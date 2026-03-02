Amazon amplía hasta 33.700 millones su inversión en España para ampliar sus centros de datos e impulsar la IA

El proyecto contempla la instalación de una fábrica especializada en el ensamblaje y pruebas finales de servidores, así como un complejo logístico y una planta dedicada a la fabricación y reparación de servidores de inteligencia artificial y aprendizaje automático, elementos fundamentales para la estrategia de economía circular de la compañía. Según informó el medio, Amazon ha anunciado una inversión total que alcanzará los 33.700 millones de euros en España hasta el año 2035, ampliando y fortaleciendo su red de centros de datos e infraestructura cloud, con un impacto notable en la economía nacional y regional, especialmente en Aragón, donde se concentra la Región de Amazon Web Services (AWS) Europa (España).

De acuerdo con la información ofrecida por Amazon durante el Mobile World Congress (MWC), la decisión de elevar en 18.000 millones la inversión previamente anunciada para 2024 —que era de 15.700 millones de euros— llevará la cifra total prevista hasta los 33.700 millones en los próximos años. El medio detalló que este desembolso contribuirá con 31.700 millones de euros al Producto Interno Bruto (PIB) nacional hasta 2035 y se estima que apoyará una media anual de 29.900 empleos equivalentes a tiempo completo en toda España, incluidos empleos directos, indirectos e inducidos. La propia Amazon prevé que 6.700 de esos empleos procederán de manera directa de sus inversiones en distintas categorías profesionales, desde personal técnico y altamente cualificado para operar los centros de datos, hasta empleados en la red de proveedores, construcción, logística o seguridad.

El medio reportó que, de manera paralela, Amazon tiene planes para la construcción en Aragón de nuevas instalaciones vinculadas a la gestión de su cadena de suministro, las cuales darán soporte directo tanto a las operaciones de los centros de datos en España como en el resto de Europa. Una vez estén plenamente operativas, se espera que creen unos 1.800 puestos de trabajo adicionales en la comunidad aragonesa.

Amazon recordó que, desde su llegada al país en 2011, ha canalizado más de 20.000 millones de euros en inversiones dirigidas a sus operaciones comerciales, plataformas logísticas, infraestructuras en la nube y programas de apoyo e innovación orientados tanto a clientes finales como a empresas españolas. David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon, destacó —según recogió el medio— que la inversión anunciada “refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país”. Zapolsky añadió que “estamos apoyando las capacidades digitales de Europa y ampliando la infraestructura de nube e IA que empresas y organizaciones ya utilizan para crecer e innovar. Nuestra inversión creará oportunidades significativas para los ciudadanos españoles, incluidos empleos de alta cualificación e iniciativas comunitarias, al tiempo que avanzamos en la gestión responsable del agua y promovemos proyectos de energía libre de carbono. Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla”.

La apuesta por los centros de datos en España comenzó con el lanzamiento de la Región AWS Europa (España) en Aragón, en noviembre de 2022. Según publicó el medio, Amazon subrayó que la inversión facilitará la modernización de organizaciones de diferentes dimensiones en España y otros países europeos, además de acelerar la adopción y las capacidades de inteligencia artificial. AWS destina también recursos tecnológicos a instituciones como universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación en España y Aragón, extendiendo así el alcance de la infraestructura basada en la nube.

Empresas y entidades como Telefónica, BBVA, Iberia, Indra, Iberdrola, Mapfre, Moeve, Multiverse Computing, Idealista, Ibercaja, WiZink, el Gobierno de Aragón, IE, Insud Pharma, el Grupo Editorial Edelvives, Grupo San Jorge, Smadex, ONCE y Cruz Roja Española figuran actualmente entre los clientes que utilizan la infraestructura de AWS en Aragón, según consignó el medio.

La contribución directa a la comunidad local en las áreas donde Amazon opera se completa con una inversión adicional de 30 millones de euros hasta 2035 en programas enfocados en educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local. De acuerdo con la información difundida, la compañía ha apoyado ya más de 100 iniciativas comunitarias en Aragón desde 2023, que incluyen dos fondos para proyectos sociales en los que colaboran 48 emprendimientos locales y alianzas con clubes deportivos como el Real Zaragoza y SD Huesca, implicando a más de 2.000 menores en torneos juveniles que promueven la inclusión en el deporte.

La compañía informó que, durante 2023, introdujo en Aragón el programa ‘Think Big Space’, orientado a la capacitación en robótica, alcanzando a unos 7.400 estudiantes de 45 escuelas en provincias como Huesca, Zaragoza y Teruel. El CEO de Adoptanolivetree.org, Alberto Alfonso, explicó en declaraciones recogidas por el medio que el apoyo de Amazon “ha sido fundamental para ayudarnos a transformar el Aragón rural a través de la innovación digital”, permitiendo la formación de 450 emprendedores rurales en competencias digitales y apoyo financiero.

A nivel nacional, desde 2017 AWS ha formado en competencias digitales a más de 200.000 personas en España. Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, Amazon ha tomado el compromiso de capacitar a medio millón de estudiantes antes de 2027 en tecnologías de inteligencia artificial y habilidades digitales, a través de programas como AWS Futuro IA, AWS re/Start, AWS Spain Skills to Jobs Tech Alliance y Amazon Future Engineer, según comunicó el medio.

En el ámbito de la sostenibilidad, Amazon aspira a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040. Tal como detalló el medio, la empresa está desarrollando 100 instalaciones renovables de energía solar y eólica en todo el país, incluyendo siete nuevas granjas solares, con el objetivo de respaldar la expansión de su infraestructura cloud y sus operaciones. Desde la apertura de los centros de datos en Aragón en 2022, el consumo eléctrico se compensa con energía renovable al 100%. Además, AWS tiene como meta devolver más agua de la que utiliza en sus operaciones para el año 2030, habiendo alcanzado el 53% de este objetivo a lo largo de 2024. Para esto, están en marcha cinco proyectos hídricos con una inversión de 17,2 millones de euros en Aragón. El director agrícola de Finca El Forado, Miguel Ángel Ferrer, comentó que anteriormente el riego se realizaba “en exceso, ya que carecíamos de datos precisos”, ilustrando el impacto de la inteligencia artificial y la nube en la gestión hídrica agrícola.

Amazon afirmó que los centros de datos de AWS están contribuyendo a la economía local mediante la creación de empleo especializado y el apoyo a proveedores y servicios en la zona, permitiendo que Aragón se consolide como un nodo digital de referencia en Europa. El impacto regional de estas inversiones prevé sumar 18.500 millones de euros al PIB de Aragón hasta 2035 y respaldar un promedio anual de 13.400 empleos equivalentes a tiempo completo en empresas locales, de los cuales 4.200 provendrían directamente de inversiones de Amazon.

El medio recogió el testimonio de Ángel Bernad, COO y fundador de Alan Commissioning, una firma aragonesa que ofrece servicios para infraestructura de centros de datos. Bernad declaró que “la llegada de la infraestructura de AWS a Aragón nos permitió especializarnos en servicios de commissioning y pruebas para centros de datos y, gracias a esta oportunidad, hemos ampliado nuestra oferta de servicios”.

Desde su establecimiento en España, la estrategia de Amazon ha potenciado tanto su red logística y digital como su compromiso con la economía circular, a través del impulso a la digitalización, la colaboración público-privada y la inversión sostenida en ámbitos clave como el talento, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental.