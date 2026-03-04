La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (Europa Press)

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en una rueda de prensa este miércoles que “creo que han [España] escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmiente “tajantemente” en la Cadena SER las palabras de Karoline Leavitt. “La posición del Gobierno sobre la guerra no ha cambiado ni una coma. [...] “No tengo la menor idea de a qué se puede referir”, reitera Albares.

El titular de Exteriores va más allá y acentúa que “será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, y nuestra posición sobre las bases y la guerra no ha cambiado en absoluto“.

