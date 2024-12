La mejor época para hacerse un tatuaje, dónde duele más y cuáles pueden meterte en problemas: “Alguna simbología puede llevarte a prisión”

La mejor época para hacerse un tatuaje: cuidados, precios, dónde duele más y cuáles pueden meterte en problemas.

Un tatuaje es mucho más que una pieza de color plasmada sobre la piel. Son recuerdos, mensajes, significados de nuestra personalidad, secretos, en definitiva, arte. Lucir un tatuaje está más de moda que nunca. En una época donde reina la tinta, resulta conveniente saber las mejores fechas para hacerse un tatuaje.

España es el sexto país más tatuado del mundo. De hecho, el 42% de los españoles tiene al menos un trozo de piel tatuada en alguna parte de su cuerpo, según un estudio realizado por Dalia Research, una cifra que no para de crecer, hasta el punto que, ¿puede ser un buen regalo estas Navidades?

Otoño e invierno son las fechas idóneas para hacerse alguna de estas obras de arte. Las temporadas de frío, sudadera y abrigo protegen nuestro cuerpo de los rayos solares que deterioran nuestra piel; si hubiésemos escogido otra época del año para nuestro tatuaje, tal vez sería perjudicial para nuestra salud, ya que el cuidado de la pieza y la piel es crucial.

Cuidados

Cuando se salga del estudio, se llevará un vendaje, normalmente con papel film o similares (dermalizaje) cubriendo la pieza y la zona del cuerpo donde se haya hecho. Este vendaje sirve para proteger al tatuaje de bacterias y será necesario llevarlo entre un mínimo de 2 horas y un máximo de 24.

En una entrevista concebida a Infobae España, Rubén Rain, tatuador profesional en Liverpool (Reino Unido) ha declarado que quitarse el film “es una cuestión que depende del tiempo y las actividades que se vayan a realizar después de la sesión”. Concretamente, “si se está en casa es conveniente quitarlo para que la herida respire”, ha recomendado Rubén, pero si, por el contrario, se va a estar en la calle “es mejor llevarlo puesto”. “El film es algo que va a proteger a la herida de pequeñas bacterias”, ha explicado el tatuador, por lo que también depende si se suda mucho o no.

Al quitarnos el film, que no nos gane la tentación. ¡Lavarse las manos con agua templada, o fría, y jabón! Secar las manos y después lavar de la misma manera la pieza. Al finalizar, lo idóneo sería cubrir la piel del tatuaje con una crema especial para estos. Sería conveniente lavar el tatuaje entre dos y tres veces al día, además de que, después de cada lavado, extender la crema especial entre los 10-15 primeros días después de tatuarse.

Por otro lado, los cuidados internos son tan importantes como los externos, por lo que está totalmente prohibido rascarse mientras está cicatrizando. Además, se debe evitar la exposición solar las dos primeras semanas, así como ingerir bebidas alcohólicas, tabaco o actividades que causen fatiga extrema.

Precios

“Los precios es una pelea que tenemos todos los tatuadores con los clientes”, ha confesado Rubén, quien ha añadido que “no afecta realmente al precio el tamaño del tatuaje”. “Puede ser un tatuaje que te ocupe el cuerpo entero, pero muy fácil de hacer, o uno de 5 cm con un nivel de detalle increíble”, ha continuado diciendo el profesional.

Lo que de verdad sirve para estimar un precio aproximado es el “estilo del tatuaje, las técnicas usadas (color, dotwork, black and grey…)”, ha indicado Rubén. No obstante, “la media ahora está en 40-50 euros como mínimo, y de ahí para adelante”, ha puntualizado.

Para dejar más claro el tema de los tamaños y el precio, Rubén nos ha puesto de ejemplo un dibujo de Bart Simpson a color, donde el tamaño pequeño rondaría los 80/100 euros, el tamaño mediano (10/20 cm) unos 150/200 euros y el tamaño grande (espalda completa) estaría por 400/800 euros. “En los dos últimos casos también tenemos que tener en cuenta el tiempo y el número de sesiones”, ha recordado Rubén.

Cuánto duele un tatuaje

En principio, cuando uno quiere hacerse un tatuaje, no se piensa en el dolor, más bien, se piensa en el diseño, su significado, en qué zona del cuerpo, etc. Pero, una vez se tiene claro todo esto, es imposible que no se te pase por la cabeza: ¿cuánto me va a doler?

No obstante, responder a esta pregunta es sumamente difícil. Depende del nivel de dolor que se soporte, de la forma de trabajar del tatuador, la duración…. Seguramente se pueda aguantar un leve dolor durante unos minutos, pero después de un tiempo la cosa cambia.

“Las zonas que más duelen suelen ser las manos, los pies, las rodillas, los codos y las zonas internas de las flexibilidades”, ha explicado el tatuador. A su vez, ha precisado que el dolor en una parte del cuerpo dependerá “de la elasticidad de la piel y la cercanía con tendones y nervios”. Así, las zonas más sensibles son aquellas donde hay más terminaciones nerviosas y, por supuesto, las zonas menos grasientas, como la tibia o la cabeza, donde “prácticamente no hay músculo”, ha aclarado Rubén.

Del mismo modo, María Cabañas, tatuadora en Customizarte Tattoo & Piercing, ha recalcado la idea de que el dolor es subjetivo, pero ha preparado un ranking del 1 al 12, según la pauta general y su propia experiencia. Así, las zonas más dolorosas serían los empeines, los dedos y los costados, seguidos de la cara interna del brazo, al abdomen y el pecho. Mientras tanto, las zonas menos dolorosas serían los muslos, los hombros y la cara externa del brazo o la espalda.

Dolor de un tatuaje

Cuáles pueden meterte en problemas

Los tatuajes son un tema sin resolver de cara a futuros escenarios, especialmente en el ámbito laboral. La imagen que se da en una entrevista o cuando se trabaja de cara al público suele decidir en muchos casos la elección de un candidato. “Cualquier cosa en zonas muy visibles como manos, cara o cuello puede llevarte a perder el puesto de trabajo o ser rechazado en las entrevistas”, ha señalado Rubén.

Pero los tatuajes no solo afectan en el sector profesional. También pueden jugar malas pasadas en el entorno social y legal. “Cualquier tipo de simbología relacionada con extremos radicales o dibujos asociados a grupos delictivos pueden llevarte a tener problemas a la hora de enfrentarse a un juicio, la policía, o entrar en prisión”, ha dicho Rubén.

Héctor Tattoo es un tatuador que reside en Zaragoza con más de diez años de experiencia en el sector. Además, sube vídeos a sus redes sociales aconsejando sobre las mejores zonas, precios, cuidados y significados de los distintos tatuajes que ha tenido que realizar a lo largo de su carrera.

Entre sus numerosos vídeos, podemos encontrar algunos que nos indican los problemas en los que nos puede meter un tatuaje, principalmente por su significado o relación, como por ejemplo:

El número 88 : está relacionado con un grupo supremacista blanco. La letra H está posicionada en el puesto número 8 del abecedario, lo que significaría HH (Higth Hitler).

Trébol de tres hojas : está relacionado con la mafia irlandesa, por lo que si vas por sus tierras puedes meterte en serios problemas.

La corona de 5 puntas : se puede asociar con una banda criminal latinoamericana llamada Latin Kings .

Los payasos: en Brasil, simbolizan el orgullo por haber matado a un policía, por lo que si vas por este país con un tatuaje de este tipo, es probable que la policía te lo lije o lo raspe.

De todos modos, “realmente por poder, puedes hacerte lo que quieras, siempre y cuando no sea muy visible”, ha finalizado Rubén.