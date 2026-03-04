España

Levantarse a la una todos los días y comerse dos helados y un caldo: las claves de longevidad de una mujer italiana de 105 años

Gianna Pratesi ha sido una de las participantes del Festival de San Remo de Italia

Guardar
Gianna Pratesi tiene 105 años
Gianna Pratesi tiene 105 años y cada día se toma dos helados (RAI / Montaje Infobae)

Gianna Pratesi se autoconfiesa como una dormilona. Se acuesta a las diez y media de la noche y se levanta cada día a la una del mediodía. Su peculiar hábito de descanso es aún más sorprendente cuando se descubre que esta italiana tiene 105 años.

Italia y el mundo entero han conocido a Gianna en el Festival de Música de San Remo, el certamen musical más famoso del país transalpino y cuyo ganador es seleccionado para ser el representante en Eurovisión. Fue allí mismo donde esta italiana, que acudió como participante, recordó su primer voto ante los millones de espectadores.

La lucidez de Gianna conquistó inmediatamente todos los corazones y despertó una nueva curiosidad: descubrir su rutina para llegar a ser centenaria. De hecho, el próximo 16 de marzo cumplirá 106 años.

Lejos de lo que se pueda pensar, Gianna no sigue dietas estrictas ni practica deportes extremos: “Me levanto a la una, soy dormilona. Y por la noche me acuesto sobre las diez y media”, aseguró para el medio italiano Corriere della Sera. En cambio, no come dulces.

Helados y chocolate negro para cumplir 105 años

A los 28 años, Gianna dejó el Mediterráneo para instalarse en las frías tierras de Escocia. Se casó con Luigi y juntos abrieron Luigi’s Famous Icecream, un establecimiento que recibió la visita de la que sería la futura reina de Inglaterra, Isabel II. “Antes de su coronación se celebraban ejercicios militares cerca, así que entró con su séquito. No le cobramos“, cuenta al medio.

Aquel negocio familiar explica uno de los caprichos actuales de esta centenaria italiana: “Me permito dos helados fiordilatte al día, el de la tarrina”. Este tipo de helado se caracteriza por su sabor a leche y crema de leche y por su textura fresca, delicada y dulce.

Por otra parte, hay otro alimento que no rechaza y cuyos beneficios por la salud están más que probados por la ciencia: el chocolate negro. Se trata de una fuente importante de antioxidantes, compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del daño y envejecimiento celular. Gracias a ello, contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El chocolate negro puro también puede favorecer la salud cardiovascular. Investigaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC han relacionado el consumo moderado de chocolate con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como con la disminución del colesterol y la mejora de los síntomas de hipertensión.

A nivel cerebral, el chocolate estimula el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón, según estudios de la Universidad de Navarra. Además, contiene feniletilamina, un neurotransmisor que promueve la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar. En cuanto a la piel, una investigación publicada en The Journal of Nutrition señala que el cacao contribuye a mantenerla hidratada. Esto se debe a que favorece una adecuada circulación sanguínea en los capilares de las capas superficiales, mejorando su apariencia y elasticidad.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Un menú centenario: caldo y carne a la parrilla

La casa de Gianna se ubica en el municipio costero de Chiavari (Génova). Según el Corriere della Sera, es en su hogar donde pasa sus días descansando y viendo programas de televisión sobre animales. Además, lleva una dieta supervisada que siempre incluye caldo (diariamente, cuenta), carne a la parrilla y pasta al estilo de Liguria.

La pasta al estilo de Liguria se caracteriza por ingredientes típicos de la dieta mediterránea. En este caso, utiliza la albahaca genovesa, piñones, ajo, queso parmesano o pecorino y aceite de oliva virgen extra.

Temas Relacionados

ChocolateLongevidadHeladosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

La Comisión está “preparada para actuar”, ha expresado su portavoz tras la comparecencia de Sánchez desde La Moncloa. La derecha española considera “irresponsable” la postura del Ejecutivo y la izquierda la aplaude con “orgullo” como una muestra de “soberanía”

La Comisión Europea respalda a

Hallan el cuerpo de un español de 33 años descuartizado en Saint Denis (Francia): su casero ha sido detenido

La víctima, que era vecino de Tolosa (Guipúzcoa), residía en el país francés desde hacía seis años

Hallan el cuerpo de un

La historia de amor de Carlos Lozano y Mónica Hoyos: diez años de relación, una hija en común y el desgaste por las infidelidades

El ganador de ‘GH Dúo’ ha confesado que quiere “con locura” a la madre de su hija, pese a su distanciamiento

La historia de amor de

Rosalía deslumbra con una chaqueta de lana y alas de ángel de 500 dólares: hecha a mano y de materiales de calidad

La artista catalana sorprendió este martes en Barcelona con un look de lo más original

Rosalía deslumbra con una chaqueta

Receta de pesto rojo casero, la sencilla salsa con la que transformar cualquier plato de pasta

Esta receta se elabora con tomates secos como base y utiliza almendras en vez de piñones

Receta de pesto rojo casero,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Europea respalda a

La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

ECONOMÍA

Una mujer lleva guardando bonos

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”