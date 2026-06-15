España

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 15 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el premio mayor de Bonoloto tienes que acertar con los seis números de la combinación ganadora. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

  • Fecha: lunes 15 de junio de 2026.
  • Combinación ganadora: 03 05 12 31 45 46.
  • Complementario: 34.
  • Reintegro: 6.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

PUBLICIDAD

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonoloto hoyBonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Resultados del Super Once del 15 junio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Super Once del 15 junio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La Casa Real noruega, en pacto de silencio tras la condena de Marius Borg: su estrategia tras el fallo al hijo de Mette-Marit

El Tribunal de Distrito de Oslo dictó este lunes una pena de cuatro años de prisión para el hijo de la princesa heredera Mette-Marit

La Casa Real noruega, en pacto de silencio tras la condena de Marius Borg: su estrategia tras el fallo al hijo de Mette-Marit

Las notas de la selección española en su debut contra Cabo Verde: Luis de la Fuente suspende y pocos jugadores sacan el aprobado

El equipo de De la Fuente, a exámen en la fallida presentación en Atlanta contra Cabo Verde

Las notas de la selección española en su debut contra Cabo Verde: Luis de la Fuente suspende y pocos jugadores sacan el aprobado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

Las palabras de Luis de la Fuente tras el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026: “Cuando el balón no quiere entrar...”

Las palabras de Luis de la Fuente tras el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026: “Cuando el balón no quiere entrar...”

Las notas de la selección española en su debut contra Cabo Verde: Luis de la Fuente suspende y pocos jugadores sacan el aprobado

España - Cabo Verde, en vídeo: los paradones del portero Vozinha que desesperaron a La Roja, los intentos de Cucurella y el último empujón de Lamine Yamal

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Oyarzabal bate un récord que ningún jugador querría tener y se convierte en uno de los señalados por la afición