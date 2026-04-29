España

De Julia Janeiro a Tamara Gorro: estos son todos los concursantes del nuevo programa de Antena 3, ‘La Caja Amarilla’

Atresmedia ha informado este miércoles de la llegada del formato a la parrilla televisiva

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Concursantes de 'La casa amarilla' (MONTAJE INFOBAE).
Concursantes de 'La casa amarilla' (MONTAJE INFOBAE).

Antena 3 se prepara para recibir uno de los formatos más ambiciosos de la temporada. La Caja Amarilla, la adaptación nacional del exitoso programa internacional The Box, ya ha comenzado sus grabaciones con un elenco de rostros conocidos que prometen dinamitar la convivencia. Al frente estará Manel Fuentes, encargado de guiar a doce participantes que deberán enfrentarse a desafíos completamente inesperados.

El formato, que mezcla competición, estrategia y aventura, ha triunfado en países como Noruega, Dinamarca o Finlandia, y aterriza ahora en España con una mecánica tan simple como exigente: los concursantes salen de unas cajas amarillas sin saber a qué reto se enfrentarán. Sin pistas ni instrucciones, deberán adaptarse sobre la marcha mientras conviven en una base común donde surgirán alianzas y conflictos.

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El funcionamiento del programa incluye pruebas individuales y colectivas en cada entrega, además de un duelo final que determinará qué concursante abandona la competición. Solo cuatro llegarán a la fase decisiva, donde se disputará un premio de 50.000 euros.

Con este elenco heterogéneo, Atresmedia refuerza su apuesta por los grandes formatos internacionales, sumando este proyecto a otros éxitos de su catálogo. La combinación de perfiles tan distintos —desde influencers hasta deportistas de élite— anticipa una convivencia intensa, donde la estrategia será tan importante como la capacidad de adaptación.

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Juls Janeiro

El casting es, sin duda, uno de los grandes reclamos del formato. Entre los participantes destaca Julia Janeiro, una de las creadoras de contenido emergentes con mayor proyección en el panorama digital. Con una comunidad que supera los cientos de miles de seguidores, la hija de Joselín de Ubrique y María José Campanario ha sabido construir una marca personal ligada al lifestyle, la moda y la belleza.

Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)
Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)

Marta Pombo

También se suma Marta Pombo, consolidada como una de las figuras más influyentes del ecosistema digital español. Empresaria y madre, su contenido cercano sobre maternidad y estilo de vida ha conectado con una audiencia fiel. Acostumbrada a compartir su día a día, afronta ahora un reto donde la improvisación será clave, lejos del control que ofrecen las plataformas digitales.

Premios Vanitatis.
Marta Pombo en los Premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

Adrián Lastra

El mundo de la interpretación estará representado por Adrián Lastra, un rostro habitual del cine, el teatro y la televisión. Con una carrera versátil que incluye comedia, drama y musicales de gran formato, su experiencia sobre los escenarios podría jugar a su favor en un programa donde la capacidad de reacción será fundamental.

Adrián Lastra para 'El desafío' (Europapress)
Adrián Lastra para 'El desafío' (Europapress)

Norma Duval

Por su parte, Norma Duval aporta al concurso una trayectoria legendaria en el mundo del espectáculo. Vedette, actriz y empresaria, ha brillado tanto en España como en escenarios internacionales. Su disciplina y experiencia podrían convertirla en una de las concursantes más resilientes ante situaciones límite.

Norma Duval. (EUROPA PRESS).
Norma Duval. (EUROPA PRESS).

Colate Vallejo-Nágera

El ámbito empresarial y social estará representado por Colate Vallejo-Nágera, conocido por su trayectoria en distintos proyectos y por su presencia mediática. Tras su paso por Decomasters en La 1, da el salto a Atresmedia con un perfil estratégico puede ser clave en un formato donde las alianzas y la toma de decisiones marcan la diferencia.

Colate Vallejo-Nágera (IMAGEN DE ARCHIVO).
Colate Vallejo-Nágera (IMAGEN DE ARCHIVO).

Tamara Gorro

En el terreno de la comunicación destaca Tamara Gorro, una de las personalidades más queridas del panorama televisivo y digital. Su naturalidad y capacidad para conectar con el público la han convertido en una figura influyente. Acostumbrada a compartir experiencias personales, ahora se enfrentará a un contexto donde la presión será constante.

Tamara Gorro. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Tamara Gorro. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Ana Guerra

La música contará con la presencia de Ana Guerra, quien alcanzó gran popularidad tras su paso por Operación Triunfo 2017 y ha consolidado una carrera sólida en la industria musical. Con éxitos en listas y giras por todo el país, su disciplina artística podría ser una ventaja en las pruebas del programa.

Ana Guerra desvela la razón por la que Bertín Osborne se ha ido del chat de 'Tu cara me suena'. (EUROPA PRESS).
Ana Guerra desvela la razón por la que Bertín Osborne se ha ido del chat de 'Tu cara me suena'. (EUROPA PRESS).

Edu Aguirre

El periodismo deportivo estará representado por Edu Aguirre, conocido por su papel en espacios televisivos de gran audiencia. Su carácter competitivo y su cercanía al mundo del deporte sugieren que afrontará los retos con determinación.

A lo largo de su carrera, ha sido parte de varios medios de comunicación españoles y ha conducido su propio programa, Los Amigos de Edu. (Ilustración: Jovani Pérez)
A lo largo de su carrera, ha sido parte de varios medios de comunicación españoles y ha conducido su propio programa, Los Amigos de Edu. (Ilustración: Jovani Pérez)

Eduardo Navarrete

Desde el ámbito creativo llega Eduardo Navarrete, diseñador y figura televisiva que ha sabido destacar por su personalidad arrolladora. Su visión artística y su capacidad para reinventarse podrían convertirlo en uno de los concursantes más imprevisibles.

Eduardo Navarrete en 'El Desafío' (IMAGEN DE ARCHIVO).
Eduardo Navarrete en 'El Desafío' (IMAGEN DE ARCHIVO).

Gemma Mengual

El deporte de élite tendrá como representante a Gemma Mengual, una de las deportistas más laureadas de la historia. Su trayectoria en la natación sincronizada, marcada por la disciplina y el esfuerzo, la posiciona como una rival fuerte en pruebas físicas y de resistencia.

Gemma Mengual posa en el photocall durante la presentación de la película ‘Bird Box Barcelona’ (Kike Rincón / Europa Press)
Gemma Mengual posa en el photocall durante la presentación de la película ‘Bird Box Barcelona’ (Kike Rincón / Europa Press)

Ricky Merino

El perfil artístico se completa con Ricky Merino, un artista multidisciplinar que combina música, interpretación y televisión gracias a su salida de Operación Triunfo 2017. Su experiencia en escenarios y su versatilidad le otorgan herramientas para adaptarse a cualquier situación.

Ricky Merino, en Adivina qué hago
Ricky Merino, en Adivina qué hago

Miguel Lago

Por último, Miguel Lago aporta el toque de humor y experiencia escénica. Con una larga trayectoria en la comedia y la televisión, su capacidad para relativizar situaciones podría ser clave en momentos de máxima tensión.

Miguel Lago, concursante de la 11ª edición de 'Tu cara me suena'.
Miguel Lago, concursante de la 11ª edición de 'Tu cara me suena'. HELENA MARGARIT CORTADELLAS

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