‘La Promesa’, avance del capítulo 787 del jueves 5 de marzo: Santos recibe una devastadora noticia y Martina toma una férrea decisión

El capítulo 787 de la serie diaria de La 1 sacudirá los cimientos de palacio tras conocerse la muerte de uno de sus personajes

Santos, en 'shock' al recibir una amarta noticia en 'La promesa' (RTVE)

La ficción diaria de La 1 vuelve a reunir a sus espectadores en torno a la pequeña pantalla este jueves, 5 de marzo, a las 18:35 horas con un nuevo capítulo que viene con tormenta... y no precisamente en los jardines de palacio. Si ya la temporada venía cargada de secretos, alianzas peligrosas y amores al bordo del abismo, el episodio 787 de La Promesa podría cambiar el destino de más de uno.

La aparente tranquilidad que rodea los pasillos de palacio está a punto de desvanecerse con una pregunta cuya respuesta cambiará para siempre la vida de Ángela. Cuando nadie lo esperaba, ella ha lanzado una pregunta directa y afilada a Cristóbal, dejándolo completamente sin palabras. ¿Qué sabe? ¿Qué sospecha? El silencio de él no es casual. Es el tipo de silencio que huele a secreto antiguo, a verdad incómoda. Por su parte, Curro empieza a mover ficha: investiga con Alonso el pasado profesional de Cristóbal y podría estar reuniendo las piezas que le faltaban a Ángela para destapar algo grande. Muy grande.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Una boda exprés y una noticia devastadora

Como si el ambiente no estuviera ya lo bastante cargado, Cristóbal toma una decisión fulminante: el enlace entre María y Carlo no puede esperar más. Se celebrará en cuestión de días. Sin margen. Sin excusas.

Convoca a los implicados y le pide a Samuel que sea él quien oficie la ceremonia. El párroco, visiblemente incómodo, acaba aceptando llevar a cabo una boda exprés. Pero la pregunta es inevitable: ¿hay algo detrás de tanta prisa? Cuando alguien quiere acelerar una boda… suele ser porque teme que algo (o alguien) la detenga.

María y Carlo, centrados en su planes de boda en 'La Promesa' (RTVE)

Y cuando parecía que nada podía tensar más la cuerda… la Guardia Civil aparece con una noticia devastadora: la madre de Santos ha fallecido. El joven queda devastado tras recibir esta amarga noticia, que sacude la aparente calma del palacio. El dolor, las sospechas y las consecuencias de esta pérdida aún están por verse, pero nadie quedará al margen.

Martina, entre el deber y el corazón

Mientras tanto, Martina intenta hacer lo correcto. Decide tomar distancia de Adriano para no faltar a su compromiso con Jacobo. Un gesto de responsabilidad que no evita que el conflicto siga latiendo. Además, da un paso firme: abandona la residencia para continuar las negociaciones con el Patronato y lograr que asuman los gastos del refugio. Una causa que defiende con uñas y dientes.

Por su parte, Jacobo no se muerde la lengua y critica su decisión sin reservas, y Lorenzo —siempre listo para echar leña al fuego— se burla insinuando que a Martina se le ha pasado demasiado rápido la ilusión de quedarse en palacio y evitar su viaje a Nueva York. ¿Es solo ambición lo que la mueve o también huye de algo?

La Promesa: La tensión entre Julieta y Ciro aumenta. (RTVE)

En palacio, Julieta intenta encontrar su sitio, pero su cercanía con las criadas incomoda —y mucho— a Leocadia y Lorenzo. Las sospechas sobre una supuesta complicidad entre ella y Ciro comienzan a circular con mala intención, sembrando fricciones en el matrimonio. Pero Julieta no está dispuesta a agachar la cabeza. Se enfrenta a Ciro por su actitud hacia el servicio y cuenta con el apoyo inesperado de Ángela, que la anima a no someterse. Y ya sabemos que cuando las mujeres de este palacio se apoyan, tiemblan los cimientos.

De esta manera, el capítulo de este jueves promete consecuencias en palacio con secretos a punto de salir a la luz, una boda forzada, una muerte que lo cambia todo y una pregunta que puede dinamitar el pasado.

