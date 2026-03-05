España

Kiko Rivera acerca posturas con Isabel Pantoja y consolidan su reconciliación tras una llamada: “No se han visto, pero sí que han hablado”

‘El tiempo justo’ ha anunciado que ha habido “una reconciliación” entre madre e hijo: “Han estado al borde de las lágrimas”

Isabel Pantoja en 'GH Dúo'
Isabel Pantoja en 'GH Dúo' con su hijo Kiko Rivera (Mediaset España)

Este jueves 5 de marzo, Paquirri habría cumplido 77 años. Con motivo de su cumpleaños, que ya no se puede celebrar con el torero en vida desde su fallecimiento en 1984, su hijo pequeño, Kiko Rivera, ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen con su madre, Isabel Pantoja. Se trata de una estampa insólita, puesto que ambos llevan prácticamente desde 2020 sin hablarse en un intercambio constante de dardos públicos.

Tras la publicación de la imagen, en el programa El tiempo justo se ha realizado un intercambio de exclusivas entre Alexandra Rivas, Antonio Rossi y Almudena del Pozo. En un inicio, Rossi ha creado expectación: “La foto tiene un motivo y una razón que no puedo contar. De momento no hay reconciliación, pero ha pasado algo”.

Sin embargo, Rivas ha cortado a su compañero enseguida para corregir la información y ha confirmado que “se han reconciliado Kiko Rivera e Isabel Pantoja”: “Lo va a contar en Fiesta”. Eso sí, la exclusiva que iba a ser para el programa de Emma García ha saltado por los aires esta misma tarde con la imagen publicada por el hijo de Paquirri.

Kiko Rivera comparte una imagen
Kiko Rivera comparte una imagen con su madre Isabel Pantoja en Instagram

La llamada de Isabel Pantoja a Kiko Rivera

Conforme ha ido avanzando la conversación y se han comparado las informaciones de los tertulianos, se ha llegado a un punto común: Isabel Pantoja fue la que llamó a su hijo “por un motivo concreto”, que Rossi no ha querido revelar todavía. Ha sido entonces cuando ha entrado en llamada Almudena del Pozo, quien le estaba compartiendo la información a Rivas: “Le dice textualmente que se ha reconciliado con su madre. Una conversación muy emotiva en la que ambas partes han estado al borde de las lágrimas”.

“Yo no he hablado con Kiko, esta información me llega por otro lado. Los dos están a favor de seguir avanzando. El titular es que han hecho las paces y por eso él esta tan emocionado y tan contento”, ha continuado la periodista durante su intervención. “Ha habido una conversación muy larga, muy emotiva y que han hablado de muchísimas cosas que tenían pendiente los dos”, ha zanjado Almudena del Pozo. Por su parte, Antonio Rossi ha permanecido fiel a su postura de que todavía no se ha consumado la reconciliación, pero ha añadido un dato: Isabel Pantoja “ha abortado” la intención de abandonar España y mudarse a República Dominicana.

Kiko Rivera, Isabel e Isa
Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

El programa de Joaquín Prat ha ido más allá y ha contactado con Isa Pantoja, que tampoco se habla con su madre, para conocer la reacción al ver la publicación de su hermano. “¿Cómo? No sé, me has pillado un poco así...“, ha respondido la pequeña de la familia en completo estado de shock. Además de la imagen, Rivera ha incluido un corazón blanco en la esquina y la canción Mi pequeño del alma, tradicionalmente asociada a él.

El motivo de la disputa

La relación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, sufrió una ruptura definitiva en 2020, tras revelarse que la cantante debía a su hijo una importante herencia proveniente de su padre. Aunque durante años ambos mostraron públicamente una relación cercana, el descubrimiento de esta deuda dinamitó el vínculo familiar.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Desde que se conoció la existencia de la herencia, el contacto entre madre e hijo se ha interrumpido y sigue sin visos de reconciliación. Kiko Rivera responsabiliza a Isabel Pantoja no solo por cuestiones económicas, sino también por su falta de implicación como abuela de sus hijos. “Solo esperaba que estuviese a la altura como abuela. Ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mí y engañó a las niñas, pero, sobre todo, se engañó ella”, ha subrayado el DJ, quien ha reiterado su profunda decepción por la actitud de su madre.

