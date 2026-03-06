España

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

A través de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda, la cartera de Isabel Rodríguez pondrá en marcha una iniciativa para ampliar la oferta asequible, con especial atención a las zonas tensionadas

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. (Europa Press)

Casa 47 ha aprobado este viernes la puesta en marcha de una nueva convocatoria pública para la compra de viviendas de propiedad privada en toda España, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana en un comunicado difundido a medios. La nueva entidad estatal de vivienda, que sustituye a la antigua Sepes, ha dotado de 100 millones de euros esta iniciativa dirigida a engrosar el parque público disponible para destinar a ofertas de alquiler y adquisición a precios asequibles.

El Consejo Rector del organismo adscrito a la cartera de Isabel Rodríguez ha dado luz verde a las bases de la convocatoria, que se abrirá a la presentación de propuestas el día siguiente de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y hasta cuatro meses después de esta fecha. A la hora de evaluar las propuestas, Casa 47 dará prioridad a aquellos inmuebles ubicados en zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas en las que los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, así como las que permitan la compra de bloques completos o conjuntos de propiedades.

Qué tipo de casas entran en la convocatoria

Para participar, las viviendas deben cumplir varios requisitos: tener entre 40 y 120 metros cuadrados, estar ubicadas en edificios en altura (quedando excluidas de esta última condición las unifamiliares) y carecer de protección pública. Además, deben ser exteriores, sin dormitorios ciegos, y disponer de ascensor si superan el cuarto piso. La Inspección Técnica de Edificios (ITE) debe estar favorable, y todas han de contar, al menos, con una cocina, un baño completo y un salón o estancia principal. Se aceptan también lofts y estudios que se ajusten a estos criterios. Al formalizar la venta, la vivienda debe entregarse vacía, salvo los elementos fijos y el equipamiento de cocina.

Isabel Rodríguez anuncia que CASA47 incorpora 200 viviendas procedentes de SEGIPSA en Aranjuez al parque público de vivienda asequible

El mecanismo de valoración introduce un triple filtro para fijar el precio de compra: se adquirirá por el menor valor entre la oferta del propietario, la tasación oficial por un tasador homologado y el precio medio por metro cuadrado que publica el Portal Estadístico del Notariado. Esto garantiza que el Estado nunca pague por encima del valor real de mercado. Por ejemplo, si el valor medio en la zona es de 2.000 euros por metro cuadrado, una vivienda de 70 metros cuadrados tendrá un precio máximo de compra de 140.000 euros.

Incentivos para inmuebles accesibles o sostenibles

El presupuesto total cubre tanto el coste de adquisición como los gastos e impuestos asociados a la operación, e incluso contempla actuaciones de mejora, rehabilitación o adecuación, siempre que el total no supere el 110% del valor de tasación. La convocatoria, además, añade incentivos para viviendas con características superiores: aquellas que hayan sido rehabilitadas íntegramente, cuenten con accesibilidad universal o presenten una calificación energética A, B o C, recibirán mayor puntuación en el proceso de selección.

La meta de Casa 47 es acercar a España a los estándares europeos, donde cerca del 8% de las viviendas forman parte del parque público. Para ello, la estrategia planteada por la empresa pública no se limita a la construcción de nuevos inmuebles, sino que contempla también la adquisición y rehabilitación de propiedades ya existentes, además de la cesión de activos.

