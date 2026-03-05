Masih Alinejad, activista iraní, a Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

Masih Alinejad, exiliada y activista iraní, carga contra Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

La periodista y activista iraní Masih Alinejad arremetió este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar el sufrimiento de los ciudadanos iraníes como “munición política” en el debate interno español. “¿Cómo se atreve a usar el cuerpo herido de mi pueblo, los cuerpos heridos de los iraníes que han sufrido la masacre?”, afirmó durante un acto celebrado en el Congreso de los Diputados.

La activista, una de las voces más conocidas de la oposición al régimen de la República Islámica, reprochó al jefe del Ejecutivo español lo que considera una falta de firmeza ante la represión en Irán y criticó que ahora se invoque la situación en el país en el marco de la confrontación política en España. “Esto no se trata de su lucha. No se trata de derechas ni de izquierdas. No se trata de republicanos ni de demócratas. No se trata de política”, señaló durante su intervención.

Las declaraciones se produjeron en el acto “Mujeres libres”, organizado por el Partido Popular en el Congreso con motivo de la semana del Día Internacional de las Mujeres. Alinejad participó en un coloquio junto a la disidente cubana Rosa María Payá y fue presentada por la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.

Un reproche directo al presidente del Gobierno

Durante su intervención en la Sala Constitucional del Congreso, Alinejad se dirigió explícitamente a Sánchez y le reprochó haber guardado “silencio” ante la represión contra la población civil iraní durante las protestas contra el régimen de los ayatolás. Según sostuvo, esa actitud contrasta con las posiciones expresadas ahora en relación con las operaciones militares de Estados Unidos contra objetivos vinculados al régimen. “De repente sienten lástima por los terroristas que están siendo destituidos”, afirmó la activista, que insistió en que el sufrimiento de los iraníes no debería ser utilizado como argumento en disputas políticas internas en otros países.

Alinejad también cuestionó la posición de varios gobiernos europeos, entre ellos el español, a los que acusó de mirar “hacia otro lado” ante la situación de los derechos humanos en Irán. En ese contexto, llegó a afirmar que quienes no denuncian con claridad la represión terminan situándose “al lado de los asesinos”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a la periodista y activista iraní, Masih Alinejad (EFE/ Borja Sánchez-Trillo)

La periodista recordó que en su país muchas mujeres continúan arriesgando su vida por derechos básicos y mencionó episodios de violencia, detenciones y abusos en prisión contra activistas y manifestantes. “¿Dónde estaba el derecho internacional cuando las mujeres eran violadas en prisión por el crimen de mostrar su pelo?”, se preguntó.

El acto político en el Congreso

Durante la presentación de Alinejad, Cayetana Álvarez de Toledo criticó también la postura del Ejecutivo español y acusó a Sánchez de querer “liderar el eje autoritario en Occidente”. Según la diputada, el presidente del Gobierno no dedicó en un discurso reciente ninguna palabra de recuerdo a las víctimas de la represión en Irán.

Alinejad aprovechó su intervención para denunciar nuevamente la situación política y social en Irán y reclamar una respuesta internacional más firme frente al régimen. Según sostuvo, muchos iraníes no desean la guerra, pero consideran que algunas acciones dirigidas contra los responsables del régimen pueden interpretarse como una forma de justicia. “Eliminar a los terroristas no es una tragedia. Es una señal de justicia para las víctimas”, afirmó en referencia a la actuación del presidente estadounidense Donald Trump.

Al mismo tiempo, subrayó que el conflicto armado tiene consecuencias graves y defendió la importancia de respetar el derecho internacional. No obstante, criticó lo que considera una aplicación selectiva de esos principios por parte de la comunidad internacional. En ese sentido, aludió al principio de la “Responsabilidad de Proteger” recogido por Naciones Unidas y sostuvo que, a su juicio, nunca se ha aplicado de forma efectiva en países como Irán, Venezuela o Cuba.

La activista defendió que la lucha de los ciudadanos iraníes contra la dictadura no solo busca cambios dentro del país, sino que también tiene implicaciones para la seguridad internacional. Según afirmó, si la comunidad internacional ayuda a los iraníes a “derribar el muro de la dictadura”, se contribuiría a reforzar la estabilidad global.

Durante su intervención, Alinejad recordó además que España ha sido históricamente un ejemplo de transición de la dictadura a la democracia y expresó su deseo de que ese proceso sirva de inspiración para los ciudadanos iraníes que reclaman cambios políticos en su país.