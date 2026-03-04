‘La Promesa’, avance del capítulo 787 del jueves 5 de marzo: Santos recibe una devastadora noticia y Martina toma una férrea decisión

Santos, en 'shock' al recibir una amarta noticia en 'La promesa' (RTVE)

La ficción diaria de La 1 vuelve a reunir a sus espectadores en torno a la pequeña pantalla este jueves, 5 de marzo, a las 18:35 horas con un nuevo capítulo que viene con tormenta... y no precisamente en los jardines de palacio. Si ya la temporada venía cargada de secretos, alianzas peligrosas y amores al bordo del abismo, el episodio 787 de La Promesa podría cambiar el destino de más de uno.

La aparente tranquilidad que rodea los pasillos de palacio está a punto de desvanecerse con una pregunta cuya respuesta cambiará para siempre la vida de Ángela. Cuando nadie lo esperaba, ella ha lanzado una pregunta directa y afilada a Cristóbal, dejándolo completamente sin palabras. ¿Qué sabe? ¿Qué sospecha? El silencio de él no es casual. Es el tipo de silencio que huele a secreto antiguo, a verdad incómoda. Por su parte, Curro empieza a mover ficha: investiga con Alonso el pasado profesional de Cristóbal y podría estar reuniendo las piezas que le faltaban a Ángela para destapar algo grande. Muy grande.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Una boda exprés y una noticia devastadora

Como si el ambiente no estuviera ya lo bastante cargado, Cristóbal toma una decisión fulminante: el enlace entre María y Carlo no puede esperar más. Se celebrará en cuestión de días. Sin margen. Sin excusas.

Convoca a los implicados y le pide a Samuel que sea él quien oficie la ceremonia. El párroco, visiblemente incómodo, acaba aceptando llevar a cabo una boda exprés. Pero la pregunta es inevitable: ¿hay algo detrás de tanta prisa? Cuando alguien quiere acelerar una boda… suele ser porque teme que algo (o alguien) la detenga.

María y Carlo, centrados en su planes de boda en 'La Promesa' (RTVE)

Y cuando parecía que nada podía tensar más la cuerda… la Guardia Civil aparece con una noticia devastadora: la madre de Santos ha fallecido. El joven queda devastado tras recibir esta amarga noticia, que sacude la aparente calma del palacio. El dolor, las sospechas y las consecuencias de esta pérdida aún están por verse, pero nadie quedará al margen.

Martina, entre el deber y el corazón

Mientras tanto, Martina intenta hacer lo correcto. Decide tomar distancia de Adriano para no faltar a su compromiso con Jacobo. Un gesto de responsabilidad que no evita que el conflicto siga latiendo. Además, da un paso firme: abandona la residencia para continuar las negociaciones con el Patronato y lograr que asuman los gastos del refugio. Una causa que defiende con uñas y dientes.

Por su parte, Jacobo no se muerde la lengua y critica su decisión sin reservas, y Lorenzo —siempre listo para echar leña al fuego— se burla insinuando que a Martina se le ha pasado demasiado rápido la ilusión de quedarse en palacio y evitar su viaje a Nueva York. ¿Es solo ambición lo que la mueve o también huye de algo?

La Promesa: La tensión entre Julieta y Ciro aumenta. (RTVE)

En palacio, Julieta intenta encontrar su sitio, pero su cercanía con las criadas incomoda —y mucho— a Leocadia y Lorenzo. Las sospechas sobre una supuesta complicidad entre ella y Ciro comienzan a circular con mala intención, sembrando fricciones en el matrimonio. Pero Julieta no está dispuesta a agachar la cabeza. Se enfrenta a Ciro por su actitud hacia el servicio y cuenta con el apoyo inesperado de Ángela, que la anima a no someterse. Y ya sabemos que cuando las mujeres de este palacio se apoyan, tiemblan los cimientos.

De esta manera, el capítulo de este jueves promete consecuencias en palacio con secretos a punto de salir a la luz, una boda forzada, una muerte que lo cambia todo y una pregunta que puede dinamitar el pasado.