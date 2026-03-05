Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez: “España es una perdedora”

Donald Trump ha vuelto a lanzar críticas hacia España y Reino Unido. Durante una conversación telefónica con The Post, el presidente estadounidense ha calificado a España de “perdedora” y ha cuestionado el papel del primer ministro británico, Keir Starmer, respecto a la alianza con Estados Unidos frente a Irán. “Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor y el Reino Unido ha sido muy decepcionante”, ha afirmado Trump durante la entrevista.
Además, sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, Trump ha dejado clara su percepción: “No es un jugador de equipo, y nosotros tampoco vamos a ser un equipo con España”. En sus declaraciones, Trump ha destacado, además, que el Gobierno español es “muy hostil con la OTAN”, y ha añadido que “no pagan su parte, son los únicos que votaron en contra del pago del 5 % y son muy hostiles con todo el mundo”.
Trump asegura que la posición de Reino Unido ha sido “muy decepcionante”
En cuanto al Ejecutivo británico, Trump ha insistido en que Keir Starmer “debería ayudar con Irán sin lugar a dudas”, y ha lamentado la falta de apoyo de Londres, calificándoles de “muy decepcionante”. Al ser preguntado por las informaciones de The Telegraph sobre si también había llamado a Starmer “perdedor” en privado, Trump ha respondido que “no es Winston Churchill, por decirlo de alguna manera”, una frase que ya utilizó el mandatario americano hace unos días.
Noticia en ampliación.