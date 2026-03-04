Rosalía deslumbra con una chaqueta de lana y alas de ángel de 500 dólares: hecha a mano y de materiales de calidad

Rosalía vistiendo la chaqueta 'Ángel' de Abadi (INSTAGRAM).

Mientras el mundo del deporte tenía los ojos puestos este martes 3 de marzo en el encuentro del FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la continuidad en la Copa del Rey, hubo entre las gradas del Camp Nou una invitada que robó todas las miradas. Rosalía reaparecía en uno de los escenarios más icónicos del fútbol español, y, como es habitual, su presencia no pasó desapercibida. Más allá del resultado —que acabó con la eliminación del conjunto rojiblancos—, la artista volvió a convertir una aparición casual en todo un fenómeno de estilo.

La cantante catalana acudió al estadio para seguir el partido en directo, compartiendo además varios momentos con sus seguidores a través de redes sociales. En sus publicaciones dejaba ver su entusiasmo por el equipo, reforzando esa conexión con el club de su ciudad y que ha llevado incluso su nombre en la equipación. Sin embargo, como suele ocurrir cada vez que se deja ver en público, la conversación pronto dejó de centrarse en el fútbol para girar hacia su elección de vestuario.

Lejos de optar por un look deportivo o por la clásica camiseta del equipo, Rosalía apostó por una propuesta mucho más elaborada, fiel a su estética personal. Su estilismo combinaba referencias urbanas con detalles artesanales, creando un contraste que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Incluso en un entorno tan alejado de las pasarelas como un estadio, la artista demuestra que la moda forma parte de su lenguaje.

La pieza que captó todas las miradas fue, sin duda, su chaqueta de lana de gran tamaño. En tono crema y con un diseño voluminoso, la prenda destacaba por su textura, construida a partir de grandes bucles de lana que generaban un efecto tridimensional muy llamativo en la espalda a forma de ‘alas de ángel’. Este tipo de acabados, que evocan el trabajo manual y las técnicas tradicionales, ha ido ganando terreno en las colecciones recientes, consolidándose como una de las tendencias más destacadas.

El diseño, de corte a la cintura y con mangas amplias, aportaba movimiento al conjunto y reforzaba ese aire escultórico que caracteriza muchas de las elecciones estilísticas de la cantante. Se trata de una prenda que no solo abriga, sino que también construye una silueta, convirtiéndose en el eje central del look.

Detrás de esta pieza se encuentra la firma Nana Studioz & Abadi, que apuesta por la producción artesanal y los materiales de calidad. La chaqueta, confeccionada en lana y realizada a mano y con un precio de 500 dólares, incluye detalles como flecos en puños y cuello, además de un diseño distintivo en la espalda. Este tipo de prendas, producidas bajo pedido, refuerzan la idea de exclusividad y de moda lenta que cada vez gana más peso frente al consumo masivo.

Complementos sencillos

Otro de los detalles más comentados fue el pañuelo que llevaba al cuello. Con tonos azules y rojizos, el accesorio funcionaba como un guiño directo al FC Barcelona, integrando el contexto deportivo en su estilismo sin renunciar a su identidad estética. Este tipo de gestos reflejan la forma en la que la artista construye sus looks: incorporando elementos simbólicos que conectan con el momento y el lugar.

El conjunto se completaba con unas gafas de sol negras de gran tamaño, de estética futurista y lente envolvente. Este accesorio, habitual en sus apariciones, aportaba un contraste interesante frente al carácter artesanal de la chaqueta, reforzando esa mezcla de referencias que define su estilo. El peinado, recogido en un moño alto con mechones sueltos, mantenía esa línea desenfadada y reconocible.