta edad era muy difícil su uso y que la gente joven eran nativos, ahora ya no es tan evidente. Hay mucha gente a partir de 45 que está utilizando esta herramienta de manera intensiva en el trabajo y otra gente muy joven que, aunque parezca mentira, no la está utilizando.

P.: ¿Cuál dirías que es el valor que aporta a una empresa un trabajador que no puede aportar nunca la IA?

R.: Yo creo que hay un conjunto de gente en las empresas que, más allá de que utilicen mucho o poco la IA son muy buenos por la experiencia, por el conocimiento 360, por la capacidad de conectar puntos, no solo en encontrar las preguntas, sino también en contar cuándo se deben hacer estas preguntas. Es ahí donde todavía hay un valor que, por mucho que avance a corto plazo la tecnología, habrá trabajadores que seguirán siendo indispensables, por esa sabiduría de saber cuáles son las preguntas adecuadas y cuándo se deben hacer.

P.: Por llevarlo a un debate muy actual, ¿puede la IA ayudar a la reducción dela jornada laboral?

R.: La lógica dice que eso debería ser así. No soy experto laboral, pero sí que es cierto que es ahora tenemos una tecnología que, de manera masiva, reduce el tiempo necesario para hacer ciertas tareas. El problema para mí es que son solo ciertas tareas. Por ejemplo, tareas donde la interacción humana sigue siendo imprescindible, el impacto de la IA no será hacia la reducción de jornada. Me imagino desde la persona que está como dependiente en una tienda, o ya hasta un fisioterapeuta, a tareas donde la interacción humana física prácticamente es absolutamente imprescindible.

P.: Claro, como los trabajadores del campo.

R.: Sí. De hecho, el informe del World Economic Forum habla de la agricultura como uno de los ámbitos en el que más trabajos netos se van a crear. Porque la automatización y la robotización masiva todavía tardará mucho tiempo en llegar, seguramente. Con lo cual, ahí será un campo donde habrá creación neta, seguramente, de puestos de trabajo en los próximos años.

P.: Por último, ¿dirías que hay algún trabajo ideal, que tenga mucha salida, de cara al futuro?

R.: Creo que hay un nicho que será incólume al afecto de este tipo de tecnologías a medio plazo, que es la atención a las personas. Todo lo que sea el person care. Me imagino gente que atiende a personas mayores, a personas con dificultades de movilidad o gente que trabaja en el mundo de la enfermería o de la fisioterapia, donde es la atención física directa a las personas. Este es un campo donde no solo la tecnología no afectará con reducción, sino que se va a producir creación neta de puestos de trabajo. Porque, un impacto tremendamente brutal está en la medicina. Esto nos llevará a que muchas enfermedades hoy mortales pasarán a ser crónicas. Y todo esto lleva, sí o sí, a un incremento de necesidades.

P.: ¿Cuál sería tu mensaje a ese trabajador que tiene miedo de que una inteligencia artificial termine quitándole el puesto de trabajo?

R.: El mensaje siempre es muy estoico. Yo siempre digo dos cosas, una, lo que le pase a tu sector, tú no lo podrás cambiar. Por lo tanto, despreocúpate de esto. Dos, tú personalmente, preocúpate de incrementar más que nunca tus competencias personales en este tipo de temas. La IA tiene una fantástica noticia, que no se rompe. Juega, prueba, testea. ¿Qué es lo peor que te puede pasar de pagar veinte euros al mes y pasarte horas intentando entender cómo funciona? Lo peor es que no pase nada. Es algo que todo el mundo debería hacer, que está al alcance de todos y será un factor importante para tu reempleabilidad porque, por desgracia, muchísima gente no está haciendo nada de todo esto.