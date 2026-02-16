‘La Promesa’, avance semanal del 16 al 20 de febrero en TVE: una boda, una despedida y la llegada de una misteriosa mujer

‘La Promesa’, avance semanal del 16 al 20 de febrero. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegan cargados de emociones fuertes. La serie diaria de TVE vivirá una semana decisiva en la que los sentimientos, los secretos y las decisiones importantes marcarán el ritmo en el palacio. La inminente boda de Enora y Toño convivirá con despedidas dolorosas, tensiones familiares y revelaciones que podrían cambiar por completo la vida de algunos personajes.

En el centro de la trama, Ángela y Curro continúan afianzando su relación tras anunciar su compromiso, mientras Leocadia lidia con un frente mucho más delicado: Cristóbal ya conoce la verdad sobre la paternidad de Ángela. A partir de ahí, cada gesto, cada silencio y cada conversación adquieren un nuevo significado.

Lunes 16 de febrero – Capítulo 776

La semana arranca con Leocadia intentando mantener el control de una situación cada vez más frágil. Tras sincerarse con Cristóbal, le pide que guarde silencio y que no revele todavía a Ángela que es su padre. Ambos acuerdan esperar al momento adecuado, aunque la tensión entre ellos ya es evidente.

Mientras tanto, Alonso recibe con afecto a Ciro, hijo de su difunta hermana, que llega a La Promesa dispuesto a quedarse una temporada. Su presencia, sin embargo, no será tan tranquila como cabría esperar, especialmente por la incómoda relación que parece establecerse con Manuel.

En paralelo, Enora comienza a preparar su salida del palacio. La joven pide permiso a Manuel para marcharse y centrarse en la comercialización del motor. Él acepta, y junto a ella consigue convencer a Toño. También Martina comparte su inquietud ante su viaje a Nueva York, confesando que el cambio le resulta abrumador.

Por su parte, Pía advierte a María Fernández sobre los riesgos de seguir ocultando su embarazo. Ante la preocupación, María y Carlo deciden posponer el anuncio hasta después de la boda.

Martes 17 de febrero – Capítulo 777

Las decisiones de Curro generan reacciones encontradas. Lorenzo no pierde la oportunidad de burlarse de su intención de recuperar el título de barón de Linaja, mientras Alonso, más prudente, intenta hacerle recapacitar. Finalmente, el marqués opta por respaldar a su hijo.

Cristóbal, cada vez más afectado por la verdad que guarda, busca excusas para pasar tiempo con Ángela. Sus miradas y su actitud reflejan una cercanía difícil de disimular, al tiempo que su relación con Teresa se enfría notablemente.

La tensión también alcanza a Manuel y Ciro, resentido por lo ocurrido durante el entierro de Genoveva. Manuel reconoce su error y pide disculpas, aunque las heridas no parecen cerrarse del todo.

El gran giro del día llega con María Fernández. Incapaz de soportar más la faja, Carlo decide dar el paso y anuncia el embarazo delante del servicio, desatando sorpresa y felicitaciones. Además, la misteriosa joven que Manuel conoció en la fiesta de los Artiaga aparece inesperadamente en La Promesa, dejando al heredero completamente desconcertado.

Miércoles 18 de febrero – Capítulo 778

La recién llegada no tarda en causar una excelente impresión entre los habitantes del palacio. Su simpatía conquista a todos, aunque Curro percibe que Manuel se comporta de forma extraña en su presencia.

Lorenzo, mientras tanto, estalla al descubrir que Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora, un gesto que considera imperdonable. En otro frente, Leocadia ve cómo su poder se tambalea cuando Margarita solicita a Alonso que le retire el control de las tierras. El marqués toma una decisión que altera el equilibrio interno.

María Fernández y Carlo reciben felicitaciones, aunque algunos jefes de servicio reprochan no haber sido informados previamente.

Jueves 19 de febrero – Capítulo 779

Alonso formaliza su decisión y releva a Leocadia de la gestión de las tierras, algo que ella no encaja nada bien. En las cocinas, los rumores sobre el embarazo de María Fernández comienzan a circular, aunque Pía y Samuel intentan frenar los juicios.

El capítulo estará marcado por dos momentos clave: la despedida definitiva de Margarita y la esperada boda de Enora y Toño, que sellan su amor en una ceremonia cargada de emoción. Manuel, además, comparte un instante especial con la misteriosa joven en la iglesia.

Viernes 20 de febrero – Capítulo 780

La presencia de la joven desconocida termina por descolocar a Manuel, que siente la necesidad de alejarse unos días del palacio. María Fernández y Carlo viven, en contraste, un instante profundamente tierno al sentir moverse al bebé.

Tras su noche de bodas, Enora y Toño se despiden de todos, mientras Curro intenta redactar su carta al rey sin encontrar las palabras adecuadas. Ángela propone actuar con cautela, pero Leocadia insiste en que su hija se mantenga al margen. Ángela, firme, deja clara su postura.