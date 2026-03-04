Levantarse a la una todos los días y comerse dos helados y un caldo: las claves de longevidad de una mujer italiana de 105 años

Gianna Pratesi tiene 105 años y cada día se toma dos helados (RAI / Montaje Infobae)

Gianna Pratesi se autoconfiesa como una dormilona. Se acuesta a las diez y media de la noche y se levanta cada día a la una del mediodía. Su peculiar hábito de descanso es aún más sorprendente cuando se descubre que esta italiana tiene 105 años.

Italia y el mundo entero han conocido a Gianna en el Festival de Música de San Remo, el certamen musical más famoso del país transalpino y cuyo ganador es seleccionado para ser el representante en Eurovisión. Fue allí mismo donde esta italiana, que acudió como participante, recordó su primer voto ante los millones de espectadores.

La lucidez de Gianna conquistó inmediatamente todos los corazones y despertó una nueva curiosidad: descubrir su rutina para llegar a ser centenaria. De hecho, el próximo 16 de marzo cumplirá 106 años.

Lejos de lo que se pueda pensar, Gianna no sigue dietas estrictas ni practica deportes extremos: “Me levanto a la una, soy dormilona. Y por la noche me acuesto sobre las diez y media”, aseguró para el medio italiano Corriere della Sera. En cambio, no come dulces.

Helados y chocolate negro para cumplir 105 años

A los 28 años, Gianna dejó el Mediterráneo para instalarse en las frías tierras de Escocia. Se casó con Luigi y juntos abrieron Luigi’s Famous Icecream, un establecimiento que recibió la visita de la que sería la futura reina de Inglaterra, Isabel II. “Antes de su coronación se celebraban ejercicios militares cerca, así que entró con su séquito. No le cobramos“, cuenta al medio.

Aquel negocio familiar explica uno de los caprichos actuales de esta centenaria italiana: “Me permito dos helados fiordilatte al día, el de la tarrina”. Este tipo de helado se caracteriza por su sabor a leche y crema de leche y por su textura fresca, delicada y dulce.

Por otra parte, hay otro alimento que no rechaza y cuyos beneficios por la salud están más que probados por la ciencia: el chocolate negro. Se trata de una fuente importante de antioxidantes, compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres responsables del daño y envejecimiento celular. Gracias a ello, contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El chocolate negro puro también puede favorecer la salud cardiovascular. Investigaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC han relacionado el consumo moderado de chocolate con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como con la disminución del colesterol y la mejora de los síntomas de hipertensión.

A nivel cerebral, el chocolate estimula el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón, según estudios de la Universidad de Navarra. Además, contiene feniletilamina, un neurotransmisor que promueve la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar. En cuanto a la piel, una investigación publicada en The Journal of Nutrition señala que el cacao contribuye a mantenerla hidratada. Esto se debe a que favorece una adecuada circulación sanguínea en los capilares de las capas superficiales, mejorando su apariencia y elasticidad.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Un menú centenario: caldo y carne a la parrilla

La casa de Gianna se ubica en el municipio costero de Chiavari (Génova). Según el Corriere della Sera, es en su hogar donde pasa sus días descansando y viendo programas de televisión sobre animales. Además, lleva una dieta supervisada que siempre incluye caldo (diariamente, cuenta), carne a la parrilla y pasta al estilo de Liguria.

La pasta al estilo de Liguria se caracteriza por ingredientes típicos de la dieta mediterránea. En este caso, utiliza la albahaca genovesa, piñones, ajo, queso parmesano o pecorino y aceite de oliva virgen extra.