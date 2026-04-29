Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “La gente no cambia y otras verdades que necesitas escuchar”

El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez advierte sobre ciertas verdades que es necesario escuchar. (Freepik)

Hay ideas que, en la teoría, parecen sencillas. Sin embargo, entender algo no implica necesariamente integrarlo en nuestra vida diaria. Entre lo que sabemos y lo que hacemos hay un espacio amplio en el que se cuelan expectativas, frustraciones y, muchas veces, cierta resistencia a aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor.

En el terreno de las relaciones personales, esa distancia se vuelve especialmente evidente. Se espera que las personas cambien, que las situaciones mejoren por sí solas o que el afecto sea suficiente para sostener cualquier vínculo. No obstante, la realidad, menos complaciente, suele desmentir estas ideas una y otra vez. Aun así, cuesta renunciar a ellas.

PUBLICIDAD

Por eso, volver sobre ciertas afirmaciones puede resultar incómodo, pero también necesario. No porque sean nuevas, sino precisamente porque, pese a haberlas escuchado antes, siguen sin ocupar un lugar real en la forma en la que se interpretan las relaciones y las emociones.

El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez (@pablotupsicologo en TikTok) plantea algunas de estas ideas en uno de sus vídeos: “Cinco realidades que tienes que escuchar o siempre vale la pena volver a escuchar”.

PUBLICIDAD

El psicólogo Pablo Emilio Gutiérrez explica que no se puede y no se debe estar feliz todo el tiempo. (Freepik)

“Cinco realidad que tienes que escuchar”

La primera de estas afirmaciones apunta a una creencia muy extendida: la posibilidad de cambio en los demás. “La gente no cambia a menos que tenga razones para cambiar. Si no lo hace, es que no hay algo que lo esté motivando a hacer este cambio. Eso incluso va para ti”. La frase cuestiona una expectativa frecuente: que el tiempo, el cariño o incluso el conflicto basten para transformar conductas. En la práctica, el cambio suele depender de factores internos, como la motivación, la necesidad o la conciencia, que no siempre están presentes.

Esa misma lógica obliga a mirar hacia uno mismo. No solo se trata de entender por qué otros no cambian, sino de preguntarse qué impulsa o frena los propios procesos. En muchos casos, la falta de transformación no es una incapacidad, sino una ausencia de razones suficientemente fuertes.

PUBLICIDAD

“Aceptar la realidad como es, el momento que estás pasando, que tal vez no te está gustando, es el principio para saber cómo cambiar estas cosas o, en todo caso, cómo enfrentar estas cosas”, señala Gutiérrez. La aceptación no implica resignación, pero sí supone dejar de negar lo que ocurre. Sin ese reconocimiento inicial, cualquier intento de cambio parte de una base distorsionada.

En el ámbito de la pareja, las expectativas también suelen chocar con dinámicas más complejas. “Las relaciones no dependen solamente de amarse, requiere de mucho trabajo”, explica el psicólogo, haciendo referencia a que esto implica aceptar que tanto uno mismo como la pareja tiene su propio mundo individual, que la otra persona “no solo está ahí para que tú seas feliz” y que tiene sus propias necesidad y saber que uno mismo debe trabajar en sí, en ayudar a su pareja y en mejorar la relación.

PUBLICIDAD

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esta idea desmonta una noción romántica muy extendida: que el amor, por sí solo, sostiene una relación. La realidad es que estos vínculos implican negociación, límites y un esfuerzo continuo por equilibrar dos individualidades.

Volviendo al cambio, Gutiérrez insiste en una reflexión más concreta: “Si te quedaste con las ganas de que la gente sí cambia o que tú quieres cambiar, necesitas observar qué necesitas para motivarte, para así hacerlo y, en todo caso, qué te está motivando a no hacerlo”. Identificar tanto los motores como los frenos se vuelve clave en este sentido. A menudo, lo que impide avanzar no es la falta de deseo, sino la presencia de incentivos (conscientes o no) para permanecer en el mismo lugar.

PUBLICIDAD

Por último, aparece una de las ideas más difíciles de asumir en una cultura centrada en el bienestar constante: “No se puede ni se debe ser feliz todo el tiempo”, explica el experto. “Tenemos muchas emociones y el entorno, las circunstancias, nos amerita a que nos sintamos de una u otra forma. Solo tenemos que aceptar que existen las otras emociones y sentirlas”. Frente a la presión por mantenerse siempre positivo, esta afirmación reivindica la legitimidad de emociones como la tristeza, la frustración, el malestar o el enfado.