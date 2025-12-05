España

Dónde y cómo se podrá ver en España el Festival de Eurovisión 2026 tras la retirada de RTVE

La retirada de España del festival de la canción deja en el aire la gran duda de dónde y cómo se podrá seguir el concurso

Melody, participante de Eurovisión 2025.
Melody, participante de Eurovisión 2025. (JENS BÜTTNER)

La retirada de España del Festival de Eurovisión 2026 es una de las noticias de la semana. La decisión, que ha sorprendido tanto a espectadores como a profesionales del sector, ha abierto un escenario que mantiene en vilo a miles de eurofans. No solo porque es la primera vez en la historia del formato que España no se subirá al escenario, también porque ha dejado al público nacional sin una respuesta clara sobre cómo podrán seguir el certamen el próximo mayo.

El anuncio de la no participación llega después de que la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, ratificara la participación de Israel en el evento. Esta confirmación desencadenó la salida de RTVE, que nunca antes había faltado al espacio como participante. Pero también a emitir tanto las semifinales del 12 y 14 de mayo como la final del día 16, prevista en Viena.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha criticado públicamente lo ocurrido a través de redes sociales, denunciando un clima de opacidad en la reunión: “Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado”.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Así se podrá ver el Festival de Eurovisión 2026 desde España

A estas alturas, la pregunta sobre dónde se emitirá Eurovisión 2026 en España sigue sin una respuesta definitiva. En condiciones normales, los derechos de emisión recaen exclusivamente en las televisiones públicas participantes, lo que complica que una cadena privada nacional pueda hacerse con ellos. Aun así, el enorme interés que genera el festival en nuestro país mantiene abiertas todas las opciones posibles.

RTVE ya ha confirmado públicamente que no ofrecerá la cobertura del evento. En su comunicado oficial, la cadena señala: “La salida del Festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14″.

Pese a ello, la corporación española conserva la titularidad de los derechos televisivos, lo que abre la puerta a que puedan ser cedidos o vendidos a una cadena privada interesada en retransmitir el festival.

Otra alternativa pasaría por recurrir a cadenas internacionales que mantengan los derechos oficiales y que ofrezcan su señal online, especialmente aquellas con presencia en Latinoamérica y que tradicionalmente facilitan su streaming en abierto.

Tensión en seno de Eurovisión por Israel

La 95ª asamblea general de la UER ha estado marcada por el fuerte cisma provocado por la participación de Israel en Eurovisión. Delegados de 68 cadenas públicas de 56 países han debatido las medidas adoptadas por la organización, mientras RTVE y otras emisoras críticas han acabado forzando una votación secreta sobre la continuidad de la cadena israelí KAN.

Yuval Raphael, representante de Israel
Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Tal y como avanzó 20minutos, han sido ocho países —entre ellos España, a través de RTVE— los que, amparándose en los estatutos de la UER, han solicitado esa votación secreta para decidir la expulsión de Israel. Como el reglamento establece que basta con la petición de cinco miembros, la propuesta ha salido finalmente adelante.

La decisión de RTVE y España sobre Eurovisión marca un giro relevante para el histórico evento musical europeo. Tras la votación realizada en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, la corporación pública española activó una retirada que venía anunciando desde septiembre: “España se retirará del Festival si Israel forma parte”, había acordado el Consejo de Administración de RTVE meses atrás.

Ahora la cadena pública cumple con su palabra. En ese sentido, Alfonso Morales, secretario general de RTVE, insistió durante su intervención en mantener la posición española desde “el respeto y la profunda preocupación por la complicada situación actual, y con la esperanza de que seamos capaces de continuar adelante y permanecer unidos en UER”.

La jornada finalizó con la votación sobre las nuevas normas impulsadas por el Grupo de Referencia y la dirección de la UER, que resultaron aprobadas tras sumar 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones.

