Cómo hacer paparajotes, el dulce típico de Murcia que se prepara con una hoja de limonero

Este postre tradicional de la huerta consiste en hojas de limonero rebozadas en una masa de harina y huevo, fritas hasta dorar y espolvoreadas con azúcar y canela

Paparajotes con café de olla,
Paparajotes con café de olla, un postre típico de las Fiestas de Primavera de la ciudad de Murcia (Wikimedia Commons)

Ya huele a azahar en la huerta y eso en Murcia solo puede significar una cosa: se acerca la primavera. La ciudad capital de la Región celebra cada año, durante la semana siguiente a la Semana Santa, sus propias Fiestad de la Primavera, jornadas de celebración que reciben el cambio de estación a base de desfiles, buen ambiente y mejor comida.

Durante las Fiestas de Primavera, Murcia se viste de huertana y saca a la calle lo mejor de la cocina típica de su huerta, en recintos al aire libre denominados barracas en los que se disfruta de platos tradicionales como zarangollo, embutidos, michirones, migas, guisos y arroces. También postres, siendo el paparajote el rey en esta dulce categoría.

Los paparajotes son un dulce típico elaborado en base a una masa conformada por harina, leche, huevo y ralladura de limón, que se fríe para después espolvorearse en azúcar y canela en polvo. Parece algo sencillo, similar incluso a otras frutas de sartén que se consumen en el resto del país, pero tiene una diferencia que hace de esta elaboración algo único. Esta masa recubre hojas frescas de limonero, un árbol que forma parte imprescindible del paisaje de la ciudad murciana y de sus comarcas aledañas.

Aún a día de hoy, el origen de esta curiosa elaboración es todo un misterio. Se cree que fueron introducidos por los árabes en Murcia, y se preparaban antaño en las casas labriegas, donde los huertanos lo tomaban como postre tras cada comida, acompañados con café de puchero o café de olla.

Es importante aclarar, para aquellos que no hayan tenido el placer de probarlo nunca, que la hoja no se come, pues sirve únicamente para dar sabor y forma a este delicioso postre. En caso de prepararlos en casa, debemos usar hojas de limonero frescas, sin tratar con pesticidas. La cubriremos de masa, pero sin exceso, para que no quede cruda por dentro. Una vez cubiertas las hojas, las cocinaremos en el aceite, que debe estar caliente aunque no humeante, para que el rebozado quede crujiente y no absorba demasiada grasa.

Receta de paparajotes

El paparajote es un postre tradicional que consiste en hojas de limonero rebozadas en una masa fluida de harina y huevo, fritas hasta dorar y espolvoreadas con azúcar y canela. Su técnica principal es el rebozado y la fritura, obteniendo una textura crujiente con aroma cítrico. La hoja no se come; solo aporta sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 hojas frescas de limonero, bien limpias y secas
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche entera
  • 200 g de harina de trigo
  • 1 limón (ralladura)
  • 40 g de azúcar
  • 1 sobre de levadura química (polvo de hornear, unos 16 g)
  • 1 pizca de sal
  • Aceite de oliva suave o de girasol (para freír)
  • Azúcar y canela molida (para espolvorear)

Cómo hacer paparajotes, paso a paso

  1. Lava y seca las hojas de limonero. No deben tener restos de tierra ni humedad.
  2. En un bol, bate los huevos con el azúcar y la ralladura de limón.
  3. Añade la leche y mezcla bien.
  4. Incorpora la harina tamizada junto con la levadura y una pizca de sal.
  5. Remueve hasta obtener una masa fluida y sin grumos. Debe quedar algo más espesa que la de los crepes.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén honda, a fuego medio-alto.
  7. Sumerge cada hoja de limonero en la masa, cubriéndola completamente.
  8. Fríe las hojas rebozadas por tandas, dándoles la vuelta para que se doren por ambos lados.
  9. Cuando estén doradas, saca los paparajotes y ponlos sobre papel absorbente.
  10. Mezcla azúcar y canela en un plato y reboza los paparajotes aún calientes en esa mezcla.
  11. Sirve templados. No olvides avisar que la hoja no se come, solo sirve para extraer el aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 12 unidades (aproximadamente 4-6 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir los paparajotes recién hechos. Si sobran, guárdalos en recipiente hermético a temperatura ambiente y consúmelos en menos de 24 horas. Pierden textura si se refrigeran.

