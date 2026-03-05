España

Si vas a opositar a Guardia Civil, no puedes tener ninguno de estos tres tatuajes

Conoce los símbolos que un agente tiene prohibido lucir y los motivos que hay detrás de esta decisión

Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un agente de Guardia Civil. (Europa Press)

Los tatuajes son una forma de expresión artística que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Aunque hace tiempo estaban mal vistos, actualmente se consideran una seña de identidad y algo completamente normalizado en la sociedad.

De hecho, esto es algo que respaldan los datos. Según el estudio de Lutronic PBS, el 42% de los españoles se ha realizado al menos un tatuaje. Además, es probable que este número ascienda en los próximos años.

A pesar de esta normalización, la Guardia Civil prohíbe el acceso al cuerpo a quienes tengan determinados tatuajes. Así lo ha explicado una preparadora de oposiciones en su cuenta de TikTok (@guardia.360).

Los tres tatuajes que no puedes tener si quieres ser Guardia Civil

En primer lugar, no se permiten símbolos relacionados con el nazismo o el fascismo. Esto incluye iconografía como la esvástica, así como imágenes, emblemas o referencias a figuras históricas asociadas a estos movimientos. Según explica la experta, cualquier tatuaje que pueda interpretarse como una exaltación o una muestra de apoyo a este tipo de ideologías resulta incompatible con el acceso al cuerpo.

En segundo lugar, quedan prohibidos los tatuajes que incluyan símbolos de organizaciones terroristas. En este grupo se encuentran los tatuajes relacionados con ETA u otros grupos terroristas, así como emblemas, siglas o imágenes que puedan vincularse con organizaciones extremistas violentas. La normativa busca evitar cualquier tipo de representación que pueda interpretarse como apoyo o identificación con este tipo de colectivos.

Por último, también pueden suponer un motivo de exclusión los tatuajes que contengan mensajes o símbolos que inciten al odio o a la discriminación. Esto incluye frases o imágenes de carácter racista, xenófobo o machista, así como cualquier contenido que promueva la discriminación por motivos de origen, sexo, religión u otras condiciones personales.

Del mismo modo, tampoco se permiten tatuajes que puedan interpretarse como un ataque a la Constitución, a las instituciones del Estado o a los valores que representan como nación democrática.

La preparadora de oposiciones aclara que el problema no es tener tatuajes en sí. De hecho, actualmente sí está permitido llevar tatuajes visibles en el cuerpo, algo que durante años fue motivo de debate en los procesos de selección. Sin embargo, lo que sí resulta incompatible es que estos tatuajes representen odio, extremismo, violencia o ideologías radicales.

En este sentido, insiste en que no se excluye a los aspirantes por llevar tinta en la piel, sino por el significado o el mensaje que pueda transmitir ese tatuaje. Por ello, antes de presentarse a las oposiciones, recomienda revisar bien el contenido de cualquier tatuaje para evitar que pueda malinterpretarse.

El tatuador Pascual Julián defiende que el tatuaje es "una cicatriz que cura otra cicatriz" y tiene un "punto terapéutico" tras la tragedia. (Europa Press)

Por qué es importante detectar estas ideologías

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la responsabilidad de proteger a toda la ciudadanía y actuar con neutralidad y respeto a la ley. Por eso, resulta fundamental que quienes accedan a estas plazas no mantengan vínculos con ideologías extremistas ni difundan mensajes que promuevan el odio o la discriminación.

Identificar este tipo de símbolos o mensajes, incluso cuando aparecen en tatuajes, permite garantizar que los futuros agentes representen los valores democráticos, el respeto a los derechos fundamentales y la convivencia en una sociedad plural.

